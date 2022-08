11 000 coups de foudre déclenchent près de 100 nouveaux incendies: BC Wildfire Service

Des milliers de coups de foudre sont à blâmer pour une augmentation soudaine de l’activité des feux de forêt en Colombie-Britannique, selon le service des incendies de forêt de la province.

Du vendredi (19 août) au samedi (20 août), BC Wildfire Service indique que 11 000 éclairs ont touché le sol dans toute la province, déclenchant 98 incendies de forêt et doublant le nombre total de feux en Colombie-Britannique.

En date de dimanche, il y avait 188 incendies de forêt actifs en Colombie-Britannique, dont 79,8 % seraient causés par la foudre. Huit autres pour cent ont été causés par des personnes, tandis que le début des 12,2 pour cent restants est inconnu.

La grande majorité des incendies (73) brûlent dans le sud-est, avec 32 autres dans la région de Kamloops, 25 autour de Prince George, 23 le long de la côte, 20 dans la région de Cariboo et 15 dans le nord-ouest.

Depuis le début de l’année, BC Wildfire a enregistré 999 incendies de forêt, qui ont collectivement brûlé près de 38 000 hectares.

Il y a six incendies de forêt actuellement considérés comme importants, ce qui signifie qu’ils sont particulièrement visibles ou constituent une menace potentielle pour le public. Ils comprennent:

Ruisseau de Keremeos

Taille estimée du feu : 7 042 hectares

Emplacement : 21 kilomètres au sud-ouest de Penticton

Découvert: 29 juillet

Cause : En cours d’enquête

Le vent et la topographie continuent d’influencer le comportement des incendies à Keremeos Creek, selon BC Wildfire. Il a déclaré que l’incendie avait augmenté de 100 hectares samedi en raison du vent à haute altitude et de quelques allumages prévus.

Le feu est stable le long du côté ouest de la route 3A, mais BC Wildfire indique que de la fumée restera dans la région.

Les alertes d’évacuation sont en vigueur.

Il y a 188 pompiers, 15 hélicoptères et 19 pièces d’équipement lourd sur les lieux.

Ruisseau Briggs

Taille estimée du feu : 1 730 hectares

Emplacement : 11,5 kilomètres à l’ouest de Kaslo

Découvert: 1er août

Cause : Foudre

Le temps chaud et sec continue d’alimenter le feu de forêt de Briggs Creek. Des orages sont prévus pour dimanche après-midi et soir, bien que l’on ne sache pas si de la pluie touchera le feu lui-même.

Une alerte d’évacuation et une restriction de zone sont en vigueur dans la région.

Cinquante-trois pompiers et un hélicoptère sont sur place.

Crête de Connell

Taille estimée du feu : 1 712 hectares

Emplacement : 23 kilomètres au sud de Cranbrook

Découvert: 1er août

Cause : Foudre

Les équipes ont travaillé dimanche pour attaquer les points chauds de l’incendie, après qu’une équipe de balayage infrarouge a identifié les pires zones samedi soir.

Une alerte d’évacuation a été annulée samedi après-midi, mais une restriction de zone reste en place.

Il y a 84 pompiers sur place, ainsi que 13 hélicoptères et 14 pièces d’équipement lourd.

Ruisseau Cummings

Taille estimée du feu : 52,6 hectares

Emplacement : 5 kilomètres à l’ouest de Sparwood

Découvert: 3 août

Cause : Foudre

Les équipages sont retournés au feu de forêt relativement petit samedi pour attaquer quelques points chauds qui sont apparus. Les systèmes de gicleurs et la pose de tuyaux restent en place, et une caméra à distance est sur place pour informer BC Wildfire si des équipes en personne sont à nouveau nécessaires.

Une restriction de zone est en vigueur.

Ruisseau de la belette

Taille estimée du feu : 648 hectares

Emplacement : 2 kilomètres à l’ouest du lac Frozen et 39 kilomètres au sud-est du lac Baynes

Découvert: 4 août

Cause : Foudre

Les équipes installent un nouveau camp plus près de l’incendie, pour réduire le temps de trajet et permettre aux pompiers de rester plus longtemps sur les lieux. Il devrait être prêt d’ici la fin de la journée de lundi.

Des équipes d’équipement lourd travaillent également à la construction d’un pont sur l’affluent du ruisseau Couldrey pour permettre un meilleur accès.

Une restriction de zone est en place.

Il y a 94 pompiers sur place, ainsi que 13 hélicoptères et 14 pièces d’équipement lourd.

Monter l’amarrage

Taille estimée du feu : 1 333 hectares

Emplacement : 27 kilomètres à l’est du village de Radium Hot Springs

Découvert: 30 juillet

Cause : Foudre

Le comportement du feu a diminué du samedi matin au dimanche, mais il continue de brûler dans les zones escarpées et difficiles d’accès.

Une restriction de zone est en place.

Il y a 39 pompiers, un hélicoptère et deux équipements lourds sur place.

@janeskrypnek

jane.skrypnek@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BC Wildfires 2022bc wildfiresColombie-Britannique