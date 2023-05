100 femmes pour les soins du comté d’Ogle font un don à la société historique du comté d’Ogle – Shaw Local

OREGON – La société historique du comté d’Ogle de l’Oregon a été la récipiendaire en mai du don philanthropique des 100 femmes qui s’occupent du comté d’Ogle d’un montant de 7 000 $.

Une partie de ce cadeau sera utilisée immédiatement pour couvrir les réparations nécessaires du porche, les dépenses de nettoyage en profondeur, les coûts supplémentaires liés aux dommages causés par la grêle, qui ont tous épuisé l’argent en caisse.

Le reste des fonds sera utilisé pour acheter des fournitures de préservation, la restauration d’artefacts donnés et les coûts associés aux services de recherche et de numérisation.

La société historique du comté d’Ogle est soutenue par des dons et le travail de bénévoles. Les chercheurs du comté d’Ogle et les visiteurs du musée sont les bienvenus au 111 N. Sixth St. dans l’Oregon. Appelez le 815-732-7545 pour les heures de visite et/ou les rendez-vous.

100 Women Who Care se réunit quatre fois par an pour remettre un don important à un organisme de bienfaisance méritant du comté d’Ogle. Pour plus d’informations sur ce groupe, contactez Deanna Forrest à [email protected]