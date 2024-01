100 jours de guerre suscitent un tollé mondial ; Netanyahu promet de continuer à se battre

“Le coût est très élevé, mais… quelle est l’autre option ?” demande un journaliste de Gaza en deuil Après avoir perdu sa femme, son fils de 15 ans, sa fille de 7 ans et un petit-fils lors des frappes aériennes israéliennes depuis le 7 octobre, le chef du bureau d’Al Jazeera à Gaza, Wael Al Dahdouh, en est venu à incarner les douloureux sacrifices personnels liés à la couverture. L’assaut israélien contre la bande de Gaza. « Le coût est très élevé, mais en fin de compte, nous nous demandons quelle est l’autre option ? a-t-il déclaré à Ayman Mohyeldin de NBC News. « Nous restons assis chez nous, attendant que les missiles atterrissent, quittent ce travail, abandonnent ce message humanitaire que nous avons délivré ? Ce n’est certainement pas une option. Dans une vaste interview exclusive avec Mohyeldin – sa première et unique avec des médias occidentaux – Al Dahdouh a parlé de ses reportages sur les lignes de front de la guerre historique entre Israël et le Hamas et a décrit le bilan émotionnel douloureux d’une tragédie personnelle indescriptible. Lire l’histoire complète ici.

“Nous ne pouvons pas permettre que la question des otages soit écartée de l’agenda public et mondial”, a déclaré le président israélien Isaac Herzog. S’adressant à la foule lors d’un rassemblement marquant les 100 jours de guerre à Gaza, le président israélien Isaac Herzog a promis de libérer les otages restants détenus par les militants du Hamas. “Nous ne pouvons pas permettre que la question des otages soit écartée de l’agenda public et mondial jusqu’à ce que le tout dernier des otages soit libéré”, a déclaré Herzog. “Je m’engage à continuer d’agir pour garantir cela, par tous les moyens et avec tous les moyens possibles”. À ma disposition.” Le discours de Herzog intervient pendant le procès de l’Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de Justice, où il affirme que le bombardement continu de Gaza par Israël constitue un génocide.

Des actes de vandalisme antisémite peints près du plus ancien monument américain de la Shoah La police de Philadelphie enquête après qu’une croix gammée ait été peinte sur un mur près du plus ancien monument de l’Holocauste du pays. Une vidéo de sécurité a capturé un homme portant un masque de ski en train de peindre le symbole vers 1h30 ce matin à côté de la place commémorative de l’Holocauste Horwitz-Wasserman, a déclaré Eszter Kutas, directrice exécutive de la Fondation pour la mémoire de l’Holocauste de Philadelphie, qui gère la place. La police a indiqué que l’homme portait également une veste sombre à rayures. Ouverte en 2018, la place abrite La sculpture de Nathan Rapoport “Monument aux six millions de martyrs juifs”, installé en 1964 comme premier souvenir de l’Holocauste aux États-Unis “C’est un endroit où les gens viennent commémorer et réfléchir sur l’Holocauste, et c’est aussi un lieu d’éducation”, a déclaré Kutas. “Il s’agit malheureusement d’un incident dévastateur, très bouleversant, mais ce n’est plus un incident choquant.” Elle a poursuivi en reliant l’incident à l’incursion des militants du Hamas en Israël le 7 octobre, qui a déclenché la guerre. “L’antisémitisme est en hausse depuis plusieurs années dans notre pays. Mais surtout, depuis le 7 octobre, les incidents antisémites montent en flèche.” La fondation a diffusé des images de la vidéo de sécurité dans l’espoir que quelqu’un puisse reconnaître l’homme au masque.

Les États-Unis abattent un missile en mer Rouge tiré depuis le Yémen contrôlé par les Houthis Les États-Unis ont déclaré avoir abattu cet après-midi un missile de croisière antinavire tiré vers un destroyer de la marine dans la mer Rouge. Des responsables militaires américains ont déclaré ce soir que le missile avait été tiré vers l’USS Laboon depuis les zones militantes Houthis soutenues par l’Iran au Yémen. Aucun blessé ni dommage n’a été signalé. Cette nouvelle intervient quelques jours après que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont lancé des frappes militaires contre les rebelles Houthis au Yémen, qui ciblent depuis des semaines les navires de transport. Les Houthis ont déclaré que leurs frappes soutenaient le Hamas et ont promis la semaine dernière des représailles aux attaques.

TEL AVIV — La guerre entre Israël et le Hamas a atteint le triste cap des 100 jours de combats. Il s’agit aujourd’hui de la plus longue guerre entre Israël et les Palestiniens depuis la création d’Israël il y a 75 ans.

Le Hamas publie une vidéo montrant trois otages, dont Noa Argamani TEL AVIV — Au 100e jour de la guerre, le Hamas a publié une vidéo montrant trois otages retenus captifs à Gaza : Noa Argamani, Yossi Sharabi et Itay Svirsky. NBC News n’a pas été en mesure de vérifier la vidéo de manière indépendante dans l’immédiat. L’enlèvement d’Argamani, le 7 octobre, a attiré l’attention internationale après qu’une vidéo poignante la montrait en train d’être emmenée à l’arrière d’une moto alors que son petit ami, Avinatan Or, marchait derrière elle. Dans une autre vidéo, elle a été vue assise sur un canapé en train de boire une bouteille d’eau, mais on ne l’a plus revue ni entendue depuis. Des amis proches d’Argamani ont confirmé qu’ils étaient au courant de la vidéo publiée par le Hamas aujourd’hui mais n’ont pas souhaité la commenter. Les proches de Sharabi et Virsky n’ont pas pu être contactés dans l’immédiat. Le mois dernier, le beau-frère de Sharabi, Raz Matalon, a décrit le désespoir de sa famille de retrouver Sharabi et son frère Eli Sharabi, qui, selon lui, a également été pris en otage. “C’est un sentiment d’urgence que je n’ai jamais ressenti de ma vie”, avait déclaré Matalon à l’époque. L’épouse d’Eli Sharabi, Lianne, et leurs deux enfants, Yahel, 13 ans, et Noiya, 16 ans, ont été tués dans l’attaque du Hamas. L’épouse et les filles de Yossi Sharabi ont survécu à l’attaque.



Biden célèbre les 100 jours de captivité des otages à Gaza Le président Joe Biden a libéré aujourd’hui 100 jours de captivité pour les otages à Gaza dans un communiqué. “Aujourd’hui, nous marquons une étape dévastatrice et tragique : 100 jours de captivité pour plus de 100 personnes innocentes, dont pas moins de 6 Américains, qui sont toujours retenues en otage par le Hamas à Gaza”, indique le communiqué. “Pendant 100 jours, ils ont vécu dans la peur pour leur vie, ne sachant pas ce que demain leur réserverait. Pendant 100 jours, leurs familles ont vécu dans l’agonie, priant pour le retour sain et sauf de leurs proches. Et pour chacun de ces 100 jours, Les otages et leurs familles ont été au premier plan de mes préoccupations alors que mon équipe de sécurité nationale et moi-même avons travaillé sans relâche pour tenter de garantir leur liberté. » Biden a réaffirmé son engagement à ramener les otages israéliens chez eux, leur disant ainsi qu’à leurs familles : « nous sommes avec vous ».

Les familles des otages ont « bon espoir » alors qu’Israël célèbre le 100e jour de l’attaque du Hamas Les Israéliens ont marqué le 100e jour depuis l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre avec des rassemblements appelant à la libération des otages, alors que les manifestants du monde entier exigeaient un cessez-le-feu à Gaza.

La Coupe d’Asie réserve une minute de silence aux victimes de la guerre entre Israël et Gaza avant le match de l’équipe palestinienne AL-RAYYAN, Qatar — Une minute de silence a été observée, puis des cris de « Palestine libre » ont retenti avant le match de Coupe d’Asie entre les Équipes de football iraniennes et palestiniennes aujourd’hui. Alors que la guerre entre Israël et le Hamas atteignait le marque des 100 joursles deux équipes se sont alignées au centre du terrain au stade Education City, et un communiqué a demandé le silence « à la mémoire des vies tragiquement perdues à cause du conflit en cours en Palestine ». Un silence s’est abattu sur le stade avant que les chants pro-palestiniens ne puissent être entendus dans la foule. Plus tôt, les joueurs palestiniens se sont alignés, les bras liés les uns sur les épaules, et ont chanté leur hymne national avec leurs supporters. Les joueurs se sont ensuite rassemblés avant et après la minute de silence. L’entraîneur-chef palestinien Makram Daboub, au centre, applaudit avant le match entre l’Iran et la Palestine aujourd’hui. Aijaz Rahi / AP

“J’espère pouvoir la voir avant mon dernier jour”, déclare la mère de Noa Argamani, en phase terminale TEL AVIV — La mère de Noa Argamani, dont l’histoire a captivé le monde entier après le partage sur les réseaux sociaux de la vidéo de son enlèvement au festival de musique Nova, dit qu’elle est désespérée de retrouver sa fille. “J’espère pouvoir la voir avant mon dernier jour”, a déclaré Liora Argamani, atteinte d’un cancer du cerveau en phase terminale, dans un discours prononcé lors du rassemblement des “100 jours de l’enfer” sur la “Place des otages”. “Elle me manque beaucoup. Cent jours suffisent », a-t-elle déclaré aux journalistes après avoir traversé un tunnel aménagé sur la place pour recréer les conditions dans lesquelles vivent les otages du Hamas. « Nous avons beaucoup souffert. » La mère de Noa Argamani, Liora Argamani, et son père, Yaakov Argamani, sortent d’un tunnel installé à Tel-Aviv pour recréer les conditions dans lesquelles pourraient être détenues les personnes prises en otage par le Hamas, y compris leur fille. Bill O’Reilly Noa Argamani a été vue sur une vidéo en train d’être emmenée à moto lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre au festival de musique Supernova alors que son petit ami, Avinatan Or, était emmené derrière elle. Elle a ensuite été vue dans une autre vidéo assise sur un canapé et buvant de l’eau, mais n’a plus été vue ni entendue depuis. Par ailleurs, Liora Argamani a déclaré à Josh Lederman de NBC News qu’elle était convaincue que sa fille “reviendrait bientôt”.

Le ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron parle des frappes contre les rebelles Houthis au Yémen Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, a évoqué les frappes contre les rebelles Houthis au Yémen. Cameron a également déclaré qu’il avait pris des mesures pour discuter avec les Israéliens de l’ouverture de davantage de points de passage pour permettre l’aide à Gaza.