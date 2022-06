100 millions d’adultes ont une dette de soins de santé et 12 % doivent 10 000 $ ou plus

Frères91 | E+ | Getty Images

Pour de nombreux adultes, la dette de soins de santé fait partie de leur bilan – elle peut simplement apparaître différemment que prévu, selon de nouvelles recherches. Dans l’ensemble, on estime que 41 % des personnes – soit environ 100 millions d’adultes – sont actuellement confrontées à une telle dette, allant de moins de 500 $ (16 %) à 10 000 $ ou plus (12 %), selon un rapport de la Fondation de la famille Kaiser. En utilisant 2 500 $ comme délimitation, 56 % qui ont une dette médicale et/ou dentaire doivent moins de ce montant et 44 % doivent autant ou plus. En savoir plus sur les finances personnelles :

Les chèques de relance ont recâblé la façon dont certains Américains voient l’argent Cependant, certains d’entre eux n’ont peut-être pas figuré dans les estimations ou les enquêtes antérieures visant à saisir les estimations de la dette médicale. Par exemple, certains sont sur des cartes de crédit (17 % des adultes paient de cette façon) ou sont payés au fil du temps directement à un médecin, à un hôpital ou à un autre fournisseur de soins de santé (21 %). « Cela montre à quel point les factures de soins de santé ont un impact important sur les gens », a déclaré Liz Hamel, vice-présidente et directrice de l’opinion publique et de la recherche par sondage à la fondation.

Le rapport était basé sur une enquête représentative à l’échelle nationale auprès de 2 375 adultes du 25 février au 20 mars et comprenait 1 292 adultes ayant une dette de soins de santé actuelle. (Les résultats ont été pondérés pour refléter la population américaine.) L’étude a été menée dans le cadre d’un projet de recherche plus vaste avec Kaiser Health News et NPR.

Des changements sont à venir pour la dette médicale sur les rapports de crédit

Les résultats de l’enquête précèdent les changements prévus quant au moment où la dette médicale apparaîtra sur les rapports de crédit à la consommation. À compter du 1er juillet, si une telle dette apparaît dans votre historique parce qu’elle a été récupérée mais que vous l’avez remboursée depuis, les trois grandes sociétés d’évaluation du crédit – Equifax, Experian et TransUnion – cesseront de l’inclure dans votre rapport. Selon la pratique actuelle, il peut rester à votre dossier pendant sept ans.

De plus, les consommateurs auront un an, au lieu de six mois, avant que la dette médicale impayée n’apparaisse sur les rapports de crédit une fois qu’elle sera transmise à une agence de recouvrement. Et au premier semestre 2023, les bureaux de crédit cesseront d’inclure tout ce qui est inférieur à 500 $. Les cotes de crédit peuvent s’améliorer pour les consommateurs qui sont touchés par les changements à venir, ce qui pourrait se traduire par l’accès au crédit ou aux prêts à un taux d’intérêt plus favorable qu’ils n’obtiendraient autrement. « Cela pourrait avoir un impact significatif pour les personnes qui en sont affectées », a déclaré Hamel. Rechercher a montré que la dette médicale est moins prédictive de la capacité d’une personne à faire face aux paiements que d’autres types de comptes de recouvrement.

La dette de soins de santé nuit aux dépenses de consommation

Pourtant, les conséquences financières de la dette médicale vont au-delà des cotes de crédit, selon l’enquête Kaiser. Par exemple, 63 % des personnes ayant une dette actuelle ou récente (au cours des cinq dernières années) ont déclaré que cela les avait amenés à réduire leurs dépenses en nourriture, en vêtements et autres produits de base, dont 51 % de ceux dont le revenu annuel du ménage était supérieur à 90 000 $. Près de la moitié (48 %) ayant une telle dette ont déclaré avoir utilisé la totalité ou la majeure partie de leur épargne pour la rembourser. Collectivement, la dette médicale aux États-Unis s’élevait à 195 milliards de dollars ou plus en 2019, selon les recherches de Kaiser.

Capitol Hill agit contre les surprises de facturation

Une chose qui pourrait aider à empêcher les consommateurs de faire face à des factures démesurées – du moins dans certaines situations – est une loi fédérale qui est entrée en vigueur cette année. Historiquement, l’une des principales causes de grosses factures médicales inattendues était que les prestataires hors réseau étaient impliqués dans vos soins sans que vous vous en rendiez compte. Ensuite, la facture viendrait et vous découvririez que votre assurance ne couvrait pas entièrement ces frais, voire pas du tout.