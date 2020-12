Le vaccin révolutionnaire d’Oxford devrait être approuvé pour une utilisation dans quelques jours – donnant à la Grande-Bretagne un coup de pouce massif pour le Nouvel An dans la lutte contre le coronavirus.

Le gouvernement est de plus en plus optimiste quant au fait que l’Agence de réglementation des médicaments et des soins de santé (MHRA) donnera le feu vert pour lancer le vaccin avant la fin de cette semaine.

La Grande-Bretagne a pré-commandé 100 millions de doses du médicament, qui a été développé par l’Université d’Oxford avec l’aide du géant pharmaceutique AstraZeneca.

La première des 40 millions de doses d’un autre vaccin – fabriqué par Pfizer – a été administrée à la patiente britannique Margaret Keenan, 91 ans, plus tôt ce mois-ci. Mais le vaccin d’Oxford est moins cher et plus facile à distribuer car il peut être conservé à des températures normales de réfrigérateur plutôt qu’aux moins 70 ° C requis pour celui de Mme Keenan.

Les stades de football, les centres de conférence et les hippodromes devraient devenir des centres de vaccination de fortune dans les jours suivant l’approbation du régulateur, permettant au gouvernement de s’appuyer rapidement et massivement sur les 800000 personnes qui, selon le Premier ministre, ont reçu le coup de Pfizer.

Les responsables espèrent éventuellement vacciner jusqu’à deux millions de personnes par semaine et avoir atteint les 20 millions de personnes les plus vulnérables d’ici mars.

L’infirmière praticienne Terri Welch administre une dose du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 à un patient du cabinet médical du groupe Haxby et Wigginton à Haxby, dans le nord de l’Angleterre

Cependant, au milieu des inquiétudes concernant l’apparition récente de mutations plus transmissibles du virus Covid-19, The Mail on Sunday peut révéler que le gouvernement examine s’il convient de donner aux gens une seule dose du vaccin – plutôt que les deux injections recommandées pendant 21 jours. à part dans le cas du médicament Pfizer et à quatre semaines d’intervalle pour le vaccin Oxford.

L’ancien Premier ministre Tony Blair a appelé la semaine dernière à une telle approche pour «accélérer radicalement» le programme de vaccination et offrir un degré de protection à beaucoup plus de personnes.

Pfizer dit que deux doses sont nécessaires pour fournir la protection maximale, mais le professeur David Salisbury, qui était en charge de la vaccination au ministère de la Santé jusqu’en 2003, a déclaré: « Vous donnez une dose, vous obtenez 91%. [protection]. Vous donnez deux doses et vous obtenez 95 pour cent. Vous ne gagnez que 4% pour avoir administré la deuxième dose.

« Dans les circonstances actuelles, je vous recommande vivement d’utiliser autant de premières doses que possible pour les groupes à risque et, seulement après avoir fait tout cela, de revenir avec des secondes doses. »

Des scientifiques travaillent sur le vaccin contre le coronavirus fabriqué par AstraZeneca et l’Université d’Oxford à Oxford

Mais le professeur Salisbury a reconnu que l’administration d’une seule dose du vaccin Oxford poserait plus de difficultés car son efficacité est inférieure à celle de Pfizer.

Il y a aussi des questions sur le régime posologique du vaccin Oxford après que les chercheurs ont découvert que ceux qui avaient reçu une demi-dose suivie d’une dose complète quatre semaines plus tard étaient mieux protégés que ceux qui avaient reçu deux doses complètes. Il est entendu que la MHRA considère laquelle des deux approches à approuver.

L’autorisation du vaccin Oxford serait particulièrement bienvenue après l’émergence de deux nouvelles souches mutantes hautement infectieuses du virus. Le premier – appelé VUI-202012/01 – a été détecté dans le sud de l’Angleterre en septembre.

On pense maintenant qu’il représentait jusqu’à deux tiers des tests positifs au cours des dernières semaines dans le sud-est et l’est de l’Angleterre – et a déclenché la décision de soumettre la majeure partie du sud de l’Angleterre à des restrictions de niveau 4.

Elle a également incité plus de 50 pays à imposer des restrictions de voyage. L’Espagne a confirmé hier quatre cas de la variante à Madrid qui impliquaient des personnes qui avaient récemment voyagé du Royaume-Uni.

La nouvelle est venue peu de temps après que la France a annoncé qu’un homme de la ville de Tours avait été testé positif au virus mutant après son retour de Londres le 19 décembre.

Le Japon, la Suède, le Danemark, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et l’Australie ont également signalé des cas de la variante qui est 70 pour cent plus transmissible que l’autre version du virus.

Il existe également des preuves que la souche est «particulièrement marquée chez les enfants», selon une étude de la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

De plus, une deuxième souche mutante d’Afrique du Sud suscite une inquiétude considérable. Deux cas ont été identifiés en Angleterre – l’un à Londres, l’autre dans le nord-ouest. La semaine dernière, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a supplié quiconque était revenu d’Afrique du Sud au cours des quinze dernières semaines de mettre immédiatement en quarantaine.

En tant qu’experts de Porton Down, les laboratoires de recherche top secret du gouvernement, ont effectué des tests sur les deux souches, le ministre sud-africain de la Santé, Zweli Mkhize, a averti que «les jeunes, auparavant en bonne santé, deviennent maintenant très malades».

Le Dr Susan Hopkins, directrice générale de Public Health England, a déclaré: [strains] semblent être plus transmissibles », mais les experts reconnus« apprennent encore »la variante sud-africaine.

Dans des nouvelles plus positives, il est apparu hier que des scientifiques britanniques testaient un nouveau médicament qui pourrait empêcher les personnes exposées au virus de développer des symptômes.

Le traitement aux anticorps offrirait une immunité instantanée et pourrait être administré aux patients hospitalisés, aux résidents des maisons de soins et aux étudiants universitaires en cas d’épidémie du virus dans un espace confiné.

Le Dr Catherine Houlihan, virologue aux hôpitaux de l’University College de Londres, qui dirige l’étude portant le nom de code Storm Chaser, a déclaré au Guardian: « Si nous pouvons prouver que ce traitement fonctionne et empêche les personnes exposées au virus de développer Covid-19, ce serait un ajout passionnant à l’arsenal d’armes en cours de développement pour combattre ce terrible virus.

L’Europe commence enfin à vacciner… trois semaines après que la Grande-Bretagne soit devenue le premier pays à utiliser les jabs Pfizer

Près de trois semaines après que la Grande-Bretagne soit devenue le premier pays au monde à proposer le vaccin Pfizer Covid-19 dans le cadre d’un programme d’inoculation de masse, l’Europe a enfin commencé à déployer des doses du médicament.

Les premières expéditions du vaccin Pfizer / BioNTech ont été expédiées depuis un centre de fabrication en Belgique, permettant à la plupart des autorités sanitaires de commencer à livrer des vaccins aux plus vulnérables du continent à partir d’aujourd’hui.

Mais l’Allemagne et la Hongrie ont volé une marche sur leurs voisins de l’UE lorsqu’ils ont commencé à vacciner leurs citoyens hier, un jour avant que les eurocrates aient prévu de commencer un déploiement continental coordonné.

Avec au moins 600000 Britanniques déjà vaccinés contre Covid-19 depuis que Margaret Keenan a reçu le coup le 8 décembre, les groupes vulnérables européens ont dû attendre que les experts de l’Agence européenne des médicaments donnent leur approbation formelle.

L’effort de vaccination européen devait commencer dans une maison de soins pour personnes âgées de la ville espagnole de Guadalajara, au nord-est de Madrid.

Au lieu de cela, les médecins et les travailleurs de la santé hongrois sont devenus hier les premiers Européens à recevoir le vaccin Covid-19 et à administrer des injections à des résidents âgés dans une maison de retraite de la ville allemande de Halberstadt.

Le déploiement, même retardé, donne de l’espoir à certains des pays les plus touchés au monde. Au moins 16 millions de cas de coronavirus ont été signalés dans l’UE, avec plus de 360000 décès.

Les personnes âgées et vulnérables « NE PEUVENT PAS recevoir leurs injections de Covid » avec des vaccins de rechange offerts à des volontaires en bonne santé

On craint de plus en plus que certaines personnes âgées et vulnérables ne prennent pas le vaccin Pfizer.

Dans un centre de santé du sud de Londres, The Mail on Sunday a appris qu’il restait 75 doses de vaccin, car la consommation avait été si faible. Les gestionnaires ont dû se démener pour trouver d’autres patients à vacciner et ont même offert un coup aux volontaires en bonne santé qui y travaillaient.

Le vaccin Pfizer doit être utilisé dans les cinq jours suivant sa décongélation ou il n’offre aucune protection. Les experts ont suggéré que les personnes âgées peuvent avoir des difficultés à se déplacer ou être nerveuses à l’idée de s’aventurer à l’extérieur. Caroline Abrahams, d’Age UK, a déclaré: « Le simple fait de se rendre à l’hôpital et d’en revenir est un énorme défi pour beaucoup de personnes âgées. »

Mais un porte-parole du NHS a insisté: « L’adoption a été forte jusqu’à présent. »

Les craintes font suite à des rapports selon lesquels les résidents des foyers de soins n’ont pas encore reçu le vaccin en grand nombre, bien qu’ils soient classés comme hautement prioritaires. Le Times a rapporté des chiffres de Whitehall qui suggéraient que les personnes prises en charge ne représentaient que 0,3% des 613 000 premières personnes qui ont reçu le vaccin.