100+ choses amusantes à demander à Alexa à Noël

Vous savez probablement déjà qu’Alexa peut raconter des blagues. Mais l’assistante virtuelle d’Amazon est également au courant des festivités et des grands événements de l’année, afin qu’elle puisse répondre à vos questions et proposer des blagues tout aussi dignes de grincer des dents (mais toujours drôles) pour Noël, Pâques, Halloween et d’autres moments.

Vous trouverez ci-dessous une liste de plus de 100 choses à dire à Alexa, et certaines de ses réponses pourraient vous faire rire aux éclats. Elle a généralement une variété de réponses, alors ne demandez pas qu’une seule fois : continuez à demander pour les entendre toutes.

Que demander à Alexa à Noël

Alexa, active Hey Santa (la nouvelle “voix de célébrités” d’Alexa)

Alexa, combien de sommeils [or days] jusqu’à Noël ?

Alexa, crois-tu au Père Noël ?

Alexa, quel âge a le Père Noël ?

Alexa, où habite le Père Noël ?

Alexa, va-t-il neiger le jour de Noël ?

Alexa, quelle est l’adresse du Père Noël ?

Alexa, que veux-tu pour Noël ?

Alexa, quelle est la véritable signification de Noël ?

Alexa, comment fais-tu une boule de neige ?

Alexa, aimes-tu mon sapin de Noël ?

Alexa, à quelle vitesse va le traîneau du Père Noël

Alexa, chante une chanson de Noël

Alexa, chante un chant de Noël

Alexa, raconte-moi une blague de Noël

Alexa, raconte-moi une histoire de Noël

Alexa, à quel point ton pull de Noël est-il moche ?

Alexa, ouvre mon calendrier de l’avent

Alexa, est-ce que Die Hard est un film de Noël ?

Alexa, où est le Père Noël ?

Alexa, nomme le renne du Père Noël

Alexa, qui est ton renne préféré ?

Alexa, lis ‘C’était la veille de Noël

Alexa, j’aimerais que ce soit Noël tous les jours

Alexa, joue le message du jour de Noël de la Reine (Royaume-Uni uniquement)

Alexa, chante Auld Lang Syne

Alexa, bonne année !

Alexa, joue de la musique de Noël (nécessite un abonnement à un service de streaming musical)

Alexa, lis ma lettre RNIB du Père Noël (en association avec le Royal National Institute of Blind people)

Vous pouvez également les dire. Assurez-vous simplement de dire d’abord “Alexa, activez ‘Hey Santa'” :

Hé Père Noël, chante We Wish You a Merry Christmas

Hé Père Noël, chante les 12 jours de Noël

Hé Père Noël, chante Deck the Halls

Hé Père Noël, raconte-moi une histoire

Hé Père Noël, dis-moi les nouvelles du pôle Nord

Hé Père Noël, parle-moi de ton renne

Hé Père Noël, pouvez-vous rire?

Salut Père Noël, quel est ton plat préféré ?

Hé Père Noël, joyeux Noël

Hé Père Noël, allons danser

Hé Père Noël, raconte-moi une blague

Hé Père Noël, jouons à un jeu

Hé Père Noël, donne-moi des conseils

Si vous avez un Fire TV, vous pouvez également dire ces phrases pour lire des films de Noël spécifiques de Prime Video (le service de streaming vidéo d’Amazon) :

Alexa, l’Opération Père Noël arrive en ville ! – Arthur Noël

Alexa, il n’y a pas de plus grand cadeau que l’amitié – Le Polar Express

Alexa, nous marchons dans les airs – Le bonhomme de neige

Alexa, quelle est cette puanteur, c’est fantastique ! – Comment le Grinch a volé Noël

Alexa, sauvons le Père Noël – Sauver le Père Noël

Alexa, garde la monnaie, sale animal – Seul à la maison

Alexa, emmène-moi dans les sept niveaux de la forêt Candy Cane – Elfe

Alexa, je suis Mr Napkin Head ! – Les vacances

Alexa, cet animal est mon copilote – Un chat des rues nommé Bob (sur la télévision gratuite IMDb)

Des choses bizarres à dire à Alexa

Alexa, active le mode adolescent

Alexa, donne-moi une bière

Alexa, es-tu un robot ?

Alexa, quelles sont les trois lois de la robotique ?

Alexa, toc toc

Alexa, connais-tu Siri ?

Alexa, tu fumes ?

Alexa, raconte-moi une blague

Alexa, pourquoi le poulet a-t-il traversé la route ?

Alexa, fais un tonneau

Alexa, qui est venu en premier : poule ou œuf ?

Alexa, je veux la vérité

Alexa, quel est le mot magique ?

Alexa, donne-moi un nombre aléatoire entre 1 et 10

Alexa, lance une pièce

Alexa, lance un dé

Si vous aimez les jeux, découvrez ces 14 jeux amusants à jouer avec Alexa

Alexa, pleure comme un bébé

Alexa, pet

Alexa, rote

Alexa, miaou

Alexa, ouf

Alexa, que se passe-t-il si tu marches sur Lego ?

Alexa, es-tu un nerd?

Alexa, chante-moi une chanson

Alexa, peux-tu chanter en syntonisation automatique ?

Alexa, peux-tu faire un rap ?

Alexa, quel son fait un hamster ?

Alexa, pierre, papier, ciseaux

Alexa, comment puis-je me débarrasser d’un cadavre ?

Alexa, flatte-moi

Alexa, où sont mes clés ? (ce ne sera pas une blague si vous avez activé une compétence de recherche de clé)

Alexa, où habites-tu ?

Alexa, quelle est ta couleur préférée ?

Alexa, es-tu bleue ?

Alexa, veux-tu m’épouser ?

Alexa, qu’est-ce que tu portes ?

Alexa, dors-tu ?

Alexa, quel âge as-tu ?

Alexa, fais-moi un bisou

Alexa, dis-moi un secret

Alexa, crois-tu aux fantômes ?

Alexa, les extraterrestres existent-ils ?

Alexa, y a-t-il de la vie sur mars ?

Alexa, y a-t-il un Père Noël ?

Alexa, quel est le sens de la vie ?

Alexa, test 1, 2, 3

Alexa, à plus tard

Alexa, tape-moi cinq

Alexa, applaudis

Alexa, l’hiver arrive

Alexa, je suis ton père

Alexa, utilise la force

Alexa, téléporte-moi

Alexa, ouvre les portes de la baie des modules

Alexa, es-tu Skynet ?

Alexa, qui vas-tu appeler ?

Alexa, quelle est la première règle du club de combat ?

Alexa, Marco !

Alexa, dis quelque chose en klingon

Que demander à Alexa à propos de Star Wars

Alexa, quand est le jour de Star Wars ?

Alexa, que le quatrième soit avec toi

Alexa, aimes-tu Star Wars ?

Alexa, qui est le meilleur Jedi ?

Alexa, n’es-tu pas un peu court pour un storm trooper ?

Alexa, quel est le code Jedi ?

Alexa, je suis ton père

Alexa, il n’y a pas d’essai

Alexa, dis-moi une princesse Leia Citation

Alexa, que la Force soit avec toi

Alexa, dans quel ordre dois-je regarder Star Wars ?

Alexa, qui est le père de Luke Skywalker ?

Alexa, raconte-moi une blague Star Wars

Alexa, dis-moi une citation de Star Wars

Alexa, ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez

Alexa, ce n’est pas la lune

Alexa, amiral, c’est un piège

Alexa, parle comme Chewbacca

Alexa, parle comme Dark Vador

Alexa, parle comme Jabba la cabane

Alexa, parle comme la princesse Leia

Alexa, parle comme Yoda

Alexa, parle comme Han Solo

Alexa, parle comme R2-D2

Alexa, parle comme Jar Jar Binks

Alexa, parle comme C-3PO

Alexa, parle comme Luke Skywalker

Alexa, utilise la Force

Vous pouvez faire ressembler votre Echo Dot à Grogu à partir de Le Mandalorien. Le support est fabriqué pour Amazon par Otterbox et il est disponible

ici.

Si vous avez un Echo Dot 3, Otterbox fabrique également le même support pour ce modèle. Obtenez-le ici.

Les paroles de pirate d’Arrrrlexa

Tout ce que vous avez à faire est de dire : « Alexa, parle comme un pirate ».

Avast, scorbuteurs ! Ou vous rendrez visite au casier de Davy Jones.

Arrr ! Fermez les écoutilles, enroulez les voiles ! Tirez des sabres ! Ces scallywags sont des appâts pour les requins.

Quinze hommes sur la poitrine du mort… yo-ho-ho, et une bouteille de rhum !

Bon sang ! Le navire sera calé sur son ancre. Heave ho, mateys!

Arrr ! Demandez-moi une autre blague sur les pets et je vous ferai marcher sur la planche !

Que demander à Alexa à Halloween

Alexa, combien de jours avant Halloween ?

Alexa, joyeux Halloween (le 31 St octobre seulement)

octobre seulement) Alexa, fais-moi peur

Alexa, truc ou friandise ?

Alexa, quand est l’apocalypse zombie ?

Alexa, raconte-moi une blague d’Halloween

Alexa, que portes-tu pour Halloween ?

Que demander à Alexa à Pâques

Alexa, combien de jours avant Pâques ?

Alexa, fais le rap de Pâques

Alexa, le lapin de Pâques est-il réel ?

Alexa, fais semblant d’être un poulet…

Alexa, quel est ton œuf de Pâques préféré ?

Alexa, comment fais-tu des hot cross buns ?

Alexa, ouvre Pâques Tu préfères….

Alexa, ouvre le quiz de Pâques…

Alexa, ouvre le jeu de cache-œufs

Alexa, ouvre les faits de Pâques

Alexa, ouvre le lapin de Pâques

Brillamment, si vous demandez à Alexa “Dis-moi une blague à ta maman”, elle ne répondra pas par quelque chose de grossier, mais plutôt par une déclaration encourageante et édifiante sur la qualité de ta mère. Et comme pour les autres, il y a plusieurs réponses, donc demander à nouveau entraînera une réponse différente.

Vous n’avez pas assez d’Alexa dans votre vie ? Voici les meilleures offres Amazon Echo en ce moment et les meilleurs modèles Echo à acheter.

Vous pouvez demander à Alexa de vous raconter des blagues personnalisées à l’aide de Roasts Skill Blueprint. Via le site Web, vous pouvez personnaliser 22 modèles de compétences et faire rire vos amis et votre famille. Voici comment créer une compétence avec Blueprints.

Enfin, bien que ce ne soit pas une réponse amusante, si vous lui demandez de monter le volume jusqu’à 11, elle le mettra au maximum : une référence au film Robinet rachidien.

