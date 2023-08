100 jours plus tard, les écrivains hollywoodiens en grève sont frustrés alors que les pourparlers languissent – ​​National

La grève des écrivains hollywoodiens marque 100 jours mercredi avec des pourparlers sur les contrats au point mort et des personnes sur les piquets de grève protestant contre ce qu’ils décrivent comme un mépris de leurs revendications.

La grève a commencé le 2 mai après que les négociations entre la Writers Guild of America (WGA) et les grands studios aient abouti à une impasse sur la rémunération, la dotation minimale en personnel des salles d’écrivains et les paiements résiduels à l’ère du streaming, entre autres questions.

Les écrivains ont également cherché à réglementer l’utilisation de l’intelligence artificielle, dont ils craignent qu’elle ne remplace leur apport créatif.

Les dirigeants de l’industrie du divertissement ont essayé de naviguer dans les courants croisés de la baisse des revenus de la télévision, d’un box-office de films qui n’a pas encore retrouvé les niveaux d’avant COVID et des entreprises de streaming qui ont largement du mal à réaliser des bénéfices.

« Nous sommes dans des eaux inexplorées », a déclaré le directeur général de Warner Bros Discovery WBD.O, David Zaslav, aux investisseurs la semaine dernière, alors que la société avertissait que l’incertitude concernant les troubles sociaux à Hollywood pourrait avoir un impact sur le calendrier de la liste de films de la société et sur sa capacité à produire et à produire. livrer du contenu.

L’histoire continue sous la publicité

Les acteurs représentés par la Screen Actors Guild (SAG) se sont mis en grève le 14 juillet également au sujet de la rémunération et de l’intelligence artificielle, interrompant ainsi la production d’émissions de télévision et de films scénarisés et ayant un impact sur les entreprises dans l’orbite du monde du divertissement. C’est la première fois que les deux syndicats se mettent en grève depuis 1960.

Une réunion la semaine dernière pour discuter de la reprise des pourparlers entre la WGA et l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), le groupe représentant les principaux studios en négociation, n’a abouti à aucune date ferme pour le retour à la table de négociation.

La WGA a envoyé un message à ses 11 500 membres plus tard dans la journée, se plaignant des fuites de détails de la session confidentielle, mais affirmant que le comité de négociation de la guilde « reste disposé à dialoguer avec les entreprises et à reprendre les négociations de bonne foi ».

La WGA n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur cette histoire et l’AMPTP a refusé de commenter.

L’histoire continue sous la publicité

Sur les lignes de piquetage cette semaine, résolution mêlée de colère.

« Nous y sommes jusqu’à ce que nous obtenions l’accord dont nous avons besoin et que nous méritons, mais nous ne pouvons pas nous empêcher d’être découragés par l’attitude que nous obtenons de l’AMPTP », a déclaré Dawn Prestwich, dont les crédits incluent le drame télévisé « Chicago Hope ». .” « L’indifférence, et à certains égards, c’est une sorte de cruauté pure et simple. »

Prestwich a déclaré que les dirigeants de studio sont censés être les partenaires créatifs des écrivains, comme ils l’ont fait par le passé.

« Cette entreprise est en train de changer », a-t-elle déclaré. « Cela ne ressemble plus à une entreprise humaine maintenant. »

La grève de trois mois a parfois pris la rhétorique de la guerre des classes, les écrivains s’en prenant à la rémunération des dirigeants des médias.

Le directeur général de Walt Disney, Bob Iger, qui vient de sortir d’une prolongation de contrat qui lui a donné la possibilité de recevoir une prime incitative annuelle de cinq fois son salaire de base, a été critiqué pour avoir qualifié les revendications syndicales de « tout simplement pas réalistes ».

L’histoire continue sous la publicité

« Ce qui me rend triste, ce n’est pas de penser que nous n’allons pas gagner », a déclaré Jamey Perry, journaliste à la télévision et membre de la WGA. « Ce qui me rend triste, c’est d’être exposé à la cupidité et à la cruauté de ce que font ces entreprises et à l’injustice absolue de ce qu’elles font. Ça fait vraiment mal.

Comme pour les précédentes grèves d’écrivains, cette action de pression répond au fait qu’Hollywood capitalise sur une nouvelle forme de distribution – et les écrivains cherchent à participer aux nouveaux revenus.

La première grève, en 1960, concernait des écrivains et des acteurs cherchant des paiements résiduels pour la diffusion de vieux films à la télévision. Deux décennies plus tard, les écrivains ont quitté leur emploi en 1985 pour exiger une part des revenus du marché en plein essor de la vidéo domestique.

La grève de 100 jours en 2007-08 s’est concentrée, en partie, sur l’extension des protections de la guilde aux «nouveaux médias», y compris les téléchargements de films et de télévision ainsi que le contenu diffusé via des services Internet financés par la publicité.

L’histoire continue sous la publicité

Cette fois-ci, un problème central est celui des paiements résiduels pour les services de streaming, bien que les demandes de restriction de la technologie émergente de l’IA aient également gagné en importance. Reuters a rapporté que Disney a créé un groupe de travail pour étudier l’intelligence artificielle et comment elle peut être appliquée à l’ensemble du conglomérat de divertissement, signalant son importance.

« Lorsque les technologies créent de nouvelles sources de revenus, les travailleurs veulent une part de ces revenus. Période », a déclaré Steven J. Ross, professeur d’histoire à l’Université de Californie du Sud. « Quand il s’agit d’intelligence artificielle, c’est une crise existentielle. Ils ont le potentiel de perdre leur emploi pour toujours.