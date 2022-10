100 morts dans les attentats à la bombe de Mogadiscio, le pire bilan civil depuis des années

Commentez cette histoire Commentaire

NAIROBI – Deux voitures piégées ont ravagé une foule de personnes devant le ministère somalien de l’éducation, tuant au moins 100 personnes et en blessant 300, a déclaré dimanche le président du pays. Il s’agit du plus grand nombre de victimes civiles d’une seule attaque en cinq ans. Le lendemain de l’attaque de samedi, des hommes et des femmes en pleurs ont erré dans les décombres tordus des bâtiments, à la recherche de membres de la famille disparus.

Parmi les personnes tuées figuraient “des mères portant des enfants, des pères en quête de soins médicaux, des étudiants allant étudier et des hommes d’affaires travaillant pour nourrir leur famille”, a déclaré dimanche le président Hassan Sheikh Mohamud dans une déclaration télévisée.

L’attaque survient alors qu’une offensive farouchement menée par des milices claniques renaissantes soutenues par le gouvernement central a récupéré du territoire dans le centre de la Somalie à l’insurrection d’al-Shabab liée à al-Qaïda. Dimanche, l’agence de presse gouvernementale a annoncé que l’armée avait tué une centaine de combattants d’al-Shabab alors que les soldats capturaient un territoire à environ 100 kilomètres au nord-est de la capitale.

Mohamud a blâmé al-Shabab dans son discours de dimanche, ajoutant : “Ce sont des hommes qui ne pouvaient pas affronter notre armée sur le champ de bataille et ont eu recours à des attaques par l’arrière pour infliger des dommages à des civils innocents”.

Al-Shabab n’a pas revendiqué publiquement la responsabilité de l’attaque de samedi, mais c’est le seul groupe militant qui effectue fréquemment de grands attentats à la bombe en Somalie. Souvent, il ne revendique pas d’attaques faisant un grand nombre de victimes civiles.

« Pas de surprise, Al-Shabaab est plus meurtrier maintenant. Son dos est contre le mur. Il a perdu plus de territoire en 4 mois qu’en 5 ans. Il fait face à la plus grave révolte clanique de tous les temps. Son empire économique est mis à rude épreuve », a tweeté Rashied Abdi, analyste en chef du groupe de réflexion Sahan Research basé à Nairobi. “Entretoise. Ça va empirer avant de s’améliorer. »

Abdulkadir Adan, qui dirige le seul service d’ambulance gratuit de la capitale, a déclaré qu’il y avait eu deux explosions – une qui a laissé la rue jonchée de morts et de blessés criant à l’aide, et une autre qui a ciblé les premiers intervenants. Un de ses ambulanciers et un chauffeur ont été pris dans la deuxième explosion, a-t-il déclaré.

“Il (l’ambulancier) avait chargé trois personnes à l’arrière de l’ambulance et essayait de la démarrer”, a-t-il déclaré. « L’ambulance a été complètement détruite. Il était plein de sang. L’ambulancier et le chauffeur ont été blessés, a-t-il dit, et il ne pense pas que les patients aient survécu.

L’attaque a eu lieu le même mois et au même endroit qu’un camion piégé qui a tué plus de 500 civils en 2017, provoquant une fureur publique généralisée.

Abdulkadir Mohamed Abdulle était l’un des trois journalistes qui sont arrivés pour rendre compte de la première explosion et ont été pris dans la seconde.

« Les femmes, les enfants, les ouvriers du restaurant, toutes les parties de l’être humain étaient éparpillées. Vous ne pouvez pas imaginer », a-t-il déclaré.

Alors que ses collègues se rassemblaient au milieu du sang et des éclats de verre, la deuxième bombe a explosé, tuant un journaliste et en blessant deux autres. Il a sectionné deux des doigts d’Abdulle et l’a aspergé d’éclats d’obus.