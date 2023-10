100 millions de dollars pour Internet ? – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Cent millions de dollars pour améliorer le service Internet dans le comté rural de Kendall.

La fin de l’élevage et de la culture des produits laitiers et fruitiers en raison de la culture du maïs a réduit la population rurale à une personne par kilomètre carré contre dix il y a 50 ans. En conséquence, les villes rurales comme Lisbonne ont perdu leurs noyaux commerciaux et ont diminué – environ 250 aujourd’hui, contre 500 en 1900 pour Lisbonne. Beaucoup ont disparu – Whitewillow, Pavillion. Nous, les troupeaux de réseaux ruraux, pouvons nous rendre dans les bibliothèques de Yorkville et Morris pour un meilleur service.

Il y a quelques années, Lisbonne avait droit à une subvention ou autre grâce au fait que la moitié des résidents avaient un niveau de revenu inférieur à un certain niveau. Et en plus du coût de l’équipement, notre facture AT&T se rapproche de 150 $/mois avec une utilisation modérée. En d’autres termes, combien de familles rurales utiliseront ce « service » gouvernemental coûteux pour lequel elles devront payer des impôts – fédéraux ou de comté ?

Ce sont ces projets gouvernementaux improductifs qui alimentent l’inflation, les augmentations continuelles des revenus et des impôts fonciers et la dépendance à l’égard des aides gouvernementales.

Combien de sans-abri pourraient être hébergés avec des bons de l’article 8 d’un montant de 100 millions de dollars ? Et quelle évaluation des coûts/avantages financiers a été effectuée par le conseil d’administration ?

Nous avons besoin de nouveaux membres du conseil d’administration.

Alphonse I. Johnson

Lisbonne