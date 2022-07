11-12 juillet – Section locale de Shaw

Les informations contenues dans les rapports de police sont obtenues auprès du département de police de Batavia. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.

• Un poteau de file d’attente d’une valeur de 100 $ a été volé le 10 juillet chez Rosati’s Pizza, 322 E. Wilson St., Batavia.

• Le port-a-potty au Batavia Park District Skate And Bike Park, 401 S. River St., a été signalé vandalisé le 11 juillet avec des graffitis peints à la bombe à l’intérieur et à l’extérieur. Il en coûtera environ 500 $ pour enlever la peinture.

• Justin F. Borjon, 19 ans, du bloc 1100 de First Street, Batavia, a été accusé le 12 juillet d’excès de vitesse. La police a chronométré Borjon à 77 miles à l’heure dans une zone de 50 mph sur South Randall Road peu avant 2 heures du matin

• Sonia Carrola, 25 ans, du bloc 400 de Spruce Street, Aurora, a été accusée le 12 juillet d’avoir dépassé 47 miles à l’heure dans une zone de 30 mph sur North Batavia Avenue peu après 6 heures du matin et de conduire avec un permis suspendu. Carrola a également été inculpée d’un mandat en suspens d’Aurora pour défaut de comparaître devant le tribunal pour conduite avec un permis suspendu; et les mandats du comté de Kane pour défaut de comparaître devant le tribunal pour conduite avec facultés affaiblies et conduite avec un permis suspendu.

• Cody R. Stankowicz, 20 ans, du bloc 500 de Douglas Road, Batavia, a été inculpé le 12 juillet d’une accusation de délit de batterie domestique.

• Zacarias A. Cesareo, 43 ans, du pâté de maisons 700 de Kane Street, Aurora, a été accusé le 12 juillet d’excès de vitesse. Cesareo a été chronométré à 74 miles à l’heure dans une zone de 45 mph dans le bloc 1700 de East Fabyan Parkway.

• La benne à ordures de Batavia Apartments, 1227 E. Wilson St., aurait été incendiée le 10 juillet. Les pompiers ont éteint l’incendie et la benne à ordures n’a subi aucun dommage.

• Brian T. Biggerstaff, 32 ans, du bloc 1000 de Cascade Drive, Aurora, a été arrêté en vertu d’un mandat Aurora pour entrave à des ordonnances judiciaires.

• Brayan A. Afaro-Zelaya, 26 ans, du bloc 1200 de West Indian Trail, Aurora, a été accusé le 11 juillet d’avoir dépassé 75 milles à l’heure dans une zone de 50 mi/h dans le bloc 500 de South Randall Road.