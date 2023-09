105 millions de livres sterling, le facteur de différence de Rice Arsenal contre Man United

LONDRES — Arsenal a payé cher pour signer Declan Rice pour une raison.

En vérité, ce n’était pas principalement pour ses buts, mais là encore, l’homme de 105 millions de livres sterling s’est donné pour mission personnelle d’améliorer son produit final, et la victoire 3-1 de dimanche sur Manchester United était une façon assez spectaculaire de commencer. .

Le premier but de Rice pour les Gunners est intervenu à la sixième minute du temps additionnel avec un score de 1-1, décochant un tir dévié dans le premier poteau d’André Onana pour déclencher l’euphorie de l’Emirates Stadium. Le match était sur le fil du rasoir après que Martin Odegaard ait annulé le premier match de Marcus Rashford pour United en première mi-temps, le remplaçant Alejandro Garnacho ayant nié ce qui aurait pu être le but gagnant par un avis marginal – mais correct – du VAR pour hors-jeu à la 88e minute. .

Pourtant, Rice a tourné le jeu de manière décisive en faveur d’Arsenal avant que Gabriel Jesus n’en ajoute un troisième encore plus profondément dans le temps additionnel pour déclencher le genre de jubilation associée à une course au titre, plutôt qu’au début du mois de septembre. Arsenal est souvent critiqué pour sa trop grande célébration, mais l’explication ici est simple. Bien sûr, l’adversaire – un vieil adversaire – rend la victoire plus douce, mais la nécessité de suivre le rythme de Manchester City est plus immédiate, une prémisse certes absurde à première vue étant donné que la saison de Premier League ne dure que quatre matchs.

Declan Rice célèbre un but d’Arsenal dans les arrêts de jeu contre Manchester United lors de leur victoire 3-1. (Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

Arsenal a atteint 50 points à mi-parcours la saison dernière et n’a pas réussi à remporter le titre. City a placé la barre plus haut dans la mesure où la marge d’erreur est plus petite que jamais et a abordé la première trêve internationale avec 10 points sur 12 possibles. deux derrière City – constitue un boost significatif pour la confiance en soi d’Arsenal.

Rice a été acquis à grands frais par West Ham pour combler l’écart, et sa performance globale s’est finalement avérée une contribution gagnante. Serait-ce le premier des nombreux buts de leur nouveau milieu de terrain ?

« Bien sûr, quand on voit ses capacités techniques et la manière dont il s’est exécuté dans ces moments-là », a déclaré le patron des Gunners, Mikel Arteta. « Sa portée lors du tir avec précision et la puissance qu’il génère sans espace, c’est avec les deux jambes, il peut le faire avec les deux pieds. Il a aussi le timing pour arriver dans la surface. La position dictera cela en grande partie parce que c’est sur la façon dont vous arrivez dans la boîte. Mais il a la capacité de le faire, c’est sûr.

« Quand vous regardez comment un milieu de terrain défensif doit dominer sa zone, comment il doit interrompre le jeu, comment il a rassemblé l’équipe quand ils étaient un peu tendus. Ensuite, il a produit un moment magique pour nous faire gagner le match, donc, vraiment content de lui. »

C’est également la poussée de Rice qui a conduit Kai Havertz, généralement maîtrisé une fois de plus, à descendre dans la surface pour un penalty annulé lors de l’examen du VAR, alors qu’il cherchait à modifier une première mi-temps inhabituellement prudente de la part de l’équipe locale.

Arsenal n’avait que 45 pour cent de possession en première mi-temps. Ils dominent généralement leurs adversaires sur leur propre terrain – à l’exception de la victoire méritée de Brighton ici en mai, lorsqu’ils ont pris le contrôle des débats de manière impressionnante – et aucune équipe n’avait autant profité du ballon dans les 45 premières minutes depuis janvier 2022. ce jour-là, c’était aussi United, un signe clair qu’Arteta se méfie intrinsèquement de la menace de contre-attaque que Rashford a encore une fois impitoyablement démontrée dimanche.

« Le premier but que nous avons accordé, nous en avons parlé, si vous perdez le ballon lors des deux premières passes après l’avoir récupéré, vous êtes kaput », a déclaré Arteta. « On l’a encore fait. »

Rice a remporté quatre de ses cinq duels et les trois défis aériens, récupérant le ballon cinq fois en tout. Mais plus que cela, il a aidé Arsenal à jouer davantage sur le devant de la scène en deuxième période – terminant avec 55 % de possession au total, mais plus important encore, créant de bonnes occasions avec Bukayo Saka coupable d’avoir raté le meilleur d’entre eux alors qu’il était vierge à neuf minutes du match. fin.

United regrettera la fine marge du but refusé de Garnacho et son incapacité à capitaliser sur une apparition prometteuse de sa propre signature estivale à gros budget, Rasmus Hojlund, à 72 millions de livres sterling, qui a donné aux visiteurs une menace plus puissante qu’Anthony Martial ne le sera probablement jamais lors de son introduction. 67 minutes. Il y aura beaucoup plus à venir de sa part, mais le fait que United ait terminé ce match avec Jonny Evans, 35 ans, et Harry Maguire en défense centrale, alors que Sofyan Amrabat n’était pas prêt à jouer à l’arrière central, a été un acte d’accusation accablant contre la fenêtre estivale. tous.

En guise d’atténuation, United a beaucoup souffert de blessures à l’arrière central, Lisandro Martínez et Victor Lindelöf étant contraints de rejoindre Raphaël Varane et Luke Shaw sur la touche. Pourtant, signer à nouveau Evans et utiliser Maguire, qu’ils cherchaient désespérément à se débarrasser tout l’été et qui a en fait été acclamé par les fans d’Arsenal lors de son introduction, souligne le manque de planification prudente de l’équipe, tout comme l’acquisition d’Amrabat si tard dans la fenêtre, alors qu’il avait été prêt à quitter la Fiorentina en juillet si les clubs pouvaient s’entendre sur des frais.

Déjà, il semble une fois de plus que United est à une distance considérable de réduire l’écart avec City, un objectif que ces deux équipes défendent mais qu’Arsenal semble beaucoup plus équipé pour atteindre. Ils n’ont encore été entièrement convaincants dans aucun match cette saison, il faut le dire, mais les Gunners ont trouvé le moyen de gagner trois de leurs quatre matchs, et dimanche, l’achat record du club a fait la différence.

Comme l’a dit Arteta : « Les grands matches sont réservés aux grands joueurs, et Rice a été formidable. »