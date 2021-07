100 m, 200 m femmes – Dutee Chand

Dutee Chand est un sprinter exceptionnel qui est devenu le premier Indien à remporter une médaille d’or (course de 100 m) en compétition internationale. Aux Jeux olympiques de Rio, elle est devenue la troisième femme indienne à participer au 100 mètres féminin.

Cette star indienne du sprint est née le 3 février 1966 à Chaka Gopalpur (Odisha) de parents Chakradhar Chand et Akhuji Chand. Les moyens de subsistance de la famille de Dutee comprenaient le tissage. Elle a subi de nombreuses épreuves, tant sur le plan personnel que professionnel, et est devenue une sprinteuse à succès.

Dutee attribue sa source d’inspiration à Saraswati Chand, sa sœur aînée qui est une sprinteuse au niveau de l’État. Dutee est un sprinter extrêmement talentueux qui sert de figure exemplaire à tous les athlètes en herbe. Elle est considérée comme la toute première athlète indienne à devenir membre de la communauté LGBTQ+.

Elle est la championne nationale en titre du 100 m. Chand, qui a déjà été forcé de s’asseoir en raison de la IAAF réglementation hyperandrogénie

Dans le PSU, l’Odisha Mining Corporation Ltd., Dutee travaille actuellement en tant que cadre supérieur.

Âge – 25

– 25 Sport/Discipline – sprinteur

– sprinteur Classement mondial – 41 (100m), 50 (200m)

– 41 (100m), 50 (200m) Premiers Jeux Olympiques – Jeux olympiques de Rio, 2016

Réalisations majeures

Jeux Nationaux

Chronométré 11,85 secondes -100m, Champion national dans la catégorie des moins de 18 ans, 2012

A réussi 23,73 s – 200 m aux Championnats nationaux seniors d’athlétisme Ranchi, 2013

Jeux Asiatiques

Bronze – 23,811 secondes dans l’épreuve du 200 m féminin aux Championnats asiatiques d’athlétisme, Bhubaneswar, 2013

Finales – 100 m aux Championnats du monde juniors, 2013

Bronze – Championnat d’Asie du 200 m, Pune, 2013

2 Or – 200 mètres et relais 4 × 400 m aux Championnats d’Asie d’athlétisme, Taipei 2014

2 Bronze – 100 m femmes et relais 4 × 100 m femmes aux Championnats d’Asie d’athlétisme, 2017

2 Argent – ​​100m, 200m à Jakarta, 2018

Bronze – 200m, Doha, 2019

Bronze – 60m, Championnats d’Asie d’athlétisme en salle, Doha, 2016

Jeux d’Asie du Sud

Argent -100m à Guwahati, 2016

Bronze – 200m à Guwahati, 2016

Universiade d’été

Or – 100m Naples 2019

Qualifications aux Jeux Olympiques de Tokyo

Dutee Chand, l’athlète vedette qui a rendu l’Inde fière à de nombreuses reprises avec son incroyable exploit, est prête pour les Jeux olympiques de Tokyo, 2021.

Elle a réussi un temps de 11:17 secondes sur 100 m au Grand Prix national indien-4 à Patiala et a établi un nouveau record national. Bien qu’elle soit tombée en deçà de 0,02 seconde, ce qui est la marque de qualification pour les Jeux olympiques, et qu’elle n’ait pas pu obtenir directement une place, elle a réussi à se rendre aux Jeux olympiques de Tokyo grâce à son classement mondial.

Pour le 100m et le 200m, il y avait respectivement 22 et 15 places disponibles. Le rang mondial de Dutee est 44 et 51 sur 100m, 200m. En conséquence, elle pourrait indirectement se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo.

