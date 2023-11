100 croisiéristes blessés, certains « jetés au sol » et « s’accrochant à leur vie » alors que le navire heurte une violente tempête en route vers le Royaume-Uni

Une centaine de passagers de navires de croisière ont été blessés la semaine dernière lorsqu’une violente tempête – qui avait interrompu leur voyage prévu autour des îles Canaries – a fini par frapper le navire dans le golfe de Gascogne alors qu’il retournait au Royaume-Uni. Cinq passagers ont dû être soignés dans les installations médicales à bord pour des blessures plus graves, tandis que les autres ont été décrits comme mineurs.

Nigel Banks, PDG de la société britannique Saga Cruises, a déclaré que Spirit of Discovery était rentré sain et sauf au Royaume-Uni et que tous les passagers avaient débarqué dans une déclaration à CBS News jeudi.

“Nous avons présenté nos excuses à tous nos invités qui ont connu des conditions météorologiques aussi difficiles ; nous savons que cela a été une expérience très pénible pour eux”, a déclaré Banks dans le communiqué.

Spirit of Discovery transportait environ 1 000 passagers pour un voyage de deux semaines depuis Portsmouth, dans le sud de l’Angleterre, en passant par les îles Canaries au large de la côte ouest de l’Espagne. Les 14 nuits Croisière “Quintette des Canaries”exploité par Saga Cruises, est parti de Portsmouth le 24 octobre et a effectué les neuf premiers jours de son itinéraire préparé avant de commencer à affronter une période de mauvais temps.

Les conditions ont incité le capitaine du navire à annuler son prochain arrêt prévu à Las Palmas, où ils devaient voyager depuis la capitale de Fuerteventura, un autre endroit des îles Canaries, le 2 novembre. Au lieu de cela, Spirit of Discovery a changé de direction pour se diriger vers le pointe nord-ouest de l’Espagne continentale, où le capitaine avait l’intention d’accoster le navire à La Corogne.

Mais alors qu’il était en route vers la ville balnéaire espagnole au bord du golfe de Gascogne, le capitaine a appris que le port de La Corogne serait fermé en raison du mauvais temps. Dans l’espoir de garder une longueur d’avance sur la tempête, le capitaine a décidé de commencer à acheminer Spirit of Discovery vers le Royaume-Uni plus tôt que prévu initialement.

Une image du navire Spirit of Discovery fournie par la compagnie de croisière britannique Saga Cruises. Croisières Saga



Spirit of Discovery a rencontré des vagues massives et tumultueuses en traversant le golfe de Gascogne, une étendue d’eau limitrophe de Span et de la France, connue parfois pour ses courants particulièrement turbulents. Lors de la traversée de la baie, le système de sécurité de propulsion du navire s’est activé et l’a provoqué brusquement dans une direction, ce qui a essentiellement arrêté le navire.

Un utilisateur des médias sociaux sur X a déclaré que leurs parents étaient passagers du Spirit of Discovery pendant la croisière.

“Mes parents âgés à bord du Saga Spirit of Discovery ont également vécu des moments horribles lors de la tempête, notamment en étant projetés au sol dans la salle à manger, des tables et de la vaisselle leur tombant dessus”, a déclaré le message luajoutant : “Pourquoi le capitaine s’est-il précipité des Canaries dans la tempête ?”

L’un des passagers, Alan Grisedale, a filmé les énormes vagues qui ont secoué Spirit of Discovery dans le golfe de Gascogne et a partagé les images avec nouvelles de la BBC. Grisedale a déclaré que la force contre le navire était si grande que sa femme a été renversée et que des meubles ont été déplacés à l’intérieur de leur cabine. la BBC a rapporté. Un autre passager du navire a rappelé dans des commentaires à la BBC que « les tables volaient » et que les vagues « projetaient les gens partout ».

Jan Bendall, une passagère de 75 ans qui avait fait la croisière avec son mari, a déclaré à la BBC que Spirit of Discovery était resté stationnaire dans le golfe de Gascogne pendant environ 15 heures alors qu’il était “pris au milieu de la tempête”. Bendall a déclaré qu’elle et son mari “tenaient bon pour la vie”.

Banks, le PDG de la compagnie de croisière, a déclaré que l’équipage avait fait “tout ce qu’il pouvait” pour assurer la sécurité des passagers.

“Nous opérons selon les protocoles de santé et de sécurité les plus élevés et chaque décision a été prise sur la base des conseils du capitaine du navire et des prévisions de nos météorologues maritimes dévoués”, a déclaré Banks dans son communiqué. “Nous avons fait tout ce que nous pouvions à tout moment pour assurer la sécurité de nos invités et les soutenir pendant la tempête, y compris des soins médicaux spécialisés pour les blessés. Je tiens à remercier nos invités pour leur patience et leur compréhension ainsi que tout notre équipage, qui a fait de son mieux pour prendre soin de tout le monde à bord. »