10e journée de la Coupe du monde 2022 : 4 équipes avancent

Le troisième tour des matches de la phase de groupes de la Coupe du monde est arrivé, et c’est maintenant faire ou mourir car les équipes ont une dernière chance de se qualifier pour les huitièmes de finale.

L’action de mardi a vu les groupes A et B conclure leur tour de phase de groupes de manière spectaculaire.

Au cas où vous l’auriez manqué, lundi a été l’un des jours d’action les plus excitants jusqu’à présent. Le Cameroun et la Serbie ont fait match nul 3-3, le Ghana a devancé la Corée du Sud, et le Brésil et le Portugal se sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

Voici ce qui s’est passé mardi au Qatar.

L’IRAN CONTRE LES ETATS-UNIS



Les États-Unis avaient besoin d’une victoire et Captain America a saisi l’occasion pour battre l’Iran 1-0.

Le but de Christian Pulisic a été le vainqueur du match alors que la star de Chelsea a envoyé le ballon sur la ligne juste avant la pause. Pulisic a semblé se blesser dans le processus et a été retiré à la mi-temps.

Dans le groupe B, l’Angleterre s’est assuré la première place, suivie des États-Unis, de l’Iran et du Pays de Galles.

Les États-Unis affronteront désormais les Pays-Bas en huitièmes de finale.

PAYS DE GALLES VS ANGLETERRE



L’Angleterre a finalement trouvé sa touche de buteur alors que les Three Lions ont battu leurs rivaux du Pays de Galles 3-0 pour se qualifier.

Une première mi-temps nerveuse a été balayée en seconde alors qu’un Marcus Rashford en feu a ouvert le score cinq minutes avant que Phil Foden ne tourne les choses 2-0 secondes plus tard. Rashford a ensuite obtenu un doublé.

Le Pays de Galles sera déçu de sa campagne de Coupe du monde, n’étant revenu sur la plus grande scène en 64 ans que pour ramasser un point.

L’Angleterre affrontera désormais le Sénégal en huitièmes de finale.

ÉQUATEUR VS SÉNÉGAL



Le Sénégal a profité de sa dernière chance pour atteindre les huitièmes de finale et a battu l’Équateur 2-1 pour se qualifier.

Ismaila a ouvert le score depuis le point de penalty avant qu’une seconde mi-temps dramatique ne voit Moises Caicedo égaliser uniquement pour que le capitaine sénégalais Kalidou Koulibaly l’emporte 2-1.

Le groupe A a terminé avec les Pays-Bas en tête avec sept points, le Sénégal six, l’Équateur quatre et le Qatar zéro.

Le Sénégal affrontera désormais l’Angleterre en huitièmes de finale.

PAYS-BAS VS QATAR



Les Pays-Bas ont assuré leur place en tête du Groupe A après une victoire 2-0 sur le Qatar.

La star du milieu de terrain de 23 ans, Cody Gakpo, a marqué son troisième but en autant de matchs pour donner l’avantage à son équipe 1-0 avant que Frenkie de Jong ne double la mise quatre minutes après le début de la seconde période.

L’équipe de Louis van Gaal a terminé avec sept points, le Sénégal six, l’Équateur quatre et le Qatar zéro.

Les Pays-Bas affronteront désormais les États-Unis en huitièmes de finale.

DERNIÈRES NOUVELLES

La FIFA a accusé la Croatie après que des supporters se soient moqués du gardien canadien Milan Borjan pour avoir enfreint les règles relatives à la discrimination et à la sécurité.

De plus, le gardien camerounais Andre Onana a quitté l’équipe à la suite d’un différend avec le personnel.

REGARDER VERS L’AVANT

Tunisie vs France à 10h sur TSN

Australie vs Danemark à 10 h sur TSN

Pologne vs Argentine à 14h sur TSN

Arabie Saoudite vs Mexique à 14h sur TSN



Toutes les heures indiquées sont en heure normale de l’Est



