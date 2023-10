ACAPULCO, Mexique, 30 octobre (Reuters) – Le nombre de personnes mortes et portées disparues à cause de l’ouragan Otis, une tempête de catégorie 5 qui a frappé la semaine dernière la ville balnéaire mexicaine d’Acapulco, est passé à 100, a annoncé le gouvernement de l’État de Mexico, dans le sud du Mexique. Guerrero a déclaré lundi.

Otis a frappé Acapulco avec des vents de 266 km/h mercredi, inondant la ville, arrachant les toits des maisons, des hôtels et d’autres entreprises, submergeant les véhicules et coupant les communications ainsi que les liaisons routières et aériennes.

Les pillages ont éclaté alors que la population de la ville, qui compte près de 900 000 habitants, avait de plus en plus besoin de nourriture et d’eau.

Le gouvernement de Guerrero, l’État d’origine d’Acapulco, a déclaré dans un communiqué que 46 personnes étaient mortes et 54 autres étaient portées disparues.

Dimanche, les autorités fédérales de la protection civile du Mexique ont fait état de 48 morts, dont 43 à Acapulco et cinq à Coyuca de Benitez, à proximité. Parmi les morts figurent un citoyen américain, un Britannique et un Canadien, selon le gouvernement de Guerrero.

De nombreux habitants d’Acapulco avaient encore du mal à recoller les morceaux de leur vie brisée lundi après-midi.

Rumualda Hernandez, 62 ans, du quartier de Renacimiento, à quelques kilomètres du rivage, a exhorté le gouvernement à envoyer de l’aide après avoir marché 10 pâtés de maisons de sa maison détruite pour aller chercher de l’eau d’une citerne pour laver les vêtements couverts de boue.

“Je tremblais de peur”, a déclaré Hernandez, se rappelant comment les eaux de crue de sa maison sont montées au-dessus de la hauteur de la tête alors que la tempête faisait rage. “Je pensais que j’allais mourir.”

Des pêcheurs et des travailleurs sur des yachts touristiques se sont rassemblés dimanche après-midi à Playa Honda, à Acapulco, pour rechercher des collègues et amis portés disparus, inquiets que les autorités n’en fassent pas assez.

Luis Alberto Medina, un pêcheur, a déclaré qu’il recherchait six personnes travaillant dans le port.

“C’était vraiment horrible”, a déclaré Medina. “Nous avons déjà retrouvé les corps d’autres personnes.”

PEUR D’AGRESSION

[1/10]Les gens se trouvent au milieu d’objets endommagés et de débris dans la boue, à la suite de l’ouragan Otis, dans le quartier de Progreso à Acapulco, au Mexique, le 30 octobre 2023. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha Acquérir des droits de licence

Lors d’une conférence de presse régulière du gouvernement, le président Andres Manuel López Obrador a exhorté les autorités locales à garantir que les produits de première nécessité soient livrés à la population d’Acapulco.

Le coût des dégâts causés par l’ouragan pourrait atteindre 15 milliards de dollars selon les estimations, et le Mexique a envoyé quelque 17 000 membres des forces armées pour maintenir l’ordre et aider à distribuer des tonnes de nourriture et de fournitures à Acapulco.

Des distributeurs automatiques de billets ont également été touchés dans la ville.

Deux points de service seront installés dans les succursales d’une banque de développement des forces armées à Acapulco pour permettre aux gens de retirer de l’argent liquide, a annoncé lundi le ministère des Finances.

L’accès à la nourriture et à l’eau reste difficile, et le groupe de vente au détail ANTAD a exhorté lundi le gouvernement à intensifier ses efforts pour empêcher le pillage des magasins gérés par ses membres. Les membres incluent Soriana (SORIANAB.MX) et Chedraui (CHDRAUIB.MX).

“Nous condamnons les actes de vol commis par la population”, a déclaré l’ANTAD dans un communiqué. “Il n’y a aucune justification à cela.”

Une file d’environ 150 personnes attendant de l’eau fournie par les autorités locales serpentait dimanche après-midi dans les rues boueuses du quartier de La Frontera, alors que les habitants tenant des bidons d’eau vides déploraient les heures d’attente.

“Regardez combien nous sommes”, dit l’une d’elles, Emilia Rojas, en regardant autour d’elle avec désespoir. “Nous sommes tellement nombreux. Cette eau ne suffira pas.”

Dans une rue voisine, Perla Rubi a déclaré que la longue attente était inconfortable, étant donné le désespoir des gens.

“Nous sommes ici depuis l’aube, depuis cinq heures du matin, risquant de nous faire voler, car maintenant ils agressent les gens dans les rues”, a-t-elle expliqué. « Où est l’aide du gouvernement ?

Le désastre a frappé Acapulco à peine sept mois avant la prochaine élection présidentielle mexicaine, et Lopez Obrador a réitéré lundi son affirmation selon laquelle les critiques attaquaient sa réponse à Otis et gonflaient son impact pour des raisons électorales.

Ses dénonciations enflammées ont suscité des critiques selon lesquelles le président minimisait la gravité de la catastrophe.

