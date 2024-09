10h15 Vérification du radar et examen des avis ; Perspectives pour l’après-midi : Le blog météo de l’Alabama

Nous avons encore une bande de pluie qui s’étend du nord-ouest de l’Alabama au sud-est en passant par la métropole de Birmingham jusqu’à Auburn. L’intensité des pluies a diminué du centre-ville de Birmingham au nord. C’est une pause bienvenue par rapport à certaines des zones les plus touchées, notamment Moulton. La zone de pluies modérées à parfois plus fortes s’étend approximativement de l’est de Birmingham à l’ouest d’Oxford le long de l’I-20, puis vers le sud en passant par Waldo, Ashland, Alexander City, Dadeville et Opelika.

Avis actuels :

Avertissement de crue jusqu’à 13 heures pour les comtés suivants : Dans le centre-nord de l’Alabama, Cullman,

Calcaire et Morgan. Dans le nord-ouest de l’Alabama, Colbert, Franklin AL, Lauderdale et Lawrence. En raison de l’atténuation des pluies plus fortes, l’avertissement de crue soudaine a expiré pour certaines parties de cette zone et a été remplacé par cet avertissement de crue régionale pour couvrir les inondations en cours.

J’ai parlé à un ami à Moulton qui a dû trouver un autre itinéraire en raison de l’inondation de nombreuses routes. La gestion des urgences signale des inondations le long de Crow Branch, juste à l’ouest de Market Street et School Street. L’avertissement de crue soudaine reste en vigueur dans certaines parties des comtés de Cullman et de Morgan jusqu’à 10 h 30. Cette zone est également sous avertissement de crue jusqu’à 13 h Avis de crue pour les comtés de Blount, Jefferson et St. Clair jusqu’à 10 h 45. Avis de crue pour les comtés de Coosa, Shelby et Talladega jusqu’à 10h30. Avis de crue pour Clay et Tallapoosa jusqu’à 13 heures Il s’agit de l’avis le plus récent qui a été émis. Il couvre la zone qui reçoit les pluies les plus fortes à cette heure.

Les prévisions :

Les alertes de crue restent en vigueur dans une bonne partie du nord et du centre de l’Alabama. Le NWS Huntsville maintient la surveillance jusqu’à ce soir. Ils ont mentionné dans leur discussion que cela pourrait être prolongé si de fortes pluies commencent à se former à nouveau et durent toute la nuit. Le NWS Birmingham a prolongé la surveillance jusqu’à dimanche matin.

L’inquiétude est que le réchauffement diurne contribuera à accroître la convection le long de la bande de pluie qui devrait se déplacer un peu plus à l’ouest. Des quantités variables de pluie sont possibles au cours des prochaines 24 heures et tout le monde doit rester vigilant. Il sera difficile de déterminer où certaines des zones de pluie les plus fortes s’installeront et tant que cette humidité tropicale sera en place, des averses et des orages généralisés seront possibles.

Catégorie: Météo en Alabama, TOUS LES ARTICLES, Intempéries, Médias sociaux