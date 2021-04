Ce son apaisant que Gary Cavalli entend émaner de Twitter ces jours-ci? C’est le son du silence – en particulier, le silence de l’ancien président Donald J. Trump. «Ma tension artérielle a baissé de 20 points», a déclaré M. Cavalli, 71 ans, dont la haine obsessionnelle de M. Trump a pris fin pour de bon lorsque Twitter a définitivement interdit l’ancien président en janvier. « Ne pas avoir à lire ses derniers tweets malhonnêtes a rendu ma vie tellement plus heureuse. » Il semble que hier, ou peut-être il y a toute une vie, que M. Trump ait traversé les couloirs de Twitter comme s’il possédait l’endroit, se louant et dénigrant ses ennemis dans un flot sans fin de TOUT mal ponctué, écrit de manière créative, contesté factuellement. CAPS DIATRIBES qui ont enflammé, ravi et terrifié la nation à des degrés divers. Tout cela s’est terminé le 8 janvier, deux jours après qu’une foule excitée par ses propos incendiaires ait pris d’assaut le Capitole des États-Unis dans un effort mal conçu pour renverser les résultats de l’élection présidentielle. Cent jours se sont maintenant écoulés depuis le début de l’interdiction – une décision qui a soulevé des questions de liberté d’expression et de censure à l’ère des médias sociaux, a bouleversé les républicains pro-Trump et a encore plus enragé un ancien président qui refuse toujours d’accepter le fait que il a perdu l’élection.

Pour de nombreux détracteurs de l’ancien président, l’absence d’un barrage quotidien de verbiage présidentiel anxiogène semble plus proche d’un retour à la normale que toute autre chose (jusqu’à présent) en 2021. «J’ai légitimement mieux dormi avec lui sur Twitter», a déclaré Mario Marval, 35 ans, directeur de programme et vétéran de l’armée de l’air dans la région de Cincinnati. «Cela m’a permis de réfléchir à quel point il était devenu un vide dans mon attention.» Pour Matt Leece, 29 ans, professeur de musique à Bloomsburg, Pennsylvanie, la suspension de Twitter s’apparentait à un effacement de l’air: «C’est comme vivre dans une ville perpétuellement étouffée par le smog, et soudain un jour vous vous réveillez et le ciel est bleu, les oiseaux chantent, et vous pouvez enfin prendre une respiration complète et non toxique. Pourtant, pour des millions de fidèles de Trump, son silence a signifié la perte de leur champion préféré et de la plus grande arme dans leur combat contre la gauche. «Je m’ennuie d’avoir sa voix forte, conservatrice et opiniâtre sur Twitter», a déclaré Kelly Clobes, 39 ans, chef d’entreprise du sud du Wisconsin. «D’autres personnes ont été autorisées à s’exprimer librement et à s’exprimer, et elles n’ont pas été interdites. À moins que vous ne le fassiez à tous les niveaux, vous ne devriez pas le lui faire.

Même dans un forum connu pour transformer de petites différences en hostilité totale, le fil Twitter de M. Trump était unique. Il y avait son volume. De 2009, date à laquelle il a publié son premier tweet («Assurez-vous de vous connecter et de regarder Donald Trump sur Late Night avec David Letterman alors qu’il présente le Top Ten List ce soir!»), Au 8 janvier de cette année, lorsqu’il a publié dernier («À tous ceux qui ont posé la question, je n’irai pas à l’inauguration le 20 janvier»), M. Trump a tweeté plus de 56 000 fois, selon un archive en ligne de ses messages. Il a tweeté si souvent certains matins au bureau qu’il était difficile de croire qu’il faisait autre chose. Ensuite, il y a eu les tweets présidentiels eux-mêmes. Celui où il a prédit que s’il combattait Joe Biden, M. Biden « descendre vite et fort, pleurant tout le chemin. Celui où il a qualifié Meryl Streep de «l’une des actrices les plus surfaites d’Hollywood». Celui où il a accusé l’ancien président Barack Obama de l’avoir mis sur écoute. Celui où il s’est vanté que son «bouton nucléaire» était «beaucoup plus gros et plus puissant» que celui de Kim Jong-un, le leader nord-coréen. («Et mon bouton fonctionne!», A-t-il ajouté.)

Aimez-le ou détestez-le, il était impossible d’ignorer le fil Twitter de M. Trump, qui coulait de la plate-forme directement dans la psyché du pays. Ses tweets ont été cités, analysés, disséqués, loués et ridiculisés dans les médias d’information et sur Internet, souvent dans les conversations des gens «Je ne peux pas croire qu’il a dit cela». Pour ses adversaires, il y avait une qualité frénétique à l’exercice, une sorte de besoin masochiste de lire les tweets pour ressentir l’indignation. Seth Norrholm, professeur agrégé de psychiatrie à la Wayne State University School of Medicine de Detroit et expert du stress post-traumatique, a déclaré que Twitter avait offert à M. Trump un forum 24 heures sur 24 pour exprimer son mépris et sa colère, un canal direct de son identifiant vers Internet. Chaque fois qu’il utilisait des majuscules, a déclaré le professeur Norrholm, c’était comme si «un agresseur criait des déclarations humiliantes» au peuple américain. Bien que «hors de vue, hors de l’esprit fonctionne vraiment bien pour beaucoup de gens en les aidant à aller de l’avant», a-t-il poursuivi, M. Trump a refusé de partir tranquillement. En effet, il a mis en place une sorte de bureau présidentiel en exil à Mar-a-Lago, sa station balnéaire de Floride, émergeant par intermittence pour émettre des déclarations sur papier à en-tête quasi présidentiel et semer la dérision sur les républicains qu’il juge insuffisamment fidèles. «C’est comme si vous étiez dans une nouvelle relation avec l’administration actuelle, mais de temps en temps, l’ex-partenaire apparaît pour vous rappeler que ‘je suis toujours là’ – qu’il n’a pas complètement disparu et qu’il vit le sous-sol », a déclaré le professeur Norrholm. «Ce qui va se passer au cours des deux prochaines années, c’est que vous entendrez des grondements du sous-sol. Nous ne savons pas s’il émergera ou non, ou si c’est juste un type au sous-sol qui fait du bruit.