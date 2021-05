100 jours après le coup d’État au Myanmar, la bataille pour le contrôle du pays se poursuit

L’Associated Press a rapporté que, dans un marqueur d’autoritarisme raté, les trains ne fonctionnaient même pas à l’heure. «Les cheminots de l’État ont été parmi les premiers opposants organisés à la prise de contrôle de février, et ils se sont mis en grève», a écrit l’Associated Press, notant que la désobéissance a également été constatée dans la fonction publique, le secteur bancaire, le système de santé, les universités et les écoles et Suite. «Les généraux au pouvoir du Myanmar maintiennent juste la prétention de contrôler.»