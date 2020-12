Un procès visant à annuler la victoire électorale projetée de Joe Biden prend de l’ampleur après que 106 républicains de la Chambre se sont engagés en tant qu’amicus curiae, rejoignant 18 États et le président Donald Trump lui-même pour soutenir l’affaire dirigée par le Texas.

Le procès, intenté par le procureur général du Texas, Ken Paxton, vise à déclarer la victoire très controversée de Joe Biden dans quatre États du swing clés – la Géorgie, la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin – nulle et non avenue, et demande à leurs assemblées législatives de voter d’une manière «Qui est conforme à la Constitution.»

⚖️JUST IN: Nouveau mémoire d’amicus de 106 membres de la Chambre républicaine en faveur de la tentative du Texas d’annuler la victoire du président élu Joe Biden à la Cour suprême. Les voici pic.twitter.com/QLN4jDfoto – John Kruzel (@johnkruzel) 10 décembre 2020

Plus d’une centaine de républicains de la Chambre ont signé jeudi le procès, déposant des mémoires aux termes identiques alléguant que «Les irrégularités inconstitutionnelles impliquées dans l’élection présidentielle de 2020 jettent un doute sur son résultat et l’intégrité du système américain d’élections.»

Ils se joignent aux procureurs généraux de 18 États américains, ainsi qu’au président Trump lui-même, pour soutenir la tentative de longue haleine de décrocher un autre mandat pour le titulaire en conflit. Trump a déposé mercredi une motion de 39 pages pour « intervenir » dans l’affaire, faisant valoir qu’il a un intérêt direct dans le résultat, puisque le nombre de voix «Affecté par un comportement illégal»par les responsables électoraux des quatre États « Dépasse largement la marge actuelle » entre lui et Biden, et ensemble, ils ont suffisamment de votes du collège électoral pour modifier le résultat de l’élection.

