Tamara Tansykkuzhina tentait de récupérer l’avance de la rivale polonaise Natalia Sadovskaya lors de la finale à Varsovie lorsque les couleurs de son pays ont été brusquement retirées, le secrétaire de match Jacek Pawlicki intervenant pour décoller son nom et le drapeau d’une bande placée bien en vue sur la table où la confrontation. avait lieu.

L’équipe russe a affirmé que l’incident avait coûté un temps précieux à Tansykkuzhina puisqu’elle a perdu le quatrième tour du concours, et le scandale politique qui en a résulté a même impliqué le Kremlin.

Pawlicki a déclaré que cette décision avait été ordonnée par Vitold Banka, l’ancien ministre polonais des sports qui est maintenant à la tête de l’Agence mondiale antidopage (AMA).

«J’ai reçu un appel au nom de Vitold Banka et on m’a demandé de retirer le drapeau russe de la table malgré le fait que le match se déroulait», a-t-il ajouté. dit-il à Championat.

« Je ne savais pas comment Tamara réagirait mais je devais le faire. La partie polonaise n’a rien fait de mal. »

En décembre, la Cour d’arbitrage du sport a annoncé que les athlètes russes étaient interdits de participer aux championnats du monde pendant deux ans sous leur drapeau – et Pawlicki a déclaré qu’on lui avait dit que la Fédération mondiale de dessin serait punie d’exclusion s’ils ne prenaient pas Action immédiate.

«La situation est tout simplement moche», a déclaré Anatoly Shkodin, le vice-président de la Fédération russe de rédaction. «C’est une honte de retirer le drapeau pendant un match lorsque l’AMA appelle.

« Peut-on déposer une réclamation? Nous répondrons, ne vous inquiétez pas. Cela affecte le joueur d’un coup psychologique. Le joueur a été déséquilibré lors d’un match sérieux. C’est à cent pour cent un acte politique initié par l’AMA. »

Le député de la Douma d’État Dmitri Svishchev a soutenu les appels à une manifestation et a exprimé ses inquiétudes sur le fait que la situation aurait pu se produire en raison des restrictions de Covid-19, limitant le nombre de personnes pouvant voyager avec Tansykkuzhina et potentiellement « défendre les intérêts de nos athlètes, de la délégation, de notre drapeau et de notre pays ».

« [CAS obligations] indiquez clairement ce qui peut être utilisé par la délégation russe, ce que vous pouvez porter et ce que vous ne pouvez pas, « dit-il, appelant le retrait un « acte grossier ».

« [Either an] une attitude inattentive a conduit à une violation de la réglementation – ils ont mis un drapeau, mis des pancartes – ou, pire encore, il s’agit d’une provocation délibérée pour attirer à nouveau l’attention sur les relations difficiles entre la Pologne et la Fédération de Russie.

« Je pense que c’est une provocation politique qui n’est en aucun cas compatible avec le sport. Malheureusement, c’est devenu un schéma: tout ce qui se passe dans le sport maintenant est de la provocation: actions politiques, slogans, démarches. »

Le drapeau russe aurait été autorisé sur la table lors des matchs des jours précédents et dans les avant-premières diffusées, mais le nom de famille de Tansykkuzhina aurait maintenant été accompagné de couleurs gris et blanc neutres.

«C’est un incident très malheureux», a déclaré à R-Sport l’attaché de presse du président russe Vladimir Poutine, Dmitri Peskovbut. « Autant que je sache, le président de la fédération correspondante s’est déjà excusé, donc je pense que cette affaire devrait être considérée comme réglée.

« Je sais que notre athlète a perdu dans ce match et, bien sûr, je pense que sa perte est en grande partie due à cet incident. »

L’entraîneur-chef de l’équipe nationale de repêchage russe, Yuri Chertok, a déclaré que bien que personne n’ait été autorisé à s’approcher de la table, Tansykkuzhina avait peu de protection car elle n’avait été accompagnée que de son entraîneur, dix fois champion du monde Alexei Chizhov.

«C’est une violation directe des règlements», il a dit à RT, claquant un « interférence flagrante dans le gameplay. » «À l’exception de l’arbitre en chef, personne ne peut s’approcher de la table et entrer dans l’aire de jeu – seuls les participants et l’arbitre en chef. Il était totalement contre.

« Tansykkuzhina a perdu beaucoup de temps. Cela aurait pu être fait avant le match, et après, à tout moment. Le fait que le drapeau ait été retiré pendant le match n’a pas été réglé. [her].

« J’ai regardé le match et je n’ai pas tout de suite compris ce qui s’était passé. J’étais juste distrait à ce moment-là.

« Je pensais qu’elle était assise si longtemps et qu’elle ne faisait pas de mouvements évidents, [and I wondered] à quoi elle pensait. Je me suis même juré. Ensuite, ils m’ont juste appelé et m’ont dit ce qui s’était passé. «

Le match, qui se poursuit jusqu’au 3 mai, se compose de neuf tours, avec 12 points joués dans chacun. Le vainqueur a besoin de 54 points et Sadovskaya mène actuellement 32-16.