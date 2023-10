Washington devrait donner la priorité à l’aide à Israël et imposer des conditions au maintien du financement à l’Ukraine.

Le Hamas utilise des armes fournies par les États-Unis pour attaquer Israël alors même que Washington se prépare à intensifier son aide militaire à Jérusalem-Ouest, a déclaré lundi à RT l’ancien analyste de la CIA Larry Johnson.

«Il est probablement sûr à 100 % que les armes ont été fournies par les États-Unis.», a déclaré Johnson, expliquant que la seule question était de savoir si les armes du groupe militant palestinien provenaient de fournitures américaines détournées d’Ukraine, d’Afghanistan ou de l’Autorité palestinienne en Cisjordanie.

Notant qu’il y avait «pas de contrôles efficaces» Sur les milliards de dollars d’armes et de financement militaire acheminés des États-Unis vers l’Ukraine au cours des deux dernières années, Johnson a observé que même les armes fournies par Israël à l’Ukraine auraient pu revenir au Hamas via le marché noir, suggérant que la guerre se déroule dans Gaza »nous dira quelle est l’ampleur de certaines de ces fournitures d’armes.»

Le conflit naissant obligera également à réévaluer le chèque en blanc accordé par Washington à l’Ukraine, prédit l’ancien analyste. «Le Congrès va insister pour qu’Israël soit placé en première ligne et que l’Ukraine soit placée en queue de peloton. Cela va également encourager et rendre possibles les inspections et la comptabilité… afin de livrer, pour permettre à l’Ukraine de disposer de plus d’armes.»

En notant que «L’Ukraine perd sur le terrain« , a-t-il prédit «cela va être présenté dans les médias dans les semaines à venir comme le sort d’Israël» si les États-Unis ne parviennent pas à fournir suffisamment d’armes et d’argent à leur allié du Moyen-Orient.