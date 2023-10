Crédit d’image : TLC

Tammy Slaton Elle avait fière allure alors qu’elle poursuivait son parcours de perte de poids dans une vidéo selfie sur Instagram le mercredi 18 octobre. Comme « Gauche, Droite, Gauche » par Drame DJ joué, Tammy, 37 ans, a montré ses progrès en portant un jean bleu et un haut camouflage. Au fur et à mesure que la chanson avançait, elle a commencé à synchroniser ses lèvres avec le morceau et a fait une petite danse, clairement fière de la façon dont elle s’en sort dans son parcours de perte de poids.

Dans les commentaires, les fans ont également vanté le 1 000 livres. Sœurs s’est levé et a laissé des notes de soutien, complimentant à quel point elle était belle. « Je n’ai jamais été aussi fier d’un étranger », a écrit un fan. « Elle est en jean bébé !! J’adore uuu », a écrit un autre adepte. «J’adore te voir et faire tellement mieux Tammy», a écrit une personne.

Tammy a été très ouverte avec ses fans à propos de son parcours de perte de poids, montrant des photos et des vidéos tout au long du parcours. Des tonnes de personnes lui ont laissé des commentaires de soutien et l’ont encouragée alors qu’elle continue son voyage. En septembre, elle a révélé son régime alimentaire à un fan qui lui a demandé en réponse à un commentaire. « Oh vous [eat] protéines, faible teneur en glucides, sans sucres, sans boissons gazeuses, contrôle des portions », a-t-elle écrit. Elle a également posté quelques selfies d’elle sans aucun filtre, montrant son look naturel.

En août, Tammy a célébré la perte de 300 livres avec un selfie montrant combien de poids elle avait perdu. Elle a expliqué à quel point elle était heureuse d’avoir perdu du poids dans une interview en juin avec Personnes. Elle a également révélé que son médecin lui avait autorisé de ne pas avoir à être sous oxygène. « Je me sens bien ! Je suis reconnaissante d’être en vie et c’est amusant de progresser autant que moi », a-t-elle déclaré.

Le 1 000 livres. Sœurs la star a subi une perte dévastatrice en juillet, lorsque son mari Caleb Willingham est décédée à 40 ans. Elle a pleuré son décès dans une déclaration à Personnes. «C’était mon meilleur ami et je l’aimais beaucoup. Quand j’ai rencontré Caleb, il est devenu mon ange gardien, et maintenant il veille vraiment sur moi. Nos familles apprécient la sympathie de chacun et vous demandent de respecter notre vie privée en ce moment », a-t-elle déclaré.