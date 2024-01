100 jours de génocide en cours à Gaza alors que la communauté internationale ne parvient pas à protéger les Palestiniens [EN/AR] – territoire palestinien occupé

Pièces jointes

Aujourd’hui, 14 janvier 2024, la campagne militaire génocidaire d’Israël contre Gaza entre dans son centième jour. Au cours de cette période, Al Mezan, Al-Haq et le Centre palestinien pour les droits de l’homme (PCHR) ont surveillé et dénoncé la pléthore de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et d’actes constituant un génocide commis par les autorités et l’armée israéliennes à travers le territoire palestinien occupé. territoire, avec son épicentre à Gaza. Cent jours plus tard, la communauté internationale ne parvient toujours pas à remplir son devoir de protection du peuple palestinien.

L’armée israélienne tue en moyenne 250 Palestiniens par jour à Gaza, un taux de mortalité quotidien plus élevé que tout autre conflit armé du XXIe siècle. En 100 jours, les attaques israéliennes ont tué un Palestinien sur 100 à Gaza et blessé – souvent avec des blessures qui altèrent leur vie – au moins deux Palestiniens sur 100. Au moment où nous écrivons, des milliers de Palestiniens restent ensevelis sous les décombres, qu’ils soient morts ou vivants. , certains supportant cette situation pendant des jours, voire des semaines. Des centaines de corps sont dans un état de délabrement, privés du droit à un enterrement digne, alors qu’Israël continue de refuser aux équipes médicales et de secours l’accès aux zones où ses troupes et ses soldats sont déployés.

Selon le ministère palestinien de la Santé, entre le 7 octobre 2023 et le 12 janvier 2024, la campagne militaire génocidaire menée par Israël à Gaza a tué 23 843 Palestiniens et en a blessé 60 317 autres. Selon le Bureau des médias du gouvernement à Gaza, parmi les personnes tuées figurent environ 10 400 enfants, 7 100 femmes, 337 membres du personnel médical, 45 membres de la défense civile et 117 journalistes. Nos équipes sur le terrain soulignent que le nombre réel de victimes est largement supérieur au chiffre annoncé par le ministère de la Santé, car un nombre important d’individus restent coincés sous les décombres.

Ce bilan effrayant de morts et de blessés survient au milieu d’une crise humanitaire délibérément imposée par les autorités israéliennes aux 2,3 millions d’habitants palestiniens de Gaza. Quatre-vingt-dix pour cent des Palestiniens ont été déplacés de leurs foyers, et nombre d’entre eux ont été déplacés à plusieurs reprises, même s’il n’existe pas un seul endroit à Gaza qui puisse être qualifié de sûr. Israël utilise la famine comme méthode de guerre : 2,3 millions d’habitants de Gaza, y compris notre personnel, sont confrontés quotidiennement à d’importantes difficultés pour accéder à la nourriture et à l’eau. Des rapports faisant état de décès dus à la faim, en particulier parmi les enfants, les nouveau-nés et les nourrissons, commencent à faire surface. La situation est particulièrement catastrophique dans le nord de Gaza, où la présence de soldats et de troupes israéliennes sur le terrain a rendu pratiquement impossible l’acheminement de l’aide humanitaire aux centaines de milliers de civils qui s’y trouvent encore.

En raison du génocide en cours à Gaza, toutes les facettes de la vie ont été complètement détruites. Le système de santé local s’est effondré alors qu’Israël a déclaré une « guerre implacable » contre le système de santé de Gaza, le rendant incapable de fournir des soins essentiels aux blessés, aux malades et aux patients quotidiens. Les activités éducatives ont été gravement perturbées, les attaques israéliennes ayant causé la destruction complète de 95 écoles et universités et des dommages partiels à 295 autres, comme l’a rapporté le bureau des médias du gouvernement à Gaza. Les frappes aériennes israéliennes ont détruit 145 mosquées, tandis que 243 autres ont été partiellement endommagées. Trois églises ont été détruites par les attaques israéliennes, ainsi que de nombreux sites archéologiques et historiques, ainsi que des monuments culturels importants, contribuant ainsi à l’effacement de l’histoire et de la vie palestinienne dans toute la bande de Gaza.

Simultanément au génocide de Gaza, Israël a intensifié ses attaques contre les Palestiniens dans toute la Palestine historique. En Cisjordanie occupée, entre le 7 octobre 2023 et le 12 janvier 2024, l’armée israélienne et les colons ont tué 336 Palestiniens, dont 84 enfants. Au cours de la même période, Israël a lancé une campagne d’arrestations massives : depuis le 7 octobre, au moins 5 875 Palestiniens ont été arrêtés, alors que de nouvelles mesures punitives ont été imposées à eux ainsi qu’aux 5 200 prisonniers et détenus palestiniens existants, y compris les détenus administratifs. Les Palestiniens détenus et détenus par Israël sont soumis à la torture, à des mauvais traitements, à des traitements inhumains ou dégradants et à des disparitions forcées. Le service pénitentiaire israélien a annoncé la « mort » d’au moins sept détenus et prisonniers palestiniens. Les Palestiniens détenant la citoyenneté israélienne ont également subi diverses formes de persécution, notamment des arrestations arbitraires, des menaces de révocation de leur citoyenneté et une sévère répression de la liberté d’expression.

Al Mezan, Al-Haq et le PCHR réaffirment que le peuple palestinien de Gaza est confronté à un génocide en cours. Les actions d’Israël à Gaza – comprenant des meurtres, causant de graves dommages physiques ou mentaux, imposant délibérément des conditions de vie visant la destruction physique et imposant des mesures destinées à empêcher les naissances au sein du groupe – constituent des actes de génocide au sens de la Convention sur le génocide de 1948. Ces actes sont commis dans l’intention de détruire, en totalité ou en partie, la population palestinienne de Gaza. Cette intention est étayée par des déclarations de sources officielles israéliennes et d’individus exprimant clairement l’intention de procéder à de telles destructions.

Le récent discours du Premier ministre israélien, prononcé hier soir, souligne l’absence de toute volonté d’Israël de mettre fin à sa campagne militaire génocidaire à Gaza. Les propos tenus lors de ce discours soulignent également le refus d’Israël de mettre en œuvre un cessez-le-feu à Gaza, en violation de la résolution A/ES-10/L.27 de l’Assemblée générale des Nations Unies adoptée le 10 décembre 2023, soulignant l’urgence pour la Cour internationale de Justice. (CIJ) d’édicter dans les plus brefs délais des mesures conservatoires.

À cette fin, nous exhortons la CIJ à émettre rapidement des mesures provisoires ordonnant à Israël de cesser ses opérations militaires, de s’abstenir de tout acte de génocide à Gaza et de faciliter l’entrée des équipes d’aide et d’établissement des faits à des fins de responsabilisation, comme l’a demandé l’Afrique du Sud. Nous appelons en outre tous les États parties à la Convention sur le génocide à exprimer leur soutien et à soutenir formellement les procédures judiciaires engagées par l’Afrique du Sud devant la CIJ.

Nous réitérons notre appel à la Conseillère spéciale pour la prévention du génocide, Mme Alice Wairimu Nderitu, pour qu’elle reconnaisse officiellement et affirme publiquement que les actions d’Israël dans la bande de Gaza constituent un génocide. En outre, nous l’exhortons à condamner la rhétorique génocidaire émanant des responsables israéliens et à souligner les dangers inhérents qu’une telle rhétorique fait peser sur la communauté internationale.

En vertu du droit international, les États ne doivent pas reconnaître les situations illégales comme légitimes et doivent s’abstenir de contribuer au maintien de la situation illégale. Les États doivent également imposer un embargo bilatéral sur les armes à Israël et mettre un terme à la fourniture et au transit d’équipements militaires susceptibles d’être utilisés pour commettre des crimes internationaux.

La responsabilité au niveau de l’État devrait s’accompagner d’une responsabilité pénale individuelle. Nous réitérons avec force nos appels au Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale pour qu’il émette rapidement des mandats d’arrêt contre les responsables politiques, sécuritaires et militaires israéliens – en particulier les responsables gouvernementaux et les militaires de haut rang – soupçonnés d’être responsables d’avoir perpétré, ordonné, planifié , et incité à des crimes internationaux, y compris le génocide, commis au cours des 100 derniers jours ainsi que depuis le 13 juin 2014.

Les crimes internationaux commis par Israël contre le peuple palestinien doivent cesser immédiatement et définitivement. À cette fin, la communauté internationale doit non seulement demander des comptes à Israël et aux autorités israéliennes, mais aussi s’attaquer aux causes profondes en démantelant le régime de colonisation et d’apartheid d’Israël et en veillant à ce que toutes les lois, politiques et pratiques discriminatoires et inhumaines à l’encontre du peuple palestinien soient appliquées. aboli une fois pour toutes. La communauté internationale doit également exhorter Israël, puissance occupante, à se retirer immédiatement et sans condition du territoire palestinien occupé, à lever le bouclage et le blocus de Gaza et à permettre au peuple palestinien d’exercer pleinement son droit inaliénable à l’autodétermination, y compris son droit rendre.