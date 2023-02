11 aliments qui peuvent affecter négativement votre santé

Plus nous en apprenons sur la nutrition, plus les chercheurs constatent que bon nombre des processus que nous utilisons pour rendre les aliments délicieux et stables à la conservation privent les aliments d’une grande partie de leur valeur nutritive.

Bien que la consommation occasionnelle d’aliments hautement transformés puisse être compensée par une alimentation riche en légumes, fruits, grains entiers et protéines, certaines préparations alimentaires n’apportent tout simplement pas beaucoup de nutrition, ce qui en fait l’un des pires aliments pour vous.

Lorsque les aliments suivants constituent la partie principale de votre alimentation (ou que vous ne bénéficiez pas également d’aliments à faible teneur en huile et à teneur élevée en fibres), ils ont été associés à de moins bons résultats pour la santé.

11 aliments à faible valeur nutritive qui peuvent affecter votre santé

Bien que les aliments suivants manquent particulièrement de valeur nutritive, l’intérêt de prêter attention à cette liste est moins de supprimer complètement chaque élément que de se rendre compte du peu qu’ils apportent à votre alimentation. En fait, nous ne vous recommandons pas d’éviter complètement ces aliments, car la restriction alimentaire peut potentiellement déclencher troubles de l’alimentation. Le principal point à retenir ici est qu’il est acceptable de manger les aliments de cette liste, tant que vous mangez également des aliments riches en nutriments qui vous fournissent les vitamines et les minéraux dont vous avez besoin.

Bon nombre des aliments suivants contiennent des grains hautement raffinés, de grandes quantités de gras trans ou d’autres gras transformés difficiles à utiliser efficacement par le corps. Les sources alimentaires manquent tout simplement de nombreux nutriments clés comme les fibres alimentaires qui favorisent la santé intestinale. Au fil du temps, priver votre corps des nombreuses vitamines, minéraux et nutriments des aliments entiers comme les fruits, les légumes et les grains entiers peut créer des carences qui ont des symptômes médicaux.

pain blanc

Le pain blanc est fabriqué avec une sorte de farine à pain qui est transformée à partir de blé. Le traitement élimine le son et le germe : parties du grain de blé. Le blé entier sera généralement plus foncé et plus dense, car il contient plus de nutriments et plus de fibres. Ces deux aspects sont excellents pour votre digestion et donnent à votre corps la nutrition dont il a besoin. Le pain blanc a une belle saveur légère, mais il est composé uniquement de la couche d’endosperme d’un grain de blé et contient moins de valeur nutritive. Au lieu de cela, optez pour du pain de grains entiers qui regorge de nutriments essentiels.

Chips de pommes de terre

La plupart des raisons pour lesquelles manger trop de croustilles peut être nocive sont qu’elles ne fournissent pas de équilibré source de calories. La quantité d’huile et de glucides simples qu’ils contiennent les rend riches en calories, mais ils ne regorgent pas de nutriments utiles comme les vitamines. Les chips qui ne contiennent aucun agent de conservation sont une bonne option pour une délicieuse gâterie occasionnelle, mais ne manger que des chips dans un repas laissera votre corps désireux de plus de vitamines, de protéines et de fibres.

frites

Les frites contiennent bon nombre des mêmes nutriments que les chips, bien qu’il y ait plus de pommes de terre réelles dans une frite. Le croustillant d’une frite, cependant, ne doit pas nécessairement être dû à la friture, qui contient beaucoup d’huiles si vous en mangez souvent. Dans une friteuse à air, un mince éclat d’huile (ou même zéro huile) peut toujours vous procurer un lot de frites maison à faible teneur en sel faites essentiellement uniquement de pommes de terre. Si votre alimentation contient déjà suffisamment d’huile, cela pourrait être un bon moyen d’obtenir une friandise croustillante sans dépasser votre valeur quotidienne.

Poulet frit

Le poulet est une délicieuse protéine maigre, mais la panure du poulet frit a tendance à inclure une tonne de farine blanche, d’huile et de sel. Ces trois ingrédients, bien sûr, sont bons avec modération, mais opter pour du poulet grillé ou du poulet frit à l’air pourrait vous aider à réduire les ingrédients malsains si vous en consommez déjà plus que la quantité recommandée.

Viandes transformées

Généralement, les viandes transformées contiennent peu de nutriments qui, lorsqu’ils sont consommés en excès, ont été lié à des résultats médicaux négatifs. La transformation des viandes implique parfois l’ajout de nitrates et de nitrites, qui ont été lié à un risque de cancer plus élevé lorsqu’il est consommé avec modération. De plus, le sodium est intégré dans la viande transformée à des niveaux assez substantiels. Dans la mesure du possible, cuisinez et mangez de la viande fraîche.

Céréales sucrées

Comme manger des bonbons, les céréales sucrées contiennent souvent beaucoup de glucides simples et de sucres par rapport à une teneur plus faible en protéines, fibres et vitamines. En tant qu’option de petit-déjeuner, les céréales sucrées peuvent également entraîner une accident de sucre dans le sang qui vous donne faim peu de temps après avoir mangé les céréales. Opter pour une céréale à faible teneur en sucre qui contient plus de protéines et de fibres, ainsi qu’un lait végétal ou laitier peut vous aider à vous sentir rassasié et énergique plus longtemps.

Margarine

La margarine a été utilisée lorsque les graisses saturées du beurre ont été considérées comme néfastes pour notre santé. Cependant, la margarine varie: dans certains pays, ils contiennent des gras trans nocifs qui ne sont pas facilement assimilés par l’organisme et, dans de nombreux cas, ils contiennent une quantité similaire de gras saturés transformés. Lisez l’étiquette ou optez pour une huile moins transformée, comme l’huile d’olive, comme garniture de pain si vous voulez vraiment éliminer le beurre de votre alimentation.

Entrées surgelées

Tous les plats surgelés ne sont pas créés égaux – les légumes surgelés et le poulet cuit, par exemple, contiennent parfois peu d’agents de conservation et constituent une excellente façon de manger si vous avez besoin d’aliments prêts à l’emploi. Cependant, pour les repas préparés à l’avance, vérifiez quels types d’aliments et d’autres éléments se trouvent dans votre repas, surtout si vous vous inquiétez des conservateurs ou des colorants dans votre alimentation.

Macaroni au fromage en boîte

Alors que certaines des principales marques de macaroni au fromage se sont révélées être riche en produits chimiques nocifs, une grande raison pour laquelle ils sont considérés comme malsains est due à la grande quantité de glucides simples et de graisses et à leur faible valeur nutritionnelle. Si vous aimez les pâtes au fromage, ne désespérez pas : il existe maintenant une variété de versions qui incorporent des grains entiers, des légumes comme le chou-fleur et des niveaux inférieurs de conservateurs et de graisses.

Produits de boulangerie

Les gâteaux, beignets et autres produits de boulangerie peuvent être délicieux. Malheureusement, ils peuvent être chargés de glucides simples et de graisses saturées. Ils ont également très peu de fibres, de protéines ou de vitamines. Cependant, si vous faites vos propres produits de boulangerie, il est facile de préparer une gâterie qui apportera plus de nutriments, que ce soit avec de la farine de blé entier à la place, une graisse insaturée à la place du beurre ou en ajoutant des fruits ou des courgettes râpées pour augmenter la teneur en vitamines.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.