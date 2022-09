Brigitte Cleroux, la femme qui s’est fait passer pour une infirmière pendant un an au BC Women’s Hospital, a été accusée d’une longue liste de nouvelles infractions, dont 11 chefs d’agression et d’agression armée.

Les nouvelles accusations ont été portées sous serment devant le tribunal provincial de Vancouver mercredi, selon les archives judiciaires.

Cleroux, 50 ans, est maintenant accusé de huit chefs d’agression avec une arme, de trois chefs d’agression, de quatre chefs d’utilisation d’un faux document et d’un chef chacun de fraude de plus de 5 000 $ et de personnification dans l’intention d’en tirer un avantage.

La police de Vancouver n’a pas encore fourni d’autres informations sur les accusations, mais les dates des infractions présumées couvrent toute la durée du mandat de Cleroux à l’hôpital, de juin 2020 à juin 2021.

Des accusations de fraude et d’usurpation d’identité contre Cleroux ont été annoncées pour la première fois à Vancouver en novembre.

Elle a travaillé comme infirmière périopératoire à l’hôpital, participant à un nombre incalculable de chirurgies. Plusieurs patients ont dit à CBC qu’elle leur avait fourni des analgésiques ou des sédatifs pendant leur procédure.

Les porte-parole de l’exploitant de l’hôpital, la Provincial Health Services Authority (PHSA), ont refusé de commenter vendredi les nouvelles accusations portées contre Cleroux.

Ils pointaient plutôt vers une déclaration écrite de décembre qui dit que l’hôpital a fait un examen pour s’assurer qu’il n’y a pas d’autres imposteurs dans le système, et que cet incident sert de « rappel malheureux que des individus ayant des intentions criminelles existent dans notre monde et peuvent être motivés pour nuire à la fois aux personnes et organisations. »

Au moins 67 condamnations d’adultes

C’est loin d’être la première fois que Cleroux est accusé de crimes liés à l’usurpation d’identité.

Elle a de longs antécédents criminels à travers l’Amérique du Nord, avec au moins 67 condamnations à l’âge adulte, dont plusieurs pour avoir prétendu être une infirmière ou une enseignante. Elle est toujours recherchée pour deux mandats actifs en Floride et un au Colorado.

Cléroux est actuellement en prison après avoir reçu une peine de sept ans de prison pour des crimes, notamment de personnification, d’agression armée et d’agression liée à son passage en tant qu’infirmière dans une clinique de fertilité et une clinique dentaire à Ottawa pendant quelques semaines à l’été de 2021.

Brigitte Cleroux sur une photo plus ancienne partagée par l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. (Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario)

Des patientes du BC Women’s Hospital ont déposé un projet de recours collectif accusant la PHSA de négligence.

En réponse à ces allégations, la PHSA nie que les administrateurs auraient dû savoir que Cleroux était un imposteur – et dit qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables pour confirmer qu’elle était une infirmière qualifiée.

La réponse de la PHSA révèle également que les collègues de Cleroux ont commencé à se plaindre qu’elle était impolie et irrespectueuse quelques semaines après son entrée à l’hôpital.

Elle a été placée en congé administratif pendant quelques semaines à l’automne 2020 pendant que les administrateurs enquêtaient sur cinq incidents distincts, notamment l’utilisation de la force sur un patient et disant qu’elle voulait « frapper ou frapper » un collègue au visage, selon la réponse de la PHSA.

Ce comportement a finalement entraîné une suspension d’un jour, après quoi elle a été autorisée à retourner au travail, selon l’autorité sanitaire.

Pendant son congé de l’hôpital, il semble que Cleroux ait trouvé plus de travail d’infirmière en Colombie-Britannique. La direction de la clinique privée View Royal Surgical de Victoria a confirmé qu’elle y avait travaillé pendant trois semaines en novembre 2020.