100 entreprises britanniques abandonnent la semaine de travail de 40 heures. Voici comment il est devenu si populaire en premier lieu

100 entreprises au Royaume-Uni adoptent une semaine de travail de quatre jours sans réduire le salaire de leurs employés.

Les entreprises travaillent avec une organisation appelant à une semaine de travail de quatre jours.

Voici une chronologie de la façon dont les États-Unis ont adopté la semaine de travail de cinq jours et de 40 heures.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Une centaine d’entreprises britanniques ont signé pour un permanent de quatre jours semaine de travail pour tous leurs employés sans réduction de salaire.

Alors que les entreprises n’emploient que 2 600 personnes, soit une fraction de la main-d’œuvre britannique, cette décision signale un changement croissant dans la façon dont certains dirigeants perçoivent l’horaire de travail traditionnel.

Les entreprises s’associent à une organisation à but non lucratif appelée Campagne de la semaine de 4 jours, fondée par l’investisseur et philanthrope Charlotte Lockhart et l’auteur Andrew Barnes. L’organisation travaille avec des chefs d’entreprise pour encourager les pilotes et les programmes de la semaine de travail de quatre jours.

Cette mise à jour fait partie d’une tendance croissante de plus en plus de dirigeants envisageant une configuration de travail de 32 heures. En effet, la pandémie s’est accélérée discours public si la semaine de travail de 40 heures a encore un sens pour certains employés. Entreprises dont startup e-commerce Verrouiller, Panasonic, et société de médias sociaux Amortir ont adopté des politiques sur la semaine de travail de quatre jours depuis 2020.

Même des géants du monde des affaires comme le fondateur du groupe Virgin, Richard Branson, soutiennent le mouvement.

“L’idée de travailler cinq jours par semaine avec deux jours de week-end et quelques semaines de vacances annuelles est simplement quelque chose que les gens acceptent. Pour une raison quelconque, la plupart des entreprises considèrent qu’elle est gravée dans le marbre. Il n’y a aucune raison que cela ne puisse pas changer, ” Branson a écrit dans un blog de 2018 Publier. “En fait, cela profiterait à tout le monde si c’était le cas.”

Voici un retour sur l’histoire de la semaine de travail de 40 heures et comment nous en sommes arrivés là où nous en sommes aujourd’hui.

L’histoire de la semaine de travail de 40 heures

20 août 1866 : Une organisation nouvellement formée nommée le Syndicat national du travail demandé au Congrès d’adopter une loi rendant obligatoire la journée de travail de huit heures. Bien que leurs efforts aient échoué, ils ont inspiré les Américains de tout le pays à soutenir la réforme du travail au cours des prochaines décennies.

1er mai 1867 : La législature de l’Illinois a adopté une loi imposant une journée de travail de huit heures. De nombreux employeurs ont refusé de coopérer et un grève massive a éclaté à Chicago. Ce jour est devenu connu sous le nom de “May Day”.

19 mai 1869 : Président Ulysses S. Grant a publié une proclamation qui garantissait un salaire stable et une journée de travail de huit heures – mais uniquement pour les fonctionnaires. La décision de Grant a encouragé les travailleurs du secteur privé à revendiquer les mêmes droits.

Années 1870 et 1880 : Alors que l’Union nationale du travail s’était dissoute, d’autres organisations, dont les Chevaliers du travail et la Fédération des syndicats et des métiers organisés, continuaient d’exiger une journée de travail de huit heures. Chaque année, le 1er mai, des grèves et des manifestations sont organisées pour sensibiliser le public à la question.

1er mai 1886 : Les organisations syndicales ont appelé à une grève nationale en faveur d’une journée de travail plus courte. Plus de 300 000 travailleurs se sont déplacés à travers le pays. À Chicago, les manifestants se sont battus avec la police au cours des jours suivants. Beaucoup des deux côtés ont été blessés ou tués lors d’un événement qui est maintenant connu sous le nom de “l’affaire Haymarket”.

1890 : Le gouvernement américain a commencé suivre les heures des travailleurs. La semaine de travail moyenne des employés de fabrication à temps plein était énorme 100 heures.

1906 : La journée de travail de huit heures était mis en place dans deux grandes entreprises dans l’industrie de l’imprimerie.

3 septembre 1916 : Le Congrès a adopté la loi Adamson, une loi fédérale qui a établi une journée de travail de huit heures pour les cheminots inter-États. La Cour suprême a constitutionnalisé la loi en 1917.

25 septembre 1926 : Compagnies automobiles Ford adopté une semaine de travail de cinq jours et de 40 heures.

25 juin 1938 : Le Congrès a adopté le Loi sur les normes de travail équitablesqui limitait la semaine de travail à 44 heures.

26 juin 1940 : Congrès a modifié la loi sur les normes de travail équitableslimitant la semaine de travail à 40 heures.

24 octobre 1940 : La loi sur les normes de travail équitables est entré en vigueur.

Comment la semaine de travail de 40 heures a évolué

Malgré le long travail qu’il a fallu pour faire de la semaine de travail de 40 heures une réalité, la recherche montre les gens continuent à enregistrer des heures de travail plus longues.

Dans une enquête selon le cabinet de services fiscaux et professionnels EY, la moitié des managers dans le monde déclarent travailler plus de 40 heures par semaine. Aux États-Unis, 58 % des managers déclarent travailler plus de 40 heures par semaine. Vraisemblablement, une partie de ce temps est passée à la maison à répondre aux e-mails, plutôt qu’au bureau.

Pendant ce temps, il existe des preuves que certains Américains considèrent le travail 24 heures sur 24 comme une sorte de symbole de statut. Alors que de nombreuses personnes prétendent travailler 60 ou 80 heures par semaine, une grande partie de ce temps n’est pas très productive. Dans des domaines tels que la finance et le conseil, certains travailleurs peuvent n’être faire semblant de travailler Semaines de 80 heures, selon une étude récente.

En général, la recherche suggère que nous pouvons gérer des semaines de travail de 60 heures pendant trois semaines – après cela, nous devenons moins productifs.

Cette histoire a été initialement publiée en juin 2020.