100 % du décompte manuel des bulletins de vote bloqué ; Le comté d’Arizona avance

PHOENIX (AP) – Le conseil de surveillance d’un comté du sud de l’Arizona se réunira la semaine prochaine pour envisager de compter presque tous les bulletins de vote déposés en personne le jour du scrutin, malgré une ordonnance antérieure du tribunal limitant le décompte manuel motivé par une méfiance infondée envers les machines qui comptabiliser les votes.

Le décompte réel peut commencer avant la réunion prévue mardi du conseil du comté de Cochise, et le procureur local prévient que le fait de le démarrer à tout moment peut entraîner des accusations criminelles.

Les décisions interviennent quelques jours seulement après qu’un juge a statué que la loi de l’État interdisait d’étendre le petit audit manuel normal des bulletins de vote anticipés. Il a également statué qu’un décompte manuel de 100% des bulletins de vote le jour du scrutin est illégal car toute extension des circonscriptions choisies pour ces examens doit être choisie au hasard.

Le conseil d’administration du comté de Cochise, dominé par les républicains, prend cette partie de l’ordre au pied de la lettre, proposant d’étendre le décompte à 99,9% des suffrages exprimés le jour du scrutin, apparemment pour respecter la norme aléatoire.

Le procureur du comté élu, Brian McIntyre, a déclaré au conseil et à ses avocats dans une lettre de jeudi que la poursuite du plan pourrait entraîner des accusations de crime contre les participants pour avoir enfreint de nombreuses lois.

“J’ai alerté les autorités compétentes des violations potentielles sur la base des déclarations de deux élus liés à cela”, a écrit McIntyre. “J’espère sincèrement qu’aucune action ne leur sera demandée et que l’état de droit prévaudra.”

Il a noté que les bulletins de vote sont détenus par le directeur des élections du comté, et les retirer ou interférer avec son travail pour certifier les résultats feraient partie des crimes commis si le secrétaire républicain du comté David Stevens prenait les bulletins de vote pour les compter à la main.

Il ne restera pas non plus incontesté par le groupe qui a poursuivi et obtenu une ordonnance du tribunal lundi pour l’arrêter. Ils ont promis un autre défi si les responsables du comté de Cochise s’écartaient de l’ordonnance du tribunal.

“Nous examinons nos options juridiques”, a déclaré Lisa Cutler, porte-parole de l’Alliance for Retired Americans, dans un communiqué. “Nous prendrons des mesures si les défendeurs décident de violer l’ordonnance du tribunal ou de violer la loi de l’Arizona.”

On ne sait pas quand le décompte manuel commencera. Stevens a déclaré plus tôt cette semaine qu’il espérait commencer lundi. Et l’ordre du jour de la réunion de mardi indique que le décompte pourrait commencer avant l’approbation du conseil. Mais Stevens ne répond plus aux questions directes sur la question.

L’article note que Stevens a aligné plus de 200 bénévoles pour comptabiliser les résultats de quatre courses.

“Ils souhaitent participer de cette manière pour aider les personnes (y compris quelques-uns des participants) qui ont perdu confiance dans les élections à voir que les élections sont fiables et sécurisées dans notre comté”, indique l’ordre du jour. “Deux autres résultats de ce comptage manuel seront simplement un audit de sélection aléatoire plus large de la précision de la machine et un test de notre plan de secours au cas où certaines ou toutes nos machines seraient compromises ou tomberaient en panne à la dernière minute.”

Les deux républicains qui détiennent la majorité au conseil du comté et Stevens font appel de la décision de lundi, mais la Cour suprême de l’État a refusé d’accélérer l’appel dans une ordonnance publiée vendredi. La Cour d’appel de l’Arizona a également refusé de l’accélérer, fixant à la place un calendrier de briefing normal qui mettrait toute décision à plus tard.

La membre du conseil d’administration, Peggy Judd, n’a pas renvoyé d’appel vendredi pour demander des commentaires, et Stevens a refusé de commenter davantage comment et quand il procéderait au décompte manuel de la grande majorité des près de 12 000 votes exprimés dans les bureaux de vote mardi. 27 000 autres électeurs ont voté tôt, mais il n’y a aucun moyen de contourner la décision d’un juge de la Cour supérieure du comté de Pima bloquant l’expansion de la vérification manuelle normale de 1% de ces bulletins de vote.

La loi de l’État énonce les règles des audits de comptage manuel qui sont utilisés pour vérifier les machines utilisées pour comptabiliser les votes en Arizona. Pour les bulletins de vote du jour du scrutin, les comtés peuvent choisir 2% des circonscriptions du comté, ou deux circonscriptions, pour le décompte manuel. La décision dit que le conseil peut étendre cela, mais seulement si cela est fait au hasard.

Les déménagements du comté de Cochise pourraient retarder la certification électorale requise du comté le 23 novembre et se répercuter au niveau de l’État.

Le petit décompte manuel normal devrait être effectué samedi par le directeur des élections du comté, qui s’oppose à l’expansion. Les quatre courses à vérifier ont été tirées au sort en début de semaine avec des représentants des partis politiques présents.

Stevens a fait son propre choix de course, mais les démocrates ont refusé de participer, a déclaré Jim Barton, un avocat représentant le Parti démocrate de l’Arizona.

“Je pense que ce petit ‘nous ferons juste 99%’ montre une sorte de mépris de la loi qui est tout simplement choquant”, a déclaré Barton. “Le fait que les élus du comté de Cochise se livrent à ce genre de comportement est embarrassant.”

Bob Christie, l’Associated Press