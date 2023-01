100 ans plus tard, une confrontation de conférenciers modernes semble étrangement similaire

De plus, les démocrates ont détenu un contrôle solide de la Chambre pendant quatre décennies avant 1994 avec leurs larges majorités, ce qui a permis de déterminer avec certitude qui était l’orateur bien avant le vote pro forma à la Chambre. Et alors que le président est théoriquement l’officier constitutionnel de toute la Chambre, le poste a en réalité évolué pour devenir le chef politique et législatif du parti majoritaire, ce qui en fait le privilège de la majorité à accorder.

Pour beaucoup, le désordre sur le sol de la Chambre ces derniers jours a été la meilleure illustration à ce jour du dysfonctionnement républicain, d’une incapacité potentielle à gouverner et d’une tendance politique malheureuse du parti à dévorer ses dirigeants. Mais alors qu’ils résistaient à M. McCarthy, ses adversaires républicains ont cherché à dépeindre le retour à l’époque de l’incertitude des orateurs comme sain et un éloignement du pouvoir enraciné du parti.

“Nous écrivons l’histoire dans ce processus et nous montrons au peuple américain que ce processus fonctionne”, a déclaré le représentant Scott Perry, républicain de Pennsylvanie et l’un des principaux opposants à McCarthy. « Est-ce que ça va être douloureux ? Est-ce que ça va être difficile ? Oui, c’est probablement le cas. C’est pourquoi cela a pris 100 ans.

John James, un républicain nouvellement élu du Michigan, a souligné jeudi que les divergences qui ont contraint la Chambre à un marathon de 133 voix sur deux mois avant l’élection de Nathaniel Banks du Massachusetts à la présidence en 1856 étaient beaucoup plus importantes que celles qui détenaient jusqu’à la présidence de M. McCarthy.

“Sans aucun doute, les problèmes qui nous divisent aujourd’hui sont beaucoup moins graves qu’ils ne l’étaient en 1856”, a déclaré M. James, qui est noir, en nommant M. McCarthy pour un septième tour de scrutin indéterminé. “Les problèmes d’aujourd’hui portent sur quelques règles et personnalités, alors qu’à l’époque, les problèmes concernaient l’esclavage et la question de savoir si la valeur d’un homme qui me ressemble était de 60 % ou de 100 % d’un être humain. Ce fut un processus long, laborieux et douloureux, mais il fallait que cela se produise.

“Ce jour-là, il y a longtemps, les gentils ont gagné”, a-t-il déclaré. “Le principal candidat républicain a alors gagné et le principal candidat républicain gagnera à nouveau.”

Dans le combat de 1923, le vote s’est étalé sur trois jours – l’impasse actuelle a frappé trois jours jeudi – et M. Gillett a finalement prévalu sur Finis J. Garrett du Tennessee par un vote de 215 contre 197 au neuvième tour de scrutin, une conclusion plus rapide que la version de cette année, qui a vu son neuvième scrutin se terminer jeudi après-midi sans vainqueur.