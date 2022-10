108 femmes artistes Veena se produisent au temple Meenakshi Amman à Madurai

Un événement musical apaisant au temple Meenakshi Amman à Madurai, Tamil Nadu, a clôturé en beauté les festivités de Navratri qui ont duré neuf jours. Environ 108 artistes veena de différents groupes d’âge se sont produits ensemble à l’occasion de Vijaya Dashami. Une vidéo a été partagée par ANI qui s’ouvre sur des femmes jouant de la veena à l’intérieur des locaux du temple. L’événement est organisé depuis 20 ans au temple dans le cadre de l’adoration de la musique et de Dieu.

Cependant, alors que la pandémie frappait le monde, les célébrations ont été arrêtées pendant deux ans en raison des restrictions COVID. Environ 22 chansons ont été jouées par les joueurs de veena et un grand nombre de fidèles, d’étudiants et de passionnés de musique ont également assisté à l’événement.

Regardez la vidéo ici :

#REGARDEZ | Tami Nadu : 108 hommes et femmes de différents groupes d’âge se réunissent pour jouer Veena à l’occasion de #Dussehra à Maduraï pic.twitter.com/mElj1F1pPY — ANI (@ANI) 5 octobre 2022

A Chinnadurai, le fondateur de Madurai Veenai Vazhipadu Mandram, qui a organisé l’événement, a déclaré à The Hindu que les instruments traditionnels tels que la veena, la flûte et le mridangam apportaient une ambiance apaisante à l’intérieur des murs du temple. Il a même mentionné que pendant des années, jouer de la veena était limité à une seule communauté particulière et ils voulaient montrer que les gens de n’importe quelle caste ou communauté peuvent jouer de cet instrument.

Outre les artistes, des personnes du monde entier visitent le temple pour assister à cet événement majestueux. Un touriste qui a visité le temple en 2019 a déclaré à ANI qu’il était venu de Singapour pour assister à cet événement qui est organisé pour apaiser le dieu de la pluie et pour répandre la sagesse et la connaissance à l’occasion propice de Vijaya Dashami.

Chaque année, Dussehra est célébrée pour triompher du bien sur le mal. Selon les textes mythologiques, le Seigneur Rama a tué Ravana ce jour-là. Des effigies grandeur nature du roi démon Ravana, de son fils Meghnad et de son frère Kumbhakaran sont incendiées à l’occasion de Dussehra pour célébrer la victoire du bien sur le mal.

