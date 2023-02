100 % pro-Oswego – Shaw Local

Pour l’éditeur:

En réponse à la lettre de M. Hudson la semaine dernière où il a écrit : « Kauffman a ouvert un nouveau compte avec 5 000 $ en fonds non détaillés. D’où cela vient, nous ne le saurons peut-être jamais.

C’est venu de moi. Mon compte courant pour être exact. Le dossier A-1 est enregistré auprès du State Board of Elections si vous voulez bien regarder. Je l’ai donné à ma campagne parce que j’ai eu beaucoup de chance dans ma carrière de connaître pas mal de succès. Grâce à ce succès, je suis en mesure de dépenser cet argent (et peut-être un peu plus) pour la campagne pour devenir président de cette communauté que j’aime tant.

Oswego est ma maison. Ma femme et moi aimons élever nos enfants ici. Je me battrai chaque jour pour le meilleur intérêt des citoyens et des contribuables. Je suis 100% pro-Oswego.

Combattre pour Oswego est ce que j’ai toujours fait. En tant que syndic, la sécurité publique était primordiale. J’ai eu le privilège de faire partie de l’équipe qui a construit le service de police d’Oswego, qui a fait chuter la criminalité à Oswego de plus de 40 % au cours des cinq dernières années. Si je suis élu président, j’apporterai mon sens des affaires et une série de succès personnels à notre gouvernement local.

Je ramènerai également la transparence et l’intégrité, en ne permettant pas aux développeurs et à leurs avocats d’influencer les élus avec leurs dons. Je propose une ordonnance sur l’éthique pour s’assurer que nos élus respectent les normes les plus élevées.

Visite KauffmanForOswego.com pour plus d’informations.

Ryan Kauffman

Oswego