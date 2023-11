100 croisiéristes blessés alors que le navire s’arrête dans la tempête

Note de l’éditeur: Inscrivez vous pour Déverrouiller le monde, La newsletter hebdomadaire de CNN Travel. Recevez les dernières nouvelles en matière d’aviation, de nourriture et de boissons, où séjourner et d’autres développements en matière de voyage.





CNN

—



Un voyage de rêve s’est transformé en cauchemar pour les 1 000 passagers à bord d’un bateau de croisière touché par des tempêtes, faisant 100 blessés.

Le navire Spirit of Discovery de Saga Cruises en était à la dernière étape d’un voyage de 14 jours en Europe, lorsqu’il a été pris dans du mauvais temps samedi dans le golfe de Gascogne, une partie de l’océan Atlantique, au large de la côte ouest de la France et de la côte nord. d’Espagne.

La croisière « Canary Island Quintet », au départ de Portsmouth au Royaume-Uni le 24 octobre, avait promis à ses invités un « soleil d’hiver » sur « l’archipel ensoleillé » des îles Canaries, un territoire espagnol au large des côtes du nord-ouest de l’Afrique.

Le navire devait faire escale sur l’île de Madère, avant de se diriger vers les îles canariennes de La Palma, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura et Gran Canaria. Après deux jours de mer, il accosterait à La Corogne en Espagne, avant de revenir à Portsmouth après une autre journée en mer.

Tout s’est déroulé comme prévu jusqu’au jour 10 – le 2 novembre – lorsque le navire était en route vers Gran Canaria, à l’approche des tempêtes. Les agents ont décidé d’annuler l’arrêt et de se diriger directement vers La Corogne, pour tenter d’anticiper la météo. Mais le port a fermé alors que le navire était en route et il a été décidé de poursuivre sa route jusqu’à Portsmouth – une distance de plus de 600 milles marins et au moins deux jours de voyage – dans l’espoir de garder une longueur d’avance sur la tempête.

Saga Cruises n’a pas répondu à la question de savoir pourquoi le navire n’avait pas tenté d’accoster ailleurs ou de faire demi-tour au lieu de tenter le voyage. Sur l’itinéraire, il y avait deux jours « en mer » entre Gran Canaria et La Corogne, et un troisième de l’Espagne au Royaume-Uni.

Le PDG Nigel Blanks a déclaré dans une déclaration partagée avec CNN :

« Nous opérons selon les protocoles de santé et de sécurité les plus élevés et chaque décision a été prise sur la base des conseils du capitaine du navire et des prévisions de nos météorologues maritimes dévoués. Nous avons fait tout ce que nous pouvions à tout moment pour assurer la sécurité de nos invités et les soutenir pendant la tempête, y compris des soins médicaux spécialisés pour les blessés.

Prenant le plus gros de la tempête dans le golfe de Gascogne, le système de sécurité de propulsion du navire s’est activé, provoquant une embardée du navire vers la gauche, l’arrêtant brusquement et blessant environ 10 % des passagers à bord. Cinq auraient été grièvement blessés.

L’équipage du navire a alors décidé de rester en position plutôt que de tenter de poursuivre le voyage vers le Royaume-Uni.

Le golfe de Gascogne est connu pour son climat dangereux et ses hautes vagues.

Les passagers ont fait part de leurs conditions désastreuses sur les réseaux sociaux, certains affirmant qu’ils pensaient qu’ils allaient mourir.

Une personne sur X (anciennement Twitter), qui a déclaré que ses parents étaient à bord, revendiqué l’expérience « horrible » consistait notamment à « se faire jeter au sol dans la salle à manger avec des tables et de la vaisselle tombant dessus ».

« Pourquoi le capitaine s’est-il précipité des Canaries dans la tempête ? ont-ils ajouté.

Ils ont également partagé une capture d’écran de l’emplacement du navire samedi soir, notant qu’il s’agissait du seul navire à passagers dans le golfe de Gascogne au moment de la tempête.





Un passager a partagé des images avec le BBC des vagues frappant le navire, alors qu’un membre de l’équipage a signalé un « code alpha » – le code d’une urgence médicale à bord – dans la salle à manger.

Un autre a raconté comment le capitaine avait averti les passagers par interphone de s’asseoir ou s’allongeret a déclaré qu’ils « s’accrochaient à la vie ».

Tous les passagers sont désormais débarqués.

Ben Micthell/Association de presse via AP Le navire après son arrivée à Portsmouth, suite à l’incident.

Un porte-parole de l’entreprise a déclaré dans un communiqué :

« Spirit of Discovery a malheureusement été prise dans les conditions météorologiques difficiles de ce week-end, alors qu’elle commençait son retour au Royaume-Uni. Le navire est resté en sécurité à tout moment, mais en raison de l’impact de la tempête, certains invités ont été blessés. Tous ont été immédiatement soignés par le personnel médical à bord. Bien que la météo soit clairement hors de notre contrôle, nous souhaitons présenter nos sincères excuses à toutes les personnes touchées qui sont désormais de retour en toute sécurité, après avoir rentré chez elles dans une mer plus calme.

Le navire a maintenant fait demi-tour et est de retour sur l’eau pour sa prochaine croisière. Il a été repéré pour la dernière fois au large des côtes du sud de l’Angleterre, après avoir quitté Portsmouth pour Lisbonne, selon le site de suivi Vesselfinder. L’itinéraire conduira le navire à travers le golfe de Gascogne – avec, espérons-le, une traversée plus fluide cette fois-ci.