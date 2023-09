100e anniversaire de Saint-Marc | Actualités, Sports, Emplois

STEUBENVILLE — L’église luthérienne Saint-Marc, située au 133 Lovers Lane, célébrera dimanche son 100e anniversaire. Le thème s’intitule « Marcher par la foi et non par la vue. »

Un culte d’anniversaire avec sainte communion aura lieu à 13 heures, suivi d’un dîner de célébration où les anciens membres célébreront cette journée spéciale avec la congrégation.

Après le dîner, un court programme musical mettant en vedette Mark Statler et les voix de Brooke Ferrell et Chelsea Householder aura lieu. Le célébrant sera le révérend Scott A. Kuntz et Millard Neal servira d’organiste.

L’église honorera les membres passés et présents pour leurs contributions à l’église et nommera les organismes de bienfaisance auxquels Saint-Marc a contribué et qu’il soutient encore financièrement et avec des dons de nourriture. Il y aura des expositions et des photos de pasteurs passés et présents, ainsi que de membres passés et présents qui ont participé à des événements communautaires.

Les responsables accueilleront des représentants d’associations caritatives locales que St. Mark a soutenues et espère continuer à soutenir au cours des 100 prochaines années.

Alors, comment est-ce arrivé ?

Comment l’église Saint-Marc est-elle née il y a 100 ans ?

Un groupe d’immigrants slovaques est venu vivre dans le sud de Steubenville, travaillant dans l’industrie sidérurgique locale.

Les agriculteurs et les mineurs d’origine slovaque se sont installés dans la périphérie d’Avella, Central City et Wolf Run, a déclaré Kuntz.

Trente-quatre personnes vivant par la foi se sont rassemblées, organisées et fondées l’église luthérienne Saint-Jean-Baptiste le 6 août 1923.

Une centaine de personnes se sont rassemblées dans les environs et ont commencé à célébrer des services religieux au Swartz Hall ou à la Lincoln School, selon ce qui convenait ce dimanche-là.

La représentation de Steubenville était de 26 personnes ; Jonction Mingo, 10 ; Colliers, 15 ans, Weirton, 21 ans ; et Plum Run, 16 ans, a-t-on noté.

Kuntz a expliqué que 21 mois plus tard, le 17 octobre 1926, une cérémonie d’inauguration du nouveau bâtiment de l’église a eu lieu.

L’église a été construite en grande partie par les paroissiens de Lincoln Avenue.

Le premier pasteur fut le révérend Frank Manka, qui servit de 1923 à 1928, commençant le voyage de 100 ans.

Les Révérends. Adam Valencik et George Kozelonisk ont ​​servi collectivement six ans ; le révérend Frank Machina, six ans ; et Samuel Mozolak cinq ans.

« L’Église s’est développée et a célébré des mariages, des baptêmes, des confirmations, des funérailles et des fêtes spéciales. » Kuntz a déclaré. « Les services ont eu lieu en anglais et en slovaque. Une école du dimanche et des chorales ont été créées. Une aide aux dames seniors a été créée. Ils ont donné les bénéfices de leur fabrication de rouleaux de noix à l’église.

« En 1937, une grande inondation a frappé la vallée de l’Ohio, y compris les basses terres du sud de Steubenville. Les eaux de crue atteignirent le sanctuaire de Saint-Jean et détruisirent l’orgue. John Shernit, membre de l’Église, a réparé cet orgue.

Il a été joué par de nombreux organistes au fil des années. Sue Shernit a été la première, suivie de Susan Majeros Bruno, Mildred Brondos Hawkins, une jeune de 13 ans qui ne pouvait pas atteindre les pédales ; Linda Brondos Meloy, Margaret Shernit Patton, Polly Shernisky White, Carol Brondos Hicks, Dan Bruno, Jan DiCarlo, Tekla Robinson, puis des étudiants en musique de l’Université franciscaine de Steubenville », a poursuivi Kuntz.

Le révérend John Kucera en fut le pasteur de 1949 à 1959. Au cours de son mandat et de sa direction, l’Église s’est développée.

Parfois même des chaises étaient ajoutées dans les allées pour faire face au trop-plein, a-t-il expliqué.

« Avec les dirigeants de l’église, Kucera a lancé un fonds de construction pour un futur bâtiment de culte. » Kuntz se souvient. « La confusion est apparue au sein de la ville avec deux églises nommées Saint-Jean et en conséquence, Saint-Jean-Baptiste a changé son nom en Saint-Marc en 1955. »

« Kucera a reçu et accepté un appel à Saint-Pierre et Paul à Lakewood », il ajouta.

« Le révérend John Horarik est devenu le prochain pasteur de 1960 à 1962. Un emplacement de propriété a été choisi en 1956 au 133 Lovers Lane, » » dit Kuntz.

« Horarik, ainsi que les membres John Brondos, Ed Bruno, John Gulas, John Janosov et Michael Mihalo, ont béni le site. Sept églises seraient finalement construites sur Lovers Lane », » dit Kuntz.

Le révérend Milan Babel, a servi de 1963 à 1969.

La première pierre du bâtiment actuel a été posée en 1963. « À l’époque, Andrew Shernisky était président de l’église et Paul Hawkins dirigeait le projet de construction. » Kuntz a noté.

Pendant le berger de Babel, des membres de passage rejoignirent Saint-Marc et furent accueillis.

Ils ont partagé leurs talents et leur présence avec la congrégation. L’Église a eu la chance de les avoir. Babel fut le dernier prédicateur à prêcher en slovaque.

« La consécration de la nouvelle église a eu lieu en 1966. » Kuntz a déclaré. « Les meubles intérieurs, tels que les bancs, l’autel, la chaire, l’orgue et les bougies, ont été offerts comme cadeaux et monuments commémoratifs par divers membres de l’église. Plus tard, un vitrail conçu par Donald Smerick a été installé à la mémoire de John Brondos.

La congrégation sœur de Wolf Run a tenu son dernier service, rejoignant Saint-Marc en 1964.

L’autel a été offert en cadeau et rénové par le Dr James Bull et son fils Justin, un Eagle Scout. Cet autel est actuellement utilisé dans la salle de la communauté, lorsque les services divins ont lieu en bas », a poursuivi Kuntz.

Le révérend Joseph Molitoris, qui a servi de 1970 à 1977, a guidé l’église tout au long du service du 50e anniversaire en 1973. Le révérend Kenneth Reed a suivi de 1977 à 1986, célébrant la célébration du 60e anniversaire en 1983.

« En raison de la baisse des inscriptions dans les séminaires, l’Église dans son ensemble a connu des périodes sèches sans que des pasteurs soient appelés pour remplir la chaire », » dit Kuntz.

« Les comités d’appel de Saint-Marc étaient cependant occupés », il ajouta.

« En 1987, le révérend Chris Olgstad a servi jusqu’en 1989. Il a été suivi par le révérend Kenneth Greenwald de 1990 à 2004.

« Les pasteurs n’étant pas nombreux, le Synode de l’Église luthérienne du Missouri a mis en place un stage avec des étudiants du séminaire pour servir de vicaires 2 à Saint-Marc », » dit Kuntz.

« En 2006, sous la supervision et le mentorat du révérend John Telloni de Massillon, David Oster a servi, suivi de David Abuya, John Rutz, Steve Hoerr, Brian Rosenketter et Eric Rapp », il a déclaré. Tous ont servi un an chacun.

Pendant l’absence des pasteurs, des ministres à la retraite ont été envoyés pour les remplacer, notamment Robert Matij, Donald Hayes et Ed Kucera.

David McCloskey était un membre de l’église qui s’est inscrit au séminaire Concordia à Saint-Louis.

La congrégation l’a soutenu, lui et sa famille, pendant qu’il y étudiait.

Il a été rappelé à Saint-Marc lors de son ordination en 2013. Il a servi jusqu’en 2021.

Pour continuer le ministère de la Parole et des Sainte-Cènes, Kuntz est en poste depuis novembre 2021.

Kuntz a déclaré : « Au cours des décennies 70, 80 et 90, les enfants ont poursuivi leurs études et leurs compétences.

« Malheureusement, ils ont dû quitter la région pour trouver du travail ailleurs. Nous prions pour que les graines de la parole plantées dans leur jeunesse les obligent à rechercher la foi luthérienne là où ils sont et à se sentir toujours accueillies ici.

« Nos programmes de sensibilisation au fil des années ont largement contribué à soutenir les œuvres caritatives locales » selon Kuntz.

« Les programmes de sensibilisation ont participé à la distribution des Nouveaux Testaments dans le quartier, au nettoyage de Fort Steuben, aux paniers de nourriture, au garde-manger, au ministère correctionnel, à la mission urbaine, à l’aide au travail de l’Armée du Salut et de la Croix-Rouge, pour n’en nommer que quelques-uns » Kuntz a commenté.

L’action de sensibilisation dont on se souvient le plus avec tendresse est le projet Nut Roll.

Il a été lancé en 2002 par Becky et John Hersko, en utilisant la recette de Pauline Budai de 1930.

Les boulangers talentueux ont fabriqué des petits pains aux noix, aux fruits et aux graines de pavot qui ont été vendus au public, notamment au marché de producteurs de Steubenville.

Les bénéfices ont tous été reversés à des œuvres caritatives et aux ministères de l’Église, a-t-il expliqué.

« Un autre bras fort de l’Église est la Ligue missionnaire des femmes luthériennes 3. » Kuntz a conclu.

« Les femmes ont été stimulées par la parole et l’esprit tout en assistant à des retraites et des congrès, aux niveaux local et national.

« Des boîtes à acariens sont toujours collectées chaque mois pour des projets missionnaires locaux, étatiques et nationaux. Cet été, la LWML a voté lors de la convention de Milwaukee pour fixer un objectif de collecte de 2 350 000 $ pour des projets missionnaires, y compris des projets missionnaires mondiaux.

« Malheureusement, le nombre de membres actuels a diminué, mais pas en esprit pour le Seigneur. » Kuntz a noté.

« C’est une période très difficile pour toutes les églises de ce pays béni. » il a dit.

« La pandémie de COVID s’est ajoutée au déclin de 2020. »







