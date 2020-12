Bienvenue à Women of the Century, une commémoration du 19e amendement, une étape majeure vers le droit de vote universel aux États-Unis.

Vous trouverez ici des interviews de femmes américaines pionnières, des histoires qui couvrent les victoires et les lacunes du mouvement pour le suffrage, des expériences de réalité augmentée qui font revivre les aspects des luttes et des triomphes des suffragistes, des vidéos qui montrent le travail incroyable des femmes dans nos communautés et bien plus encore. . Vous connaîtrez de nombreux noms, d’autres non. Tous ont quelque chose à nous apprendre.

Nous espérons que ce projet inspirera les femmes, les filles et leurs partisans à œuvrer pour une meilleure Amérique pour le siècle prochain.

Récit en direct: Six femmes pionnières partagent des histoires personnelles lors d’un événement spécial

L’ancienne secrétaire d’État parle de parler en tant que femme et de l’importance de dénoncer les torts. «Il m’a fallu beaucoup de temps pour trouver ma voix. Mais après l’avoir trouvée, je ne vais pas me taire », dit-elle.

Madeleine Albright Photo: Robert Deutsch, USA AUJOURD’HUI, Illustration: USA TODAY Network

Les femmes noires ont joué un rôle majeur dans l’obtention du droit de vote, même si nombre d’entre elles ne jouiraient pas vraiment de ce droit dans la même mesure que des décennies plus tard. Découvrez Sojourner Truth, Anna Julia Cooper, Mary Church Terrell, Ida B. Wells et 16 autres.

Sojourner Truth, Anna Julia Cooper, Mary Church Terrell et Ida B. Wells Illustration: Veronica Bravo, USA AUJOURD’HUI

La chroniqueuse Nancy Armour dit qu’il est impossible d’exagérer le rôle que le sport a joué là où les femmes sont aujourd’hui. Lorsque le Titre IX est passé en 1972, moins de 300 000 filles pratiquaient des sports au lycée. Maintenant, ce nombre est supérieur à 3,4 millions.

Simone Biles Illustration du réseau USA TODAY

Les femmes du siècle n’ont pas réussi malgré l’adversité, mais souvent à cause de cela. Nous proposons une liste représentative de 100 femmes qui ont eu un impact sur notre culture, nos communautés et notre pays au cours des 100 dernières années. Ces femmes sont imparfaites, autonomisantes et importantes.

À propos du projet

Panel des juges

Les tantes forment l’ultime escouade de couture pour sauver des vies Womankind, USA AUJOURD’HUI

Womankind, une nouvelle série de vidéos de la franchise Humankind, présente les histoires inédites de femmes de tous les jours qui font des choses incroyables. Les femmes de Womankind sont des entrepreneurs, des propriétaires de petites entreprises, des enfants, des mentors, des bénévoles, des enseignants, des pilotes, des mères, des amis, des grands-mères. Ils changent le monde un acte, une entreprise, une relation à la fois.

Dans le Wyoming, les femmes votent depuis 1870, 20 ans avant que le territoire ne devienne un État et 50 ans avant la ratification du 19e amendement. En 1893, le Colorado est devenu le premier État à accorder aux femmes le droit de vote par référendum public.

Des femmes se tiennent à l’extérieur d’un bureau de vote du Colorado sur cette photo historique non datée. Le Colorado est devenu le deuxième État à autoriser les femmes à voter en 1893, et le premier à le faire par référendum public. Histoire Colorado – Denver, Colorado

Découvrez les suffragistes notables Carrie Chapman Catt, Mary Church Terrell et Elizabeth Cady Stanton dans notre expérience de réalité augmentée, «Heroes of Women’s Suffrage». Écoutez les passages clés de leurs discours alors que les scènes prennent vie, animées dans un format de roman graphique, disponibles sur votre téléphone dans la section Réalité augmentée de l’application USA TODAY.

Champions du suffrage féminin Rapport du personnel

Le réseau USA TODAY reconnaît également les femmes influentes dans chaque État, territoire et Washington, DC. Ces femmes ont imaginé et créé. Ils ont protesté et ils se sont battus. En fin de compte, ils ont transformé notre pays. En tout, nous amplifions les réalisations de plus de 500 femmes diverses, novatrices, courageuses et réfléchies.

Hattie McDaniel et Helen Keller sont deux des plus de 500 femmes figurant sur la liste des femmes du siècle. Illustration: Veronica Bravo, USA AUJOURD’HUI

Ces femmes du siècle nous disent comment leur combat pour les femmes et les filles soutient tout le monde. Dans cet épisode de podcast, vous entendrez Tarana Burke, la fondatrice du mouvement Me Too, l’icône du tennis et militante LGBTQ Billie Jean King, Flint, Michigan, la dénonciatrice Dr Mona Hanna-Attisha et la défenseure de la réforme des immigrants Cristina Jiménez Moreta.

Cristina Jiménez Moreta, Billie Jean King, Dre Mona Hanna-Attisha et Tarana Burke Photos: Associated Press, Illustration: Andrea Brunty, USA TODAY Network

La chanteuse superstar parle du vol de ses parents de Cuba, de ses racines et de son retour après avoir été paralysé dans un accident de bus en 1990. «Soyez à chaque instant parce que c’est la seule chose que vous avez vraiment garantie», dit-elle.

Gloria Estefan Photo: Robert Deutsch, USA AUJOURD’HUI, Illustration: USA TODAY Network

Le suffrage des femmes est commémoré dans de nombreux monuments du pays. Deux statues, le Tennessee Woman Suffrage Memorial à Knoxville, Tennessee, ci-dessus, et la statue Let’s Have Tea à Rochester, New York, reconnaissent des personnalités clés du mouvement de ratification du 19e amendement. Explorez ces statues dans notre expérience de réalité augmentée, disponible sur votre téléphone et dans la section Réalité augmentée de l’application USA TODAY.

