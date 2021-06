11 000 étudiants assistent à l’obtention du diplôme universitaire à Wuhan sans masques faciaux, distanciation sociale

Une immense banderole rouge a accueilli plus de 11 000 étudiants à Wuhan pour une cérémonie de remise des diplômes massive plus d’un an après que la ville a été frappée par la première épidémie mondiale de Covid-19. Les étudiants en robes de marine et en mortier étaient assis dans des rangées bondées, sans distanciation sociale ni masques faciaux, sous le panneau qui disait: «Accueillir les diplômés de 2020 à la maison. Nous vous souhaitons à tous un grand avenir. » Covid-19 est apparu pour la première fois fin 2019 à Wuhan, capitale de la province du Hubei (centre de la Chine), envoyant la ville de 11 millions d’habitants dans l’un des confinements les plus stricts au monde.

Les restrictions n’ont été assouplies qu’en avril, lorsque la ville a commencé à rouvrir après 76 jours de fermeture, bien que les écoles soient restées fermées plus longtemps.

La ville a organisé des cérémonies de remise des diplômes limitées l’année dernière, l’Université de Wuhan ayant organisé un événement principalement en ligne en juin de l’année dernière, avec les étudiants et les enseignants qui y ont assisté tous masqués.

Plus de 2 200 étudiants lors de la cérémonie de dimanche étaient des diplômés qui n’ont pas pu assister à leur remise des diplômes l’année dernière en raison de restrictions strictes en matière de virus.

La Chine a depuis largement contenu l’épidémie tout en maintenant des précautions élevées, notamment des contrôles stricts aux frontières, des quarantaines, des «codes de santé» en ligne obligatoires et diverses restrictions sur les voyages intérieurs.

Il y a eu 20 nouveaux cas mardi, dont 18 importés d’outre-mer et deux dans une épidémie locale dans le sud de la province du Guangdong.

Il y a eu 4 636 décès officiellement signalés, la majorité à Wuhan.

Citant une ligne de poésie chinoise ancienne, la banderole offrait aux élèves des conseils pour l’avenir : « L’océan est sans limite pour les poissons qui sautent.

