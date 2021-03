En mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le COVID-19 était une pandémie mondiale, une pandémie dans laquelle nous vivons encore un an plus tard, et nos vies ont changé. Ce que nous pensions être une pause rapide au bureau s’est transformé en 365 jours, et attraper un masque avant de sortir de la porte est devenu aussi normal que de saisir votre téléphone et vos clés.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy