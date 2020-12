Comme les concerts sont reportés, les événements sportifs sont annulés, les écoles sont fermées et les points chauds touristiques sont fermés, les experts recommandent que même ceux qui ne montrent aucun signe de maladie restent à la maison pendant cette période de pandémie mondiale.

C’est vrai: il est conseillé de vous auto-mettre en quarantaine.

Bien que rester à l’intérieur soit un bon moyen de se protéger et de protéger les autres contre le coronavirus, et constitue une mesure importante pour aider à «aplatir la courbe» des cas quotidiens qui font pression sur notre système de santé, cela pourrait conduire à un moindre mal: l’ennui et remuer la folie.

Que faire à l’intérieur? Nous avons compilé 100 suggestions pour vous aider à rendre votre temps de quarantaine aussi intéressant – et peut-être même aussi productif – que possible.

1. Complétez un puzzle: plus il y a de pièces, mieux c’est! Vous vous sentez plus impertinent? Prenez un Rubik’s Cube. Plus une personne de mots? Mots croisés!

2. Créez un journal ou un blog. Bien sûr, il peut s’agir du coronavirus, mais cela pourrait aussi concerner un intérêt spécifique des échecs au fromage.

3. Si cela ne dérange pas vos voisins: dépoussiérez ce vieil instrument et entraînez-vous.

4. Envoyez un texto à tous vos ex au cas où vous auriez une autre chose que vous vouliez retirer de votre poitrine.

5. Écrivez de la poésie. Peut-être pouvez-vous créer un haïku pour la fête des mères, ou quelque chose sans structure spécifique. Essayez-le!

6. Regardez tous les très longs films que vous avez évités jusqu’à présent.

7. Téléchargez Duolingo, ou une application similaire, et apprenez-vous une langue étrangère.

8. Enfin, lisez «Infinite Jest», «Les Misérables» ou même «The Stand». Allez tout et lisez «Ulysse». Tu as ça.

9. Méditez. Essayez de vous allonger les yeux fermés, les paumes vers le haut et en vous concentrant sur votre respiration. Ou passez 20 minutes assis les jambes croisées et répétez un mot apaisant dans votre tête. (Cette dernière ressemble plus à une méditation transcendantale.)

10. Masques, hydratants, oh mon Dieu! Offrez-vous une routine de soins de la peau en 10 étapes dont vous n’avez pas le temps pendant une semaine de travail normale.

11. Regardez des photos de chiots.

12. Assemblez le plateau de charcuterie le plus attrayant possible, mais vous ne pouvez utiliser que les aliments que vous avez déjà dans votre réfrigérateur et votre armoire.

13. Prenez note de la star de « Tangled » Rapunzel, qui a une chanson entière sur la façon dont elle a passé ses journées seule dans un château. Activités incluses dans sa chanson: Ventriloque, fabrication de bougies, papier mâché et ajout d’un nouveau tableau à sa galerie.

14. Écrivez de vraies lettres à votre famille et à vos amis. Après ça? Écrivez des notes de remerciement aux personnes de service dont vous vous souvenez qui ont fait tout leur possible pour vous.

15. Apprenez la calligraphie. YouTube peut vous aider.

16. Enfin, lisez les règles de ces jeux de société longs et intenses auxquels vous n’avez jamais joué en famille. Encouragez la famille à jouer.

17. Mettez un feuilleton. Coupez le son. Créez votre propre dialogue.

18. Avez-vous un espace dans votre maison où tous les tupperware vont? Organisez-le et faites correspondre les couvercles aux contenants.

19. Essayez tous vos vêtements et déterminez s’ils «suscitent la joie» à la Marie Kondo.

20. Mieux encore, suivez ce processus avec votre tiroir à ordures et vos étagères.

21. Organisez une réunion en colocation pour savoir comment être plus prévenant les uns envers les autres, surtout si vous passerez probablement plus de temps ensemble. Apportez des produits de boulangerie.

22. Faites cuire ces produits.

23. Regardez les films qui ont remporté les Oscars du meilleur film.

24. Regardez les films qui ont remporté les Independent Spirit Awards du meilleur film.

25. Regardez des films que les critiques disent devrait ont remporté les prix susmentionnés.

26. Lisez tous les numéros du New Yorker empilés sur votre bureau.

27. Tom Hanks récupérera-t-il du coronavirus en regardant chaque film de Tom Hanks par ordre chronologique.

28. Tricoter ou crocheter.

29. Utilisez Skype, FaceTime, Google Hangouts ou Marco Polo pour chatter en vidéo avec vos amis longue distance.

30. Essayez des vidéos d’aérobic ou de yoga à la maison. Envisagez de télécharger une application de fitness avec des listes de lecture d’entraînement organisées.

31. Regardez-vous dans le miroir. Essayez un autoportrait avec un crayon et du papier.

32. Prenez un bain moussant (bonus: ajoutez un verre de vin).

33. Préparez un cocktail classique, des negronis aux manhattans et aux apéritifs. N’oubliez pas la garniture.

34. Livres à colorier: ils ne sont pas réservés aux enfants.

35. Prenez le temps de réfléchir: qu’avez-vous accompli au cours de la dernière année? Quels objectifs vous fixez-vous l’année prochaine?

36. Écrivez une histoire courte ou lancez-vous sur ce roman.

37. En fait, essayez de reproduire quelque chose que vous voyez sur Pinterest. Probablement échouer. Réessayer.

38. Videz la salle familiale et campez à l’intérieur avec toutes les couvertures, le pop-corn et les films d’horreur.

39. Enfin, essayez de réparer le bouton de porte cassé et le carrelage desserré ou de nettoyer les murs éraflés.

40. Achetez un rouleau en mousse et offrez-vous une thérapie physique.

41. Imaginez que vous avez 13 ans et pliez un morceau de papier carré dans une diseuse de bonne aventure dans laquelle vous mettez vos pouces et vos index. Continuez à raconter des fortunes.

42. Apprenez à tresser (queue de poisson, français, etc.) via le didacticiel YouTube.

43. Jetez tout votre maquillage et vos produits trop vieux. (Astuce: la plupart des produits liquides portent un petit symbole indiquant les expirations, généralement de six mois à un an. Cela inclut la crème solaire!)

44. Interviewez vos grands-parents (par téléphone, bien sûr) et enregistrez l’audio. Pouvez-vous créer une histoire audio ou un livre avec ce fichier?

45. Parcourez votre pellicule, choisissez vos photos préférées de l’année écoulée et créez un livre photo ou commandez des versions encadrées en ligne.

46. ​​Prenez un coup de pied santé et apprenez à cuisiner de nouvelles recettes avec des ingrédients que vous n’utilisez peut-être pas déjà, du miso au tahini.

47. Créez un document Google des émissions ou des films que vous regardez et partagez-le avec votre famille et vos amis.

48. Faites une liste des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant.

49. Ayez votre propre dégustation de vin de toutes les bouteilles que vous avez à la maison. Inventez des histoires sur le voyage des raisins jusqu’à votre bouche.

50. Travaillez sur votre planification financière, par exemple en cherchant à refinancer votre prêt ou à économiser plus d’argent.

51. Recette bolognaise parfaite de grand-mère.

52. Préparez du café, mais cette fois, étudiez le nombre de grains que vous utilisez, les types, la température de l’eau, la durée d’infusion et si tout cela fait une différence.

53. Achetez des cartes-cadeaux de vos entreprises locales préférées pour les aider à rester en activité pendant que nous sommes en quarantaine.

54. Regardez «Frozen 2», qui a débuté tôt sur Disney Plus. Un autre nouveau film sur le service de streaming: « Stargirl ».

55. Écrivez un livre avec votre famille. Choisissez un personnage et chaque membre rédige un chapitre sur ses aventures. Lisez à haute voix.

56. Pas de folie de mars? Organisez un tournoi de Scrabble. Ou des bananagrammes. Pictionary, quelqu’un?

57. Lancez-vous dans la pâtisserie avec « The Great British Baking Show », mais votre défi technique est de cuire quelque chose avec les ingrédients que vous avez sous la main (que vous n’avez pas déjà utilisés dans la charcuterie).

58. Chasse au trésor en intérieur.

59. Alternez la lecture de la série Harry Potter avec vos enfants et terminez chacun avec le film.

60. Teignez vos cheveux d’une nouvelle couleur. Personne d’autre n’a besoin de le voir si vous ne l’aimez pas.

61. Lisez la série de 14 livres de Robert Jordan «Wheel of Time» avant qu’elle ne soit diffusée sur Amazon avec Rosamund Pike.

62. Écrivez une pièce de théâtre mettant en vedette vos proches. Exécutez-le via une application d’appel vidéo.

63. Devenez viral de la bonne manière en créant un TikTok sur le thème de la quarantaine.

64. Réorganisez votre tiroir à chaussettes. Vraiment.

65. Arrêtez de tergiverser et faites vos impôts sur le revenu.

66. Faites une liste de tous les musées, événements sportifs et concerts que vous souhaitez visiter lorsqu’ils rouvriront enfin.

67. Entrez dans la bande dessinée avec des abonnements numériques sur votre tablette, comme Marvel Unlimited.

68. Réorganisez vos meubles pour donner l’impression que votre maison est un espace totalement différent.

69. Entraînez-vous à mélanger les cartes à jouer comme un croupier de poker. Soyez prêt pour les opportunités d’emploi une fois que tous les casinos sont ouverts.

70. Organisez votre étagère à épices par ordre alphabétique ou devenez fou et faites-le par cuisine.

71. Apprenez à votre chien à secouer. Désinfectant pour les mains en option.

72. Mémorisez le tableau périodique. Vous ne savez jamais quand cela vous sera utile.

73. Commandez et assemblez des meubles IKEA. Chronométrez-vous.

74. Obtenez un essai gratuit d’un service de diffusion en continu et regardez autant que vous le pouvez avant son expiration.

75. Postulez pour un nouvel emploi. Vous avez maintenant une expérience de travail à distance.

76. Apprenez un nouveau style de danse via YouTube, de la danse du ventre à la rupture.

77. Mettez à jour ou rédigez votre testament et organisez vos affaires. Oui, cela semble mélodramatique et morbide, mais avouons-le: c’est une tâche que beaucoup d’entre nous évitent parce que nous n’avons jamais le temps. Maintenant nous faisons.

78. Les défilés ont été annulés mais vous pouvez toujours faire du corned-beef et du chou pour la Saint-Patrick.

79. Sortez les Legos. Construisez votre maison à l’intérieur de votre maison.

80. Regardez les films « Star Wars » dans cet ordre et uniquement dans cet ordre: Rogue One-IV-V-II-III-Solo-VI-VII-VIII-IX.

81. Deux mots: barbe de coronavirus! Cultivez-le, hydratez-le, peignez-le, aimez-le.

82. Apprenez les mots de «Tung Twista». Faites-les tellement enraciner dans votre cerveau que vous pouvez les rapper aussi vite que Twista le peut. Impressionnez tout le monde.

83. Vous vouliez acheter de nouvelles lunettes? Essayez de nouvelles montures virtuellement sur des sites comme GlassesUSA.com.

84. Essayez les choses avec votre main non dominante, de l’écriture au brossage des dents. Préparez-vous à être frustré.

85. Combien de mots par minute pouvez-vous taper? Voyez si vous pouvez devenir plus rapide en suivant un cours de saisie.

86. Préparez-vous à affronter verbalement un tyran qui veut discuter de l’évolution de l’économie de marché dans les colonies du sud, en mémorisant le discours «Good Will Hunting» de Matt Damon.

87. Apprenez l’origami. Fabriquez des grues pour vos proches.

88. Étirer. Travaillez votre flexibilité. Il est possible de récupérer le grand écart, non?

89. Essayez de parler en latin porcin. Ou, « ig-pay, atin-Lay ».

90. Parlez à vos plantes. Comment vont-ils? Assurez-vous qu’ils reçoivent la quantité de soleil nécessaire. Vérifiez leur sol. Arrosez si nécessaire.

91. Revitalisez en profondeur vos cheveux et mettez de la cire de paraffine sur vos mains. Profitez de vos cheveux et ongles doux.

92. Envisagez de donner de l’argent aux banques alimentaires pour aider les familles qui ont du mal à se nourrir.

93. Écrivez une chanson. Si vous voulez parler de votre temps à l’intérieur et le mettre sur l’air de « My Sharona » et remplacer « Sharona » par « Corona », faites ce que vous avez à faire.

94. Étudiez l’art du beatboxing.

95. Essayez de vous déplacer au ralenti. Il est normal de rire à vitesse normale.

96. Vous savez comment il existe des dizaines de façons de porter un foulard, mais vous ne le portez que dans un seul sens? Apprenez les autres méthodes.

97. Apprenez de vieux mots anglais. Ajoutez-les à votre conversation. Pourquoi pas?

98. Essayez une nouvelle nuance de rouge à lèvres. Voyez combien de temps il faut à votre partenaire pour le remarquer.

99. Prenez de grandes respirations, inspirez par le nez et expirez par la bouche.

100. Sommeil. Obtenez-en beaucoup.