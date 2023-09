100 parents d’enfants trans exhortent les législateurs à tuer KOSA

Les parents de plus de 100 enfants transgenres et sexospécifiques exhortent les législateurs à tourner le dos à ce qui est « dangereux et peu judicieux ». Loi sur la sécurité des enfants en ligne (KOSA) en cours de liquidation son chemin à travers le Congrès. Dans une lettre ouverte enflammée partagée avec Gizmodo, les parents ont déclaré que KOSA, qui vise à protéger les enfants des méfaits des médias sociaux, rendrait en fait leurs enfants moins en sécurité et les couperait de ressources et de communautés potentiellement vitales.

« Les grandes technologies font du mal à nos enfants », ont-ils ajouté. « KOSA leur ferait encore plus de mal. »

Les législateurs des deux côtés de l’allée et Le président Biden lui-même avoir rallié autour de KOSA ces derniers mois comme une grâce potentielle salvatrice en réponse à un flux constant de rapports montrant diverses façons dont les plateformes Big Tech peuvent nuire aux jeunes utilisateurs et contribuer à une augmentation inquiétante de la dépression et de l’anxiété. Les principaux auteurs du projet de loi, les sénateurs Richard Blumenthal, démocrate du Connecticut, et Marsha Blackburn, républicaine du Tennessee, déclarent : KOSA demanderait des comptes aux entreprises technologiques en créant un «devoir d’attention» qui obligerait des plateformes comme Instagram et TikTok à protéger les jeunes utilisateurs contre les discours légalement protégés.

« N’oubliez pas que tous les enfants méritent la protection de l’État », a déclaré Mary, une mère du Nebraska et l’une des signataires de la lettre, dans un commentaire. « Les lois qui accroissent le dégoût de soi et le suicide sont fausses. »

En vertu du KOSA, les réseaux sociaux seraient légalement tenus de jouer un rôle actif pour garantir que les jeunes utilisateurs ne soient pas exposés à des contenus impliquant le suicide, les troubles de l’alimentation, la toxicomanie ou d’autres sujets dangereux. Cela exigerait également que les sites et les applications fournissent aux mineurs des moyens de désactiver les fonctionnalités « addictives », de désactiver les algorithmes de recommandation et exigent par défaut le niveau de protection de la vie privée le plus élevé.

« Nous convenons qu’il est extrêmement urgent de demander des comptes aux géants des médias sociaux et de réprimer leurs pratiques commerciales abusives », ont écrit les parents. « C’est pourquoi nous vous implorons d’abandonner le KOSA, qui est profondément défectueux et se heurte à une opposition écrasante de la part des organisations de défense des droits humains, des LGBTQ, de la justice raciale et des libertés civiles. »

Tout cela peut sembler plutôt attrayant, mais les parents des enfants trans affirment que le langage large et le manque de spécificité de KOSA pourraient finir par nuire à leurs enfants aux dépens des autres. Les parents craignent que la KOSA accorde aux procureurs généraux conservateurs, en particulier, un « nouveau pouvoir extraordinaire » pour déterminer les types de contenu que les enfants peuvent et ne peuvent pas voir sur Internet. Cela pourrait être une bonne chose pour limiter l’exposition aux troubles de l’alimentation, mais les critiques du KOSA craignent que les législateurs n’utilisent ce même pouvoir pour bloquer l’accès aux communautés trans ou à d’autres ressources en ligne sous couvert de protection. Les groupes de défense des droits des trans ont fait valoir que ces sites bloqués pourraient être exactement ce dont les enfants en difficulté avec leur identité ont besoin pour survivre.

« Ce sont les mêmes procureurs généraux qui travaillent activement pour interdire les soins de santé affirmant le genre qui sauvent la vie des enfants, criminalisent les spectacles de dragsters et qualifient les familles qui acceptent nos enfants de « toiletteurs » et d' »agresseurs d’enfants » », ont déclaré les parents. a écrit.

Les partisans du KOSA insistent sur le fait que la législation n’est pas destinée à cibler les communautés LGBTQ, malgré la rhétorique contradictoire de certains de ses principaux défenseurs au Capitole. Blackburn, l’un des principaux auteurs du projet de loi, a mené une entretien avec l’organisation chrétienne Family Policy Alliance, où elle a cité « la protection des enfants contre les transgenres dans cette culture » comme une question prioritaire pour les législateurs conservateurs. Le directeur législatif de Blackburn a répondu aux critiques de la déclaration du sénateur en essayant d’assurer au public que le KOSA et la soi-disant protection des enfants contre la culture trans sont « deux questions distinctes ».

La lettre des parents fait également écho aux préoccupations des groupes de défense de la vie privée et des libertés civiles qui craignent que le devoir de diligence de KOSA n’oblige les plateformes à se livrer à des pratiques intrusives de collecte de données et de vérification de l’âge afin de déterminer si un utilisateur est mineur ou non. Ce niveau accru de confiscation de données n’affecterait pas uniquement les enfants trans, disent-ils. Les États partout aux États-Unis sont poursuivre les lois sur la vérification de l’âge cela obligerait les adultes à soumettre un permis de conduire ou d’autres documents gouvernementaux pour accéder à un contenu jugé nuisible.

« Nous devons tenir ces entreprises responsables et les réglementer, et non pas priver nos enfants des ressources qui peuvent les aider à s’épanouir », ont écrit les parents. « S’il vous plaît, écoutez-nous. La vie de nos enfants est en jeu. »