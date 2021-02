100% du produit de ce bracelet Draper James Benefit Girls Inc.

Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Les produits présentés proviennent de la ligne de produits d’une célébrité. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Nous sommes tous axés sur des produits qui redonnent à des œuvres caritatives, mais en général, seul un petit pourcentage des ventes est effectivement donné. Ce n’est pas le cas avec le bracelet ci-dessous de Reese Witherspoonde Draper James ligne, cependant. Un énorme 100% de ses bénéfices profite à Girls Inc. Nashville, une organisation à but non lucratif qui habilite et inspire les filles et les jeunes femmes.

Achetez ce bracelet abordable et adorable à l’avance!