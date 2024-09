1028arq transforme une terrasse de 12 mètres carrés en atelier de céramique sous des parasols en forme de dôme à Quito

1028arq accueille un atelier de céramique sur une terrasse de 12 mètres carrés

1028arq complète le transformation d’un 12 mètres carrés terrasse dans un céramique atelier à Quito, Équateurcentré autour d’un en bois pergola, tissu parasols, et ses façadeConçu pour la sœur d’Alejandro Ramos, l’un des fondateurs du cabinet d’architecture, le studio présente une sphère qui façonne les parasols en dôme, évoquant un élément classique, reflété sur le mur du fond et la façade. Sous cette structure en forme de dôme, un tour de potier crée un espace de travail intime, presque sacré. La pergola en bois soutient métal cadres, formant un pignon toittandis que la combinaison du métal jaune et du bois de pin dans les étagères et l’extérieur complète le design de l’espace.



toutes les images par Carlos Palaciosavec l’aimable autorisation de 1028arq

l’atelier offre un abri pour un travail concentré à Quito

Sous le dôme, 1028arq a conçu l’espace de travail pour offrir une fonctionnalité pratique et une inspiration artistique. La façade semi-cintré fait écho aux courbes des parasols, tandis que l’intérieur équilibre l’ouverture et l’enceinte, permettant à la lumière de filtrer à travers le tissu. Offrant un abri pour un travail concentré, ce petit studio devient un refuge paisible où la créativité peut s’épanouir. Pour le céramiste, l’atelier reflète la pleine conscience tranquille que l’art de la céramique incarne. « Pour ma sœur, la céramique est un mélange de design, d’artisanat et de pleine conscience. J’aime penser que cet atelier incarne les deux premiers. J’espère, ma sœur, que cet espace vous apportera l’inspiration et la paix dont vous avez besoin pour atteindre le troisième. » partage Alejandro Ramos de la Studio basé à Quito.



