100e anniversaire de l’événement du massacre de la course de Tulsa ANNULÉ suite à des demandes d’argent de dernière minute – RT USA News

L’événement principal commémorant l’émeute de la course de Tulsa en 1921, mettant en vedette le chanteur John Legend et la politicienne Stacy Abrams, a été annulé car les avocats des survivants ont exigé plus d’argent que prévu, ont déclaré les organisateurs.

La cérémonie « Remember and Rise » a été annulée vendredi, les organisateurs blâmant «Des circonstances inattendues avec des artistes et des conférenciers.»

Certains militants ont rapidement blâmé les menaces de «Terrorisme blanc», soulignant les rapports d’un bulletin du Département de la sécurité intérieure alléguant de possibles violences dirigées contre l’événement.

«Nous estimons que les événements de commémoration à venir associés au 100e anniversaire du massacre de la race Tulsa dans l’Oklahoma sont probablement des cibles attrayantes pour que certains suprémacistes extrémistes blancs violents à motivation raciale ou ethnique commettent des actes de violence,»Est ce que le bulletin DHS obtenu par NBC News aurait dit.

Plus tard vendredi, cependant, la Commission du centenaire du massacre de la course de Tulsa a révélé ce qui les avait amenés à annuler l’événement principal: des demandes de dernière minute par des avocats pour les trois survivants âgés pour beaucoup plus d’argent que ce qui avait été convenu.

L’accord initial était de 100 000 $ pour chaque survivant et de 2 millions de dollars « Cadeau de semences » à un fonds de coalition de réparations, le président de la commission, le sénateur d’État Kevin Matthews (D), a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi après-midi. À la dernière minute, a déclaré Matthews, les avocats ont changé d’avis et ont demandé 1 million de dollars chacun et 50 millions de dollars pour le fonds.

«Nous n’avons pas pu répondre à ces demandes», il a dit aux journalistes. «Je veux absolument que les survivants, les descendants et les autres personnes touchées soient soutenus financièrement et émotionnellement, mais ce n’est pas le cas, peu importe nos efforts.»

Les organisateurs s’attendent à ce qu’environ 15 000 personnes assistent à la série d’événements au cours du week-end commémorant le 100e anniversaire de l’émeute, qui a débuté le 31 mai 1921. Le président Joe Biden doit se rendre à Tulsa le 1er juin.

Le quartier de Tulsa à Greenwood, surnommé le « Black Wall Street », a été rasé au sol lors du pogrom de 1921, qui découlait d’allégations selon lesquelles un adolescent noir aurait agressé sexuellement une femme blanche. Des vétérans armés de la Première Guerre mondiale, noirs et blancs, ont pris part aux affrontements.

Plus de 1 200 entreprises réparties sur 35 pâtés de maisons ont été détruites et plus de 10 000 personnes ont perdu leur maison. Le bilan officiel des violences était de 36 morts, mais selon certaines estimations, il pourrait atteindre 300. Les autorités locales sont toujours à la recherche de charniers présumés.





