100 milliards de dollars peuvent-ils sauver une ville en difficulté de la ceinture de rouille

Aujourd’hui, Syracuse est sur le point de devenir un test économique pour savoir si, au cours des prochaines décennies, les politiques gouvernementales agressives – et les investissements massifs des entreprises qu’elles stimulent – peuvent à la fois stimuler les prouesses manufacturières du pays et revitaliser des régions comme le nord de l’État de New York. Tout commence par une sorte d’usine étonnamment coûteuse et complexe appelée fabrique de puces.

Micron, un fabricant de puces mémoire basé à Boise, Idaho, annoncé l’automne dernier qu’il prévoit de construire jusqu’à quatre de ces fabs, chacune coûtant environ 25 milliards de dollars, sur le site de Clay au cours des 20 prochaines années. Et en ce jour d’avril, debout sous la tente, le PDG Sanjay Mehrotra évoque une vision de ce que signifiera l’investissement de 100 milliards de dollars : « Imaginez que ce site, qui n’a rien aujourd’hui, aura quatre bâtiments majeurs dans 20 ans. Et chacun de ces bâtiments aura la taille de 10 terrains de football, soit un total de 40 terrains de football d’espace de salle blanche. Les fabs créeront 50 000 emplois dans la région au fil du temps, dont 9 000 chez Micron, a-t-il promis – « donc cela va vraiment être une transformation majeure pour la communauté ».

Pour n’importe quelle ville, un investissement de 100 milliards de dollars est une grosse affaire, mais pour Syracuse, cela promet un revers de fortune. Située à l’angle nord-est de la ceinture de rouille, Syracuse perd des emplois et des personnes depuis des décennies alors que ses principales installations de fabrication ferment, d’abord GE et plus récemment Carrier, qui employait autrefois quelque 7 000 travailleurs dans son usine d’East Syracuse.

Selon les données du recensement, Syracuse a maintenant le taux de pauvreté infantile le plus élevé parmi les grandes villes américaines ; il a le deuxième taux le plus élevé de familles vivant sur moins de 10 000 $ par année.

Un bâtiment abandonné à Syracuse, qui a perdu la majeure partie de son héritage de fabrication. KATER WARREN

Syracuse, bien sûr, n’est pas seule dans son malaise postindustriel. L’économie du pays est de plus en plus tirée par les industries de haute technologie, et ces emplois et la richesse qui en résulte sont largement concentrés dans quelques villes ; Boston, San Francisco, San Jose, Seattle et San Diego ont représenté plus de 90 % de la croissance du secteur de l’innovation aux États-Unis de 2005 à 2017, selon un rapport de la Brookings Institution. Sans ces emplois de haute technologie et avec la fabrication conventionnelle disparue depuis longtemps comme moteur économique, les villes de Rust Belt comme Detroit, Cleveland, Syracuse et Rochester à proximité figurent désormais en tête de liste des villes les plus pauvres du pays.

L’investissement de Micron injectera des milliards dans l’économie locale, permettant enfin de moderniser les infrastructures, les logements et les écoles. Il permettra également, si tout se passe comme prévu, d’ancrer un nouveau centre de fabrication de semi-conducteurs dans le centre de New York à un moment où la demande de puces, en particulier le type de puces mémoire que Micron prévoit de fabriquer à Clay, devrait exploser compte tenu de la rôle essentiel qu’ils jouent dans l’intelligence artificielle et d’autres applications basées sur les données.