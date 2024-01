100 jours depuis que le Hamas a attaqué Israël, déclenchant la guerre à Gaza

14 janvier 2024

Les images de centaines de jeunes mélomanes fuyant pour sauver leur vie lors du festival Nova ont profondément ébranlé Israël. Plus de 360 ​​personnes ont été tuées sur le site du festival et des dizaines d’autres enlevées à Gaza.

Le nombre de civils tués dans les bombardements israéliens qui ont suivi les attaques du Hamas a été énorme. Plus de 23 000 personnes ont été tuées, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas, dont beaucoup de femmes et d’enfants. Des milliers d’autres seraient morts sous les décombres.

“Il y a trois générations de ma famille qui ont disparu. Trois générations de ma famille ! Et le monde se tait et nous demande de rester calmes. Je n’en peux plus”, ajoute-t-il, fatigué mais visiblement frustré.

La plupart des gens ici diraient que le 7 octobre a constitué la plus grande menace jamais rencontrée par Israël et que les Israéliens ne se sont jamais sentis aussi vulnérables. Même si le retour en toute sécurité des otages est leur priorité absolue, beaucoup sont également d’accord avec les objectifs de guerre de leur gouvernement à Gaza et peu de voix appellent à la tolérance et à la coexistence.