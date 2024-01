10th Street Entertainment conseille des artistes allant de Mötley Crüe à Dorothy

ATLANTA, GÉORGIE – JUIN 16 : Nikki Sixx de Mötley Crüe se produit sur scène lors de la visite du stade à … [+] Truist Park le 16 juin 2022 à Atlanta, Géorgie. (Photo de Kevin Mazur/Getty Images pour Live Nation) Getty Images pour Live Nation

Tout le monde comprend ce qu’un groupe en tournée est censé faire : se présenter, jouer son concert, se faire de nouveaux amis, être payé et peut-être simplement fermer un bar ou deux. Autrefois, il y avait toujours la possibilité qu’une ou deux télévisions sortent par la fenêtre. Pour un acte musical nouvellement populaire, le public ne fait que former un lien avec les musiciens qui, s’il est correctement géré, servira à les rémunérer à plusieurs reprises pendant des années à mesure que de nouvelles musiques seront publiées, que des marchandises seront vendues et que le groupe reviendra périodiquement en ville. .

Ce que l’on ne comprend pas aussi bien, c’est que les anciennes méthodes renégats de faire des affaires ont été remplacées par une vision beaucoup plus corporate, avec des agents, des comptables, des avocats et des managers travaillant tous pour s’assurer qu’une tournée musicale se déroule aussi bien qu’un salon professionnel en tournée. L’attraction est censée être la même dans chaque ville, avec une attention particulière portée à la manière de fournir un produit cohérent. Autrefois, Prince se présentait et jouait ce qu’il voulait, sautant de la Little Red Corvette après seize mesures pour jouer une jam session funk de quinze minutes. Désormais, avec des signaux vidéo et lumineux synchronisés pour impliquer un public qui a déjà parcouru Setlist.com pour savoir ce qu’il va entendre, la plupart des émissions sont plus prévisibles.

Chris Nilsson, président Divertissement de la 10e rue

Chris Nilsson est le président de 10ème Street qui comprend trois domaines d’intervention : la gestion des artistes, le développement de livres et le développement de films. Chris et moi avons longuement parlé de la gestion des artistes. Depuis leurs bureaux de Los Angeles, New York et Londres, 10ème Street travaille en coulisses pour faire progresser la carrière des clients.

Divertissement de la 10e rueDivertissement de la 10e rue

Leur répertoire musical est solide : Mötley Crüe et Blondie sont tous deux clients depuis plus de 30 ans. dixème Street a utilisé sa réputation et ses relations pour aider ses clients Ice Nine Kills et Five Finger Death Punch à participer à la tournée mondiale de Metallica de deux ans. L’équipe de Nilsson représente actuellement quinze groupes musicaux distincts, contribuant au succès et à l’émergence d’étoiles montantes telles que Bailey Zimmerman, ainsi qu’à la volonté d’affronter un groupe actuellement inconnu, doté d’un buzz croissant et d’un talent superlatif.

Nilsson connaît à la fois la gestion des artistes et s’exprime clairement dans la manière dont il décrit le processus. Alors que dans la représentation cinématographique, un agent se préoccupe d’obtenir le travail d’un client, ou un agent musical se concentre sur la réservation d’un spectacle, le travail de gestion comporte de nombreux éléments à plusieurs niveaux. Il s’agit de comprendre à la fois les données et les tendances pour s’assurer que leurs clients bénéficient des meilleures visites possibles pour les élever. Il s’agit également de sélectionner des lieux ou des villes appropriés où les données issues des flux de l’acte, des ventes de marchandises, de l’engagement des fan clubs ou des passages antérieurs dans ces villes permettent d’identifier où la demande augmente.

Le manager est comme le PDG de l’entreprise de l’artiste. Ils se concentrent sur l’aspect financier, réfléchissent à la stratégie pour déplacer le groupe d’un point A à un point B, gèrent le capital humain, c’est-à-dire tous ceux qui voyagent aux côtés des musiciens, et aident à trouver les fonds nécessaires pour maintenir l’ensemble de l’entreprise en mouvement.

L’équipe de direction s’efforce de s’assurer que l’acte maximise ses opportunités pendant ses déplacements et d’élaborer une stratégie sur ce qu’il faut faire ensuite une fois à la maison. La direction travaille en collaboration avec la vision des artistes pour créer un plan fondé sur une prise de décision rationnelle et utilisant des stratégies commerciales bien éprouvées.

Les groupes plus anciens continuent de tourner, de nouveaux groupes continuent d’apparaître et l’univers d’options pour les fans continue de s’élargir. En conséquence, le marketing est un aspect essentiel pour rentabiliser (ou maintenir) l’activité des musiciens. Il existe plusieurs sources de revenus à évaluer, depuis la sensibilisation directe à la vente de marchandises, en passant par les partenariats avec des sponsors, les contrats de films tels que La saleté qui a propulsé Mötley Crüe dans les stades, et l’utilisation appropriée des plateformes de médias sociaux pour stimuler l’engagement et la demande. La lutte constante consiste à trouver quelle mesure stratégique fonctionne maintenant pour créer de nouveaux marchés ou stimuler la demande sur les anciens.

Une partie du processus de réflexion concerne la construction d’une offre consommateur trop belle pour être refusée. Mötley Crüe n’est pas entré seul dans les stades. Ils ont emmené Def Leppard, Poison et Joan Jett avec eux. Cela fait quatre concerts réunis en une seule grande sortie. Si vous proposez quelque chose à tout le monde, il est plus difficile pour eux de dire non.

Chris Nilsson exerce ce métier depuis longtemps. En conséquence, il a à la fois la confiance qui vient du fait d’avoir vu les modèles se développer et la capacité de pivoter à mesure que de nouvelles tendances ou stratégies se développent. Il l’a dit au cours de notre conversation en parlant de son expérience qui venait de “avoir esquivé tellement de balles sur le chemin que nous savons quand une arrive avant qu’elle ne vous frappe.» C’est le travail de la direction de gérer les complexités liées à l’itinéraire des tournées, à la gestion du budget, à la production, aux médias sociaux et à tous les autres éléments de la tournée ou de l’enregistrement qui sont lourds et détaillés.

Nous vivons désormais dans un monde fondé sur la spécialisation. Des entreprises comme 10ème La rue et les leaders comme Nilsson mettent à profit leurs connaissances et leur instinct pour que les talents puissent se concentrer sur la création et la performance. Lorsque ce partenariat se déroule bien, les résultats s’améliorent pour le groupe, son équipe et le public.

Il y a une certaine sérénité qui vient du fait de savoir que les personnes qui s’occupent du travail détaillé au-delà de la performance ont les compétences, l’accès et la concentration nécessaires pour assurer un cheminement fluide à travers un calendrier de tournée ou de production ardu. La meilleure façon pour chacun d’obtenir le même résultat est de choisir ses stratèges et conseillers avec soin. Lorsque vous vous inscrivez dans une équipe de haut niveau, votre probabilité de réussite augmente à mesure que votre niveau de frustration diminue. Le temps que j’ai passé avec Chris Nilsson m’a rappelé à quel point il est facile de discuter de problèmes complexes avec quelqu’un qui possède les compétences et l’expérience nécessaires pour transformer les problèmes en problèmes résolubles et qui dispose de la boîte à outils nécessaire pour effectuer les ajustements nécessaires.