11 artistes contemporains canalisant la vision postimpressionniste de Pierre Bonnard

Considéré comme l’un des plus grands coloristes de l’art moderne, Pierre Bonnard se délecte des joies simples du quotidien. Qu’il s’agisse de peindre des intérieurs domestiques, des paysages et des marines, ou de capturer les délices de son jardin bien-aimé au Cannet, dans le sud de la France, Bonnard a transformé le quotidien en quelque chose de sublime. Il est particulièrement connu pour son utilisation de tons vifs, qu’il contraste avec audace avec des couleurs complémentaires dans des combinaisons fascinantes. Le peintre est toujours très populaire, avec une grande exposition muséale de son travail en cours à travers les États-Unis : « Bonnard’s Worlds », co-organisée par le Kimbell Art Museum et la Phillips Collection, est exposée au Kimbell à Fort Worth. , Texas, jusqu’au 28 janvier, puis ouvre ses portes au Phillips à Washington, DC, le 2 mars. Membre des Nabis aux côtés d’autres noms comme Édouard Vuillard, Bonnard adhère à l’abandon par le groupe de la modélisation tridimensionnelle au profit des aplats de couleurs. En cela, il fut partiellement influencé par les estampes japonaises qui inspireront de nombreux artistes de l’époque. Les Nabis insistent également sur la suppression de la barrière entre la peinture et les arts appliqués. Bonnard a créé un certain nombre de panneaux décoratifs dont Les femmes au jardin (1891) qu’il avait initialement imaginé être accrochés ensemble comme paravent. L’idée qu’un tableau puisse être un objet décoratif en soi continuera à avoir un effet profond sur son approche de la couleur une fois qu’il quittera le groupe.

Pour Bonnard, la couleur est une fin en soi, une façon d’appréhender le monde qui l’entoure. Il a choisi de ne pas peindre d’après nature, mais plutôt de dessiner ou de photographier son sujet et de prendre des notes sur les couleurs qu’il a vues avant de retourner au studio. En peignant, il cherchait à capturer l’esprit d’un moment plutôt qu’une représentation exacte d’une personne ou d’un lieu. Jouant souvent avec la perspective, ses œuvres résistent à toute tentative de représentation de la réalité, comme le montrent les aplats de couleurs et de motifs dans Jeunes femmes dans le jardin (aussi connu sous le nom La nappe rayée) (1921-1923). Aujourd’hui, l’approche unique de Bonnard en matière de représentation inspire toujours les nouvelles générations d’artistes. Ci-dessous, Artsy met en avant 11 artistes qui se sont inspirés du style du peintre français.

B. 1977, New Haven, Connecticut. Vit et travaille à New York.

La glorieuse explosion de motifs, de couleurs et de textures dans les intérieurs éclectiques de Polly Shindler montre une affinité évidente avec Bonnard, dont le travail a longtemps été admiré par l’artiste né à New Haven. C’est son « langage, et non son sujet, que je regarde », a-t-elle déclaré à Artsy par e-mail. Des œuvres de Bonnard, Le châle jaune (vers 1925) est un tableau auquel Shindler revient à plusieurs reprises. « J’ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre comment il a créé toute l’action et l’histoire dans une seule image fixe. Les tissus sont en mouvement, la table se couvre d’objets activés, les personnages sont dynamiques. Son utilisation de la couleur – ici le jaune – est tellement incroyable ; il s’appuie fortement sur la couleur d’une manière qui éblouit », a déclaré Shindler. Dans des œuvres telles que Rideaux bleu sarcelle avec canapé (2017) ou Chaises longues doubles (2019), Shindler elle-même fait un usage tout aussi éblouissant de la couleur. Cependant, contrairement à de nombreux intérieurs de Bonnard, ceux de Shindler sont dépourvus de présence humaine. Ils restent vides et attirent des retraites attendant que leurs occupants descendent sur eux.

Né en 1982, à San Francisco. Vit et travaille à Los Angeles.

Mimi Lauter, Réinterprétation de Bonnard 2023. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et Mendes Wood DM, São Paulo, Bruxelles, Paris, New York.

«J’ai toujours aimé la façon dont [Bonnard] et beaucoup de ses contemporains brouillent la frontière entre les arts décoratifs et les beaux-arts », a déclaré l’artiste basée à Los Angeles Mimi Lauter par e-mail à Artsy. Les œuvres de Lauter brouillent également les frontières, oscillant entre nature morte et paysage. Lauter est également intrigué par la manière dont le style de Bonnard évolue entre ses panneaux décoratifs et ses peintures. “La couleur est plus plate et les zones de motifs occupent de grandes parties du paysage, mais elles donnent toujours l’impression de basculer dans le paysage”, a-t-elle déclaré à propos de ses paravents décoratifs. Pour Réinterprétation de Bonnard (2023), Lauter s’est inspiré de Les femmes au jardin (1891), une série de panneaux de Bonnard au musée d’Orsay, décidant de les combiner entre eux pour en faire un « vrai tableau ». Lauter a abordé l’œuvre « sans vraiment en avoir une définition, mais en réfléchissant davantage à la façon dont il pensait différemment sa superposition et son type d’espace », a-t-elle déclaré. Le résultat est un hymne onirique à la nature et faisait partie de l’exposition de Lauter « Gardens of Human Nature » à l’espace new-yorkais de Mendes Wood DM à la fin de l’année dernière.

B. 1991, Baton Rouge, Louisiane. Vit et travaille à la Nouvelle-Orléans.

L’intérêt artistique de Sophie Treppendahl pour les choses simples de la vie reflète celui de Bonnard. La jeune artiste américaine utilise également la même palette de couleurs audacieuses et la même approche de la création que son ancêtre français. Dans une œuvre comme Salon, Soirée (2021), la source de lumière peut être un écran de télévision lumineux plutôt qu’une lampe à huile, mais le sentiment de tranquillité est le même. Sa peinture sœur Salon, Matin (2021), avec sa nappe à carreaux vichy rouge et blanc parsemée de magazines et sa vaisselle de petit-déjeuner baignée par le soleil du petit matin, se lit comme un hommage contemporain aux œuvres de Bonnard comme La nappe à carreaux rouges (1910). Dans les deux tableaux, l’enthousiasme de Treppendahl pour le mélange de motifs et de textures montre une affinité évidente avec le maître français. Comme Bonnard, Treppendahl vise à évoquer le sentiment ou la mémoire d’un espace plutôt que sa réalité tangible. Cosy et accueillants, avec un soupçon de plaisir passé ou sur le point de se matérialiser, ce sont des espaces que nous pourrions très bien aspirer à habiter.

Né en 1990, Brooklyn. Vit et travaille à Brooklyn.

L’artiste autodidacte né à Brooklyn, Marcus Jahmal, s’appuie sur des sources aussi diverses que sa propre autobiographie, son histoire et son folklore pour ses compositions audacieuses, magiques et réalistes. Même s’il ne connaissait pas Bonnard lorsqu’il commença à peindre, l’intérêt de Jahmal pour la couleur et les scènes d’intérieur l’attira instinctivement vers le peintre français. “Observer son travail m’a rassuré sur ma propre utilisation de la couleur”, a-t-il déclaré à Artsy par e-mail. « Ce qui m’attire dans le travail de Bonnard, c’est la façon dont il libère la couleur. Avec le reste du groupe Les Nabis et Henri Matisse, [he] utilisé la couleur de manière non naturaliste. Ils ont changé la fonction de naturaliste à une fonction d’expression d’émotion », a déclaré Jahmal. L’utilisation frappante de la couleur par Jahmal peut être vue dans la peinture énigmatique Entrée (2022), dans lequel un personnage entre prudemment dans un intérieur représenté dans de somptueuses nuances de vert, violet et orange.

Né en 1976, Baltimore. Vit et travaille à Los Angeles.

L’artiste Whitney Bedford, basée à Los Angeles, aime Bonnard depuis qu’elle est étudiante. Pour sa série de peintures « Veduta », dans laquelle Bedford renverse la tradition historique de la peinture de paysage pour critiquer la destruction actuelle du monde naturel, elle s’est retrouvée à revenir à Bonnard pour plusieurs raisons : son utilisation de la couleur et des motifs, et son « appréciation » de l’immédiateté du moment », a-t-elle déclaré à Artsy par e-mail. Bedford considère le travail de Bonnard, avec ses points et tirets, comme un précurseur de notre culture de l’image numérique dans la manière dont il code l’environnement qui l’entoure. Veduta (Bonnard Le Grand Jardin) (2023), dans lequel des arbres aux teintes acidulées survolent un paysage dans un style qui rappelle fortement celui de Bonnard, révèle l’amour de Bedford pour l’environnement naturel, teinté d’une conscience de sa destruction en cours.

B. 1969, Hawick, Écosse. Vit et travaille à Glasgow.

Tissant des éléments autobiographiques avec un large éventail de références visuelles et littéraires, le peintre Andrew Cranston, basé à Glasgow, crée des récits séduisants, parfois troublants, qui évoquent la complexité émotionnelle et l’absurdité de la vie quotidienne. Souvent peintes sur des couvertures de livres cartonnés, ses œuvres évoluent grâce à l’interaction de la peinture, du vernis et du collage, superposées et retravaillées jusqu’à ce qu’une image émerge. Renonçant souvent à la perspective linéaire, ses peintures acquièrent une qualité décorative mais quelque peu insaisissable et troublante, qui semble une référence directe à Bonnard. Cranston a reconnu explicitement cette influence dans des interviews et a parlé de son amour pour la qualité nerveuse et hésitante qui anime le travail de Bonnard, résultat de la tendance du peintre français à revisiter et à retravailler un grand nombre de ses toiles. Et malgré la luminosité vibrante d’une grande partie de l’œuvre de Cranston, il identifie également une certaine obscurité dans certains intérieurs de Bonnard, qui alimente directement ses propres peintures, comme Un serpent est venu sur ma table basse par une nuit très chaude (2023).

Né en 1941, Long Beach, Californie. D. 2022, Amagansett, New York.

L’une des artistes féminines les plus acclamées par la critique et les plus prospères sur le plan commercial de sa génération, Jennifer Bartlett, décédée en 2022, s’est inspirée de divers peintres modernistes, mais elle avait une parenté particulière avec Bonnard. Tous deux étaient de passionnés jardiniers et leurs œuvres reflètent chacune une affinité durable et un dialogue créatif avec la nature. Cela est particulièrement évident dans sa série « In the Garden » (1980-1983), composée de quelque 200 dessins réalisés au cours de l’hiver 1979-1980, alors que Bartlett séjournait dans une petite villa à Nice, non loin de la maison de Bonnard à Le Cannet. Utilisant comme sujet le petit jardin envahi par la végétation de la villa, elle s’est concentrée sur quelques motifs : une rangée dense de cyprès, une piscine, une reproduction de la célèbre statue. Manneken Pis—pour explorer la perspective, l’échelle et la lumière changeante. Exécutés dans une gamme de styles et de supports, les dessins ont inspiré une autre série de peintures monumentales qui, tout comme l’œuvre de Bonnard, évoquent un sentiment de joie et d’émotion intense que la nature peut inspirer.

B. 1980, Londres. Vit et travaille à Londres.