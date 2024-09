1022 La douloureuse vérité sur les stérilets

L’insertion d’un stérilet peut être douloureuse. Vraiment douloureux.

Le mois dernier, de nouvelles réglementations ont été adoptées aux États-Unis concernant la gestion de cette douleur. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont déclaré qu’avant de se faire poser un DIU, les patientes devraient être préalablement conseillées sur la gestion de la douleur.

Mais qu’en est-il du Canada ?

Crédits : Mia Johnson (journaliste et journaliste), Jonathan Goldsbie (rédacteur en chef), Tristan Capacchione (éditeur audio et producteur technique), Max Collins (directeur de production), Bruce Thorson (producteur principal), Karyn Pugliese (rédactrice en chef)

Remerciements spéciaux : Cherise Seucharan, Noor Azrieh, Arshy Mann et Jordan Cornish

Musique supplémentaire par Audio Network

Lectures complémentaires :

