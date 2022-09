10,5 millions d’enfants ont perdu un parent ou un soignant à cause du covid-19

Commentez cette histoire Commentaire

Plus de 10,5 millions d’enfants ont perdu un ou les deux parents pendant la pandémie de coronavirus – près du double des estimations précédentes – selon de nouvelles données publiées mardi. L’Asie du Sud-Est et l’Afrique ont subi le taux de pertes le plus élevé, avec un enfant sur 50 touché par rapport à un enfant sur 150 dans les Amériques, selon la lettre de recherche publiée dans JAMA Pediatrics.

Parmi les pays avec les taux les plus élevés de décès de parents et de soignants figurent la Bolivie, le Pérou, la Namibie, l’Égypte, la Bulgarie, l’Afrique du Sud, l’Équateur, l’Eswatini, le Botswana et la Guyane, selon l’analyse. Avant la pandémie, il y avait environ 140 millions d’enfants orphelins dans le monde.

Les enfants des pays ayant des taux de vaccination plus faibles et des taux de fécondité plus élevés étaient plus susceptibles d’être touchés, selon l’analyse de modélisation, qui est basée sur des décès qui ont dépassé ce qui serait normalement attendu en un an. Les chiffres tiennent compte des décès survenus de janvier 2020 à mai 2022 et ont été produits grâce à une collaboration entre des modélisateurs de l’Organisation mondiale de la santé, de la Banque mondiale, des Centers for Disease Control and Prevention et de l’Imperial College de Londres, entre autres.

Susan Hillis, auteure principale et ancienne épidémiologiste des Centers for Disease Control and Prevention maintenant à l’Université d’Oxford, a qualifié les résultats de “qui donnent à réfléchir” et a exhorté les dirigeants mondiaux à donner la priorité aux enfants orphelins en fournissant un soutien économique, éducatif et de santé mentale.

Des dizaines de milliers d’enfants touchés par les décès de parents liés à la pandémie

“Lorsque vous avez des décès de cette ampleur, sans aide, vous pouvez certainement affaiblir le tissu d’une société à l’avenir si vous ne prenez pas soin des enfants aujourd’hui”, a déclaré Hillis.

Dans leur lettre, elle et ses co-auteurs ont écrit que “alors que des milliards de dollars sont investis dans la prévention des décès associés au COVID-19, peu est fait pour prendre soin des enfants laissés pour compte”.

Les conséquences pour les enfants peuvent être «dévastatrices», notamment l’institutionnalisation, la maltraitance, le deuil traumatique, les problèmes de santé mentale, la grossesse chez les adolescentes, les mauvais résultats scolaires et les maladies chroniques et infectieuses, ont-ils écrit.

Les 10,5 millions d’enfants qui ont perdu l’un ou les deux parents comprennent 4,2 millions en Asie du Sud-Est, 2,5 millions en Afrique, 1,5 million dans les Amériques, 1,5 million en Méditerranée orientale et 500 000 en Europe. Aux États-Unis, qui sont regroupés avec d’autres nations des Amériques, environ 250 000 enfants ont perdu un ou les deux parents.

Les défenseurs de l’enfance et de la famille ont déclaré que la crise humanitaire avait des parallèles avec la situation créée par l’épidémie de sida. Un rapport de l’USAID en 2020 a estimé que jusqu’à 17 millions d’enfants avaient perdu un ou les deux parents à cause du VIH / sida.

John Hecklinger, président et chef de la direction du Fonds mondial pour l’enfance, qui s’associe à 250 organisations dans 46 pays, a qualifié le nombre de soignants décédés de “hallucinant”. Les travailleurs humanitaires sur le terrain dans les régions en développement, a-t-il dit, ont signalé que des problèmes tels que la traite des enfants, le mariage précoce et les enfants impliqués dans des pratiques d’exploitation du travail augmentent à mesure que la pandémie se poursuit.

“La crise des orphelins sous-tend de nombreux autres problèmes”, a-t-il déclaré.

Carolyn Taverner, co-fondatrice d’Emma’s Place, qui fournit des conseils en cas de deuil à Staten Island, New York, a travaillé toute la pandémie avec des enfants et des familles qui ont perdu un parent à cause du covid-19. Elle a déclaré que les décideurs en matière de santé publique devraient penser à fournir un soutien non seulement pour une courte période, mais à long terme.

Au lendemain d’une tragédie, a-t-elle déclaré, de nombreuses ressources sont disponibles, mais celles-ci ont tendance à diminuer avec le temps. Pendant ce temps, les enfants peuvent mettre des années à accepter la mort et les adultes qui les entourent peuvent ne pas reconnaître que ces problèmes scolaires, cognitifs ou comportementaux sont liés à la perte d’un parent.

“Le problème”, a-t-elle dit, “est que souvent les enfants mettent un peu plus de temps à se rendre compte émotionnellement du chagrin et de la perte.”