100 heures plus tard, les forces sont engagées dans une guerre dans la jungle contre les terroristes au Cachemire

La confrontation avec les terroristes à Anantnag, au Jammu-et-Cachemire, dure jusqu’au cinquième jour, avec des milliers de soldats, dont des commandos para, engagés dans une fusillade sans fin au plus profond des forêts denses de Gadol. Entraînés à la guerre dans la jungle, les terroristes exploitent le terrain dangereux et le couvert forestier pour tenir les forces à distance et prolonger la confrontation.

La confrontation qui dure depuis plus de 100 heures a commencé mercredi et trois officiers, dont deux de l’armée et un policier, ont été tués au combat alors qu’ils tentaient de neutraliser les terroristes.

Les terroristes lourdement armés, qui seraient au nombre de deux ou trois, se cachent dans un endroit tactiquement favorable, dans la forêt dense et escarpée. Cela indique une nouvelle stratégie utilisée par les terroristes pour s’attaquer à la structure de sécurité au Cachemire.

Durant ces 100 heures, les troupes ont tiré des centaines d’obus et de roquettes, ont ciblé des cachettes présumées terroristes avec des équipements de haute technologie et ont largué des explosifs à l’aide de drones avancés.

De fortes explosions et des tirs nourris résonnent de temps en temps dans les sereines forêts alpines.

Le chef du commandement nord de l’armée, le lieutenant-général Upendra Dwivedi, s’est rendu samedi sur le site de la rencontre où il a été informé de la manière dont les troupes utilisent les équipements de pointe, notamment les drones et la puissance de feu, contre les terroristes.

OP GAROL#LtGenUpendraDwivedi #ArmyCdrle Commandement Nord a examiné la situation opérationnelle des opérations en cours à #Kokernag zone forestière dans #Anantnag. Il a été informé par les commandants au sol des opérations de haute intensité dans lesquelles des équipements de haute technologie sont utilisés pour… pic.twitter.com/MggzlYb2Lh – COMMANDEMENT DU NORD – ARMÉE INDIENNE (@NorthernComd_IA) 16 septembre 2023

L’armée a même publié une photo du drone utilisé dans l’opération.

L’opération

L’opération conjointe de l’armée et de la police a débuté mardi soir sur la base des renseignements fournis, suivie d’une tentative d’approche du repaire des terroristes le lendemain. Les terroristes qui semblaient avoir anticipé l’action ont ouvert le feu sur les forces, coincées entre les forêts denses et les collines d’un côté et un fossé profond de l’autre.

En tête du front, deux officiers de l’armée – le colonel Manpreet Singh et le major Ashish Dhonchak, ainsi que le surintendant adjoint de la police Himayun Bhat – ont été tués au combat. Deux autres soldats ont été blessés et un autre serait porté disparu.

Ce qui suivit fut plus difficile : les tirs nourris des terroristes rendirent difficile l’évacuation des blessés et des morts au combat.

L’équipe d’assaut et d’escalade de l’armée a pris position dans la forêt imposante et dense, et une offensive incessante est lancée contre les cachettes cibles. Mais il n’est pas clair si l’un des terroristes a été traqué.

Au milieu d’intenses bombardements, une partie de la forêt a également pris feu l’après-midi dernier, mais a été rapidement retardée par des averses inattendues.

Le nouveau défi de la sécurité

Les terroristes semblent être entraînés à la guerre dans la jungle et à haute altitude, et préparés pour un long parcours. Il a peut-être fallu beaucoup de temps pour mettre en place la logistique sur un terrain aussi dangereux, disent des sources, ajoutant que faire face à ce type de terrorisme est extrêmement difficile.

Alors que les forces de sécurité déployées dans les villes et villages de la région ont réussi à démanteler dans une large mesure les structures de soutien au terrorisme, le terrorisme dans les forêts alpines pourrait anéantir les progrès réalisés ces dernières années, affirment-ils. Une tendance similaire est observée dans les activités terroristes dans les districts de Poonch et Rajouri, dans la province de Jammu.

En mai, 10 soldats, dont cinq parachutistes, ont été tués lors de deux attaques terroristes. Aucun des assaillants n’a pu être retrouvé dans la forêt dense de Pirpanjal malgré une opération antiterroriste massive.

En octobre 2021, l’armée a été engagée dans l’une des plus longues opérations antiterroristes dans les forêts de Poonch-Rajouri après que neuf soldats de l’armée ont été tués lors de deux attaques.