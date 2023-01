11 accidents liés aux conditions météorologiques se produisent du jour au lendemain dans le comté de Will, selon la police – Shaw Local

La police de l’État de l’Illinois a signalé que 11 accidents liés aux conditions météorologiques se sont produits sur deux autoroutes du comté de Will au cours de la nuit où la pluie verglaçante et la bruine ont créé des conditions glaciales sur de nombreuses routes.

Entre samedi soir et dimanche matin, il y a eu 11 accidents sur les autoroutes 80 et 55 et ils étaient tous liés aux conditions météorologiques, selon Joshua Robinson, soldat de la police de l’État de l’Illinois.

Robinson n’avait aucune information sur les blessures, mais il a déclaré que les conditions météorologiques étaient un facteur contributif à la plupart, sinon à la totalité des accidents. Il n’avait aucune autre information sur les accidents car les soldats ont été extrêmement occupés.

Entre environ 20 heures samedi et 2 heures du matin dimanche, il y a eu une légère bruine et de la pluie dans le comté de Will qui sont tombées à des températures glaciales ou inférieures à zéro, a déclaré Matt Friedlein, météorologue du National Weather Service.

Friedlein a déclaré que les conditions météorologiques ont entraîné la formation de glace sur les surfaces non traitées.

Vers 5 h 10 le dimanche, le service météorologique national a averti aux automobilistes de vérifier l’état des routes et d’utiliser plus de temps pour se déplacer, car la neige et la pluie verglaçante dans la région de Chicago ont laissé de nombreuses routes couvertes de neige et de glace.

A 22h15 samedi, le département de police de Joliet a rapporté que l’état des routes à travers Joliet s’est détérioré à cause du temps, laissant de nombreux endroits glacés à travers la ville et les ponts.

Les équipes de rue étaient en train de traiter les routes verglacées le plus rapidement possible, a indiqué la police.

Vers 10 h 50 dimanche, le sergent de police de Joliet. Dwayne English a déclaré que le département avait répondu à quatre accidents au cours des 12 dernières heures. Il a dit qu’aucun d’entre eux n’indiquait l’état des routes comme facteur déterminant.

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour d’autres mises à jour.