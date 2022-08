100 jours avant la coupe du monde

Votre équipe va perdre la Coupe du monde.

Probablement. Presque toutes les équipes vont perdre la Coupe du monde. C’est ainsi que fonctionne la Coupe du monde. Une équipe gagne et la plupart des équipes perdent. Les chances ne sont pas en votre faveur.

2 Connexe

Mais la Coupe du monde n’est officiellement qu’à 100 jours, ce qui signifie que c’est le moment idéal pour les fans de commencer à espérer, à rêver et à s’inquiéter de la fortune de leur pays. Après tout, il y a une infime chance que votre équipe remporte la Coupe du monde, un exploit que seuls huit pays ont réussi dans l’histoire de près d’un siècle de la compétition. Ce qui signifie que l’espoir, cette qualité humaine unique, demeure.

Dans un effort pour vous aider à tuer cet espoir avant qu’il ne vous mène à une déception inévitable et écrasante cet hiver, voici toutes les raisons pour lesquelles plusieurs équipes du monde entier ne gagneront pas la Coupe du monde. Le plus probable.

Brésil

Avouons-le : même si le Brésil remporte la Coupe du monde, les chances que les Brésiliens en soient vraiment heureux sont astronomiquement faibles. Bien sûr, il y aura des célébrations. Absolument. Mais je lui donne environ une semaine avant que l’éclat du nouveau trophée de la Coupe du monde ne disparaisse et que les gens commencent à demander à Tite de se retirer à nouveau. Il ne suffit pas de gagner pour le Brésil. Ils doivent gagner le façon brésilienne, avec une verve offensive et une créativité débridée et plein d’autres adjectifs pour une façon désuète de jouer. Et c’est exactement pour ça que le Brésil ne gagnera pas la Coupe du monde : trop de va-et-vient entre la tradition et le sens tactique qui domine le jeu moderne. Trop de conflits entre le cerveau et le cœur, l’intellect et l’âme. De plus, ils commencent Fred au milieu de terrain.

Pourquoi ils pourraient gagner de toute façon : Tite est très intelligent, l’équipe a des tonnes d’expérience et Fred est en fait très bon dans la configuration brésilienne.

Argentine

A 35 ans, Lionel Messi aura sa dernière chance de mener l’Argentine à un titre en Coupe du monde cette année. (Photo de Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images)

Nous le savons tous, n’est-ce pas ? C’est de l’Argentine dont nous parlons. Une équipe qui a tellement tâtonné le sac avec peut-être le meilleur joueur de l’histoire de son équipe qu’il avait 34 ans avant de remporter son premier trophée international senior. L’Argentine et le chagrin international vont de pair comme Joey Barton et les amendes. Ils ont juste un sens ensemble.

Pourquoi ils pourraient gagner de toute façon : Quand vous avez Lionel Messi, tous les paris sont ouverts.

Angleterre

Gareth Southgate a fait en sorte que l’Angleterre soit éliminée des Championnats d’Europe via des tirs au but en tant que joueur et entraîneur, et je ne doute pas qu’il puisse à nouveau faire fonctionner sa magie en entrant dans la Coupe du monde avec l’une des équipes anglaises les plus fortes de l’histoire. Le talent n’est pas la question ici, c’est la mouture sans fin ennuyeuse que les tactiques de Southgate ont tendance à initier lorsque des jeux significatifs se déroulent. Pourquoi s’embêter à essayer de dominer un match avec tout le talent offensif à votre disposition alors que vous pouvez jouer un match nul en toute sécurité et perdre aux tirs au but à la place ?

Pourquoi ils pourraient gagner de toute façon : Certes, la tactique de Southgate est probablement le moyen le plus cohérent et le plus sûr de progresser dans un tournoi à élimination directe, et l’Angleterre se sent comme un verrou pour progresser suffisamment loin dans le tournoi où tout peut arriver.

Espagne

L’Espagne joue encore à ce jeu ? Après l’ignominie des deux dernières Coupes du monde ? Ouah. Ils sont plus courageux que moi, qui aurais probablement pris une année sabbatique et essayé d’étudier à l’étranger, ou au moins de rembourser les prêts de Barcelone. Quoi qu’il en soit, j’imagine qu’ils seront… assez décents, très probablement. Ils jouent toujours Alvaro Morata dans l’année de notre Seigneur 2022, donc ce n’est pas comme s’ils allaient gagner quoi que ce soit. Mais ils iront probablement bien.

Pourquoi ils pourraient gagner de toute façon : Être assez bon tout le temps est souvent la clé pour aller loin en Coupe du monde. Ils n’ont perdu que trois fois au cours des trois dernières années. Ce type de cohérence est inestimable.

le Portugal

Le Portugal a été mis dans la situation délicate d’avoir besoin de matches éliminatoires pour se rendre à la Coupe du monde, ce qui se produit lorsque vous passez votre temps dans la première partie des qualifications à lutter pour vaincre la République d’Irlande et la Serbie. Et ce n’est pas tant que ce sont de mauvaises équipes, c’est juste difficile de les appeler correctement de bonnes équipes, un sceau qu’il est également difficile d’apposer au Portugal.

En plus de tout ça, cette équipe est vieille. Pepe joue pour cette équipe. L’attaque repose encore, à bien des égards, sur Cristiano Ronaldo. En fait, avec une moyenne d’âge actuelle de 27,4 ans, le Portugal est la quatrième équipe la plus âgée à se diriger vers le Qatar, battu de justesse par l’Argentine, l’Australie et la Belgique. Oui, l’expérience compte pour quelque chose, mais pas lorsque vous aspirez le vent à mi-chemin de la phase de groupes et que vous réalisez qu’il y a un autre match complet à jouer dans quatre jours et que le Qatar est encore chaud en novembre.

Pourquoi ils pourraient gagner de toute façon : Même lorsque le Portugal a l’air le plus bas, le plus déconnecté et désespérément perdu en équipe, il a plusieurs joueurs capables d’aller faire quelque chose d’un autre monde.

Allemagne

L’Allemagne a eu le malheur de voir le monde pratiquer l’art de schadenfreude en regardant leur équipe nationale jouer au cours des dernières années. Piétiné par l’Angleterre, de toutes les équipes, lors de leur précédent Euro, s’effondrant complètement lors de la phase de groupes de la Coupe du monde précédente, affalé par des défaites contre le Mexique et la Corée du Sud, sachant que tout leur succès reposait sur un homme qui était constamment surpris en train de se curer le nez à la caméra … ça a été une période difficile pour l’Allemagne. Et malheureusement, peu importe le nombre de joueurs du Bayern qui se retrouvent dans leur équipe, ce n’est pas la Bundesliga.

Pourquoi ils pourraient gagner de toute façon : Je peux me moquer de l’Allemagne autant que je veux, mais ils vont quand même sortir et faire des choses comme laisser tomber cinq buts contre l’Italie il y a quelques mois. S’ils sont dans le tournoi, ils menacent de le gagner. Et le nouveau patron n’a pas encore été surpris en train de se curer le nez.

Sénégal

L’entraîneur-chef Aliou Cissé a mené le Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations 2022 et cherchera à maintenir cet élan au Qatar. Kenzo Tribouillard/AFP

J’aime vraiment le Sénégal. Chaque fois que le Sénégal apparaît dans un tournoi international, je suis très heureux. J’aime leur façon de jouer, j’aime la façon dont ils sont entraînés par Aliou Cissé, et en général, je m’amuse beaucoup quand le Sénégal passe à la télé. Mais vous savez juste qu’ils vont être éliminés à cause d’une décision douteuse hors de leur contrôle. Ils ont littéralement été éliminés de la dernière Coupe du monde à cause des cartons jaunes, la pire façon de tous les temps de décider d’un bris d’égalité. Même au-delà des études à la fois montrant et ne pas montrer préjugés raciaux implicites dans l’arbitrage, être éliminé à cause des cartons jaunes devrait être illégal. Et en regardant ce groupe, avec une équipe du Qatar sous-estimée jouant à domicile, un Équateur toujours en jeu et les Pays-Bas … eh bien, cela ressemble beaucoup au groupe du Sénégal en 2018.

Pourquoi ils pourraient gagner de toute façon : Je suis un grand partisan des équipes avec de solides défenseurs centraux et de grands gardiens de but dans le jeu international, et Koulibaly et Mendy correspondent parfaitement à ce projet de loi.

Maroc

Le Maroc a une équipe très talentueuse, mais ils viennent de licencier leur entraîneur-chef à cause d’une dispute très médiatisée avec Hakim Ziyech, qui a déclaré qu’il ne jouerait plus jamais pour le Maroc. Et bien sûr, c’est une raison légitime de licencier un entraîneur quand vous avez un joueur comme Ziyech qui pourrait aider votre équipe, mais quelques mois avant la Coupe du monde, ce n’est généralement pas le moment de tirer cette manœuvre. Le licenciement de Vahid Halilhodzic semble être un dernier recours, et il ne leur reste que deux matchs pour régler le problème avec un nouveau manager avant de devoir affronter la Croatie, la Belgique et le Canada. Bonne chance avec ça.

Pourquoi ils pourraient gagner de toute façon : Qui suis-je pour nier l’attrait des arrières latéraux qui couvrent plus de terrain qu’un rover martien ?

Etats-Unis

Le succès sur la scène internationale de l’USMNT se résume presque toujours à un jeu exceptionnel de ses gardiens de but. Actuellement, les deux gardiens de but qui, selon la plupart des fans américains, commenceraient à la Coupe du monde sont sur le banc d’Arsenal, ou le font dans le championnat.





Il semble assez probable que l’un de ces deux gars débutera dans les buts au Qatar, tandis que l’équipe vient également de perdre l’un de ses défenseurs centraux de premier choix sur blessure en mai. Oui, il y a du talent de ce côté-là, mais il y a aussi tellement de potentiel pour que tout implose de façon spectaculaire.

Pourquoi ils pourraient gagner de toute façon : Pour la première fois peut-être, l’USMNT dispose en fait de plusieurs bonnes options d’attaque. Genre, plus de trois bons joueurs et demi. Les temps sauvages dans lesquels nous vivons!

Mexique

Autrefois les rois incontestés de la CONCACAF, le Mexique a réussi à battre les États-Unis ou le Canada exactement une fois au cours des trois dernières années. Au cours de la même période, ils ont été battus deux fois en finale de coupe par leurs rivaux américains, les États-Unis, et ont joué le deuxième violon du Canada tout au long des qualifications pour la Coupe du monde. Si vous ne pouvez pas battre les États-Unis ou le Canada, vous ne passerez pas par l’Argentine, et vous aurez probablement aussi du mal avec l’Arabie saoudite et la Pologne.

Pourquoi ils pourraient gagner de toute façon : Personne ne devrait avoir besoin de ce rappel, mais Memo Ochoa adore jouer dans les Coupes du monde.

Canada

Le Canada s’est qualifié pour sa première Coupe du monde depuis 1986 et aura les mains pleines dans un groupe difficile. Photo de Matthew Ashton – AMA/Getty Images

Le Canada a une équipe jeune et excitante mettant en vedette l’un des meilleurs jeunes joueurs au monde en la personne d’Alphonso Davies, et ils ont un entraîneur en la personne de John Herdman qui semble avoir trouvé le meilleur moyen d’amener tous ces jeunes talents à s’amuser avec vétérans de longue date dans la configuration canadienne. C’est sans aucun doute le moment le plus excitant pour être un partisan de l’équipe canadienne masculine en… eh bien, peut-être jamais. Et c’est pourquoi c’est dommage que le Canada ait été placé dans un groupe avec des titans européens éternels, la Belgique, finaliste de la dernière Coupe du monde en Croatie, et une dangereuse équipe du Maroc. C’était une bonne course, Canada.

Pourquoi ils pourraient gagner de toute façon : Le Canada a montré une capacité à l’anglaise à garder les choses stables lors des qualifications de la CONCACAF, en prenant des tirages sûrs et en appuyant sur son avantage quand il s’est présenté. S’ils peuvent y parvenir au Qatar, ils ont une chance.

Corée du Sud

La Corée du Sud a l’un des joueurs les plus talentueux de l’histoire de son pays à son apogée avant la Coupe du monde, sans parler des contributeurs clés jouant dans certaines des meilleures ligues d’Europe. Mais l’équipe se sent presque toujours comme une équipe qui peut battre ou perdre contre n’importe quelle équipe à laquelle elle est confrontée, ce qui n’est pas une grande qualité pour tenter de gagner une Coupe du monde. C’est d’autant plus vrai que les autres équipes du groupe de la Corée du Sud, le Portugal, le Ghana et l’Uruguay, ont exactement le même air à leur sujet. La Corée du Sud est une équipe idéale pour les amateurs de chaos, pas pour gagner un tournoi.

Pourquoi ils pourraient gagner de toute façon :

Joyeux anniversaire, Son Heung-min ! 🥳 🇰🇷 pic.twitter.com/irl1M6AsYV – Premier League (@premierleague) 8 juillet 2021

Qatar

L’équipe à domicile ! L’équipe à domicile réussit généralement plutôt bien à la Coupe du monde. Sauf pour l’Afrique du Sud, bien sûr. Vous savez, la seule autre fois depuis le Japon et la Corée en 2002, lorsque la Coupe du monde a été organisée dans une région comme nulle part ailleurs, la Coupe du monde n’a jamais eu lieu. Le Qatar est une équipe bien plus forte que l’Afrique du Sud en 2010.

Ils ont terminé troisièmes de la Coupe arabe de 2021 en obtenant des résultats contre de puissants adversaires en Algérie et en Égypte, et les équipes qui les sous-estiment le font à leurs risques et périls. Pourtant, le Qatar ne surprend personne après un match ou deux sommets, et aussi forte que soit l’équipe, elle a quand même perdu contre les États-Unis lors de la Gold Cup 2021, ce qui n’est pas un bon signe avant-coureur d’un succès international.

Pourquoi ils pourraient gagner de toute façon : L’avantage du terrain est le facteur X ultime.