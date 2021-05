100 millions sur la trajectoire des intempéries et d’éventuelles tornades

Le temps violent – y compris une possible tornade dans la région d’Atlanta – a continué de rugir dans le sud battu par la tempête lundi, un jour après que de multiples tornades ont été signalées dans le Mississippi.

En tout, plus de 100 millions de personnes du Nouveau-Mexique au Delaware risquaient de subir une forme de temps violent lundi après-midi et soir, a déclaré le Storm Prediction Center.

Des tempêtes plus violentes étaient attendues dans le sud-est mardi, ont averti les prévisionnistes. Les États les plus à risque comprenaient une grande partie de la Louisiane, du Mississippi, de l’Alabama et du Tennessee, a déclaré le Prediction Center.

Les risques de tempête mardi comprendront la grêle, les averses, les tornades et les rafales de vent en ligne droite pouvant atteindre 75 mi / h, selon AccuWeather.

Lundi matin, un avertissement de tornade avait été émis pour des parties de la région métropolitaine d’Atlanta, mais il a expiré après que la tempête se soit déplacée dans la région.

Un homme a été tué lundi à Douglasville, en Géorgie, lorsqu’un arbre tombé a fait tomber des lignes électriques sur son véhicule. Il y a eu des rapports d’arbres dans la région d’Atlanta, ont déclaré les pompiers.

Une veille de tornade est restée en vigueur lundi après-midi pour des parties de l’Alabama et de la Géorgie ainsi que des parties de la Caroline du Sud et du Nord. « Des orages violents, y compris des tornades isolées, peuvent se produire dans la bande du centre de l’Alabama au centre et au nord de la Géorgie, au centre et au nord de la Caroline du Sud et dans une partie de la Caroline du Nord jusqu’à lundi soir », a déclaré le météorologue d’AccuWeather Alex Sosnowski.

Un avertissement de tornade avait été émis pour certaines parties de la région métropolitaine de Charlotte, en Caroline du Nord, lundi après-midi, mais il a expiré après le passage de la menace de tempête, a déclaré le National Weather Service.

Dans la ville de Tompkinsville, dans le sud du Kentucky, une violente tempête lundi matin a endommagé plusieurs maisons et abattu des arbres et des lignes électriques.

Le service météorologique a également déclaré que de violents orages et de fortes pluies en cours pourraient entraîner des rafales dommageables, de la grêle, quelques tornades et des inondations soudaines dans certaines parties des plaines méridionales jusqu’au milieu du Mississippi et dans les basses vallées de l’Ohio tout au long de la journée et de la soirée de lundi.

De plus grandes régions métropolitaines telles que Little Rock, Arkansas; Saint-Louis et Indianapolis pourraient être dans le collimateur de ces orages dangereux, a déclaré AccuWeather.

Dimanche après-midi et pendant la nuit, une ligne de violentes tempêtes s’est abattue sur le Mississippi. Tard dans la journée, une « urgence tornade » a été déclarée pour Tupelo et ses environs.

« Des dommages ont été signalés dans la ville de Tupelo », a déclaré le bureau du maire dans un message Facebook juste avant 23 heures. « Les équipes d’urgence évaluent actuellement le degré des dommages. Veuillez ne pas sortir et conduire. »

Des photos retweetées par le service météorologique de Memphis montraient plusieurs arbres et lignes électriques abattus. L’école intermédiaire de Tupelo a subi des dommages, ainsi que des maisons et des commerces.

Il y a eu plusieurs rapports faisant état de dommages à des maisons sur Elvis Presley Drive, juste en bas de la rue de la maison où le célèbre chanteur est né.

Les médias ont également signalé des tornades près de Yazoo City, Byram et Tchula plus tôt dans la journée. Le service météorologique de Jackson a partagé plusieurs images de nuages ​​en entonnoir dans différentes parties de l’État.

Dans la partie ouest du pays, une tempête dans le Colorado a continué à apporter de la neige abondante dans les Rocheuses centrales. Selon le service météorologique, jusqu’à un pied de neige devrait s’accumuler d’ici lundi soir, et des avertissements de tempête hivernale et des avis météorologiques hivernaux étaient en vigueur dans le nord et le centre du Colorado.

Et en Californie, des températures de 10 à 15 degrés supérieures à la moyenne pourraient constituer une menace d’incendies de forêt.

« La combinaison de températures chaudes, d’une faible humidité relative, de conditions de sécheresse en expansion et de rafales de vent pourrait produire une menace de temps d’incendie élevée », a déclaré le service météorologique.

Contribuant: Jorge Ortiz, USA TODAY; The Associated Press

